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Приглашаем на фотовыставку «Антарктика 2020»!

12 сентября в Москве открылась экспозиция работ Пола Никлена, посвященная Антарктике.
National Geographic Россия
13 сентября 2017 в 15:19
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  • Приглашаем на фотовыставку «Антарктика 2020»!
    Фото: Антарктика 2020

Выставка стала результатом сотрудничества Национального географического общества (проект «Нетронутые моря»), посольства Аргентинской Республики и фонда «Слава».

Канадец Пол Никлен — один из лучших в мире фотографов, полярный исследователь и постоянный автор National Geographic.

Где: Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8, выставочный зал посольства Аргентинской Республики.
Когда: 12 сентября — 12 октября.

Вход свободный.

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