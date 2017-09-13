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Приглашаем на фотовыставку «Антарктика 2020»!
12 сентября в Москве открылась экспозиция работ Пола Никлена, посвященная Антарктике.
National Geographic Россия
13 сентября 2017 в 15:19
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Выставка стала результатом сотрудничества Национального географического общества (проект «Нетронутые моря»), посольства Аргентинской Республики и фонда «Слава».
Канадец Пол Никлен — один из лучших в мире фотографов, полярный исследователь и постоянный автор National Geographic.
Где: Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8, выставочный зал посольства Аргентинской Республики.
Когда: 12 сентября — 12 октября.
Вход свободный.