В Новосибирске открыта фотовыставка «Дикая Природа России»
Выставка открылась в стенах Музея природы 18 августа. B тот день церемонией открытия распоряжалась заведующая филиалом местного краеведческого музея — Вера Журавлева.
С приветственными словами выступили: Андрей Валерьевич Шаповалов (Директор Музея природы — филиала Новосибирского краеведческого музея), Юрий Анатольевич Яшкин (Главный специалист управления профессионального искусства и культурного наследия Министерства культуры Новосибирской области), Андрей Шапран (Постоянный фотограф журнала «National Geographic Россия»), Елена Александровна Бауэр (Управляющая офисом «Заельцовский» ПАО «Бинбанк» в Новосибирске).
Журнал «National Geographic Россия» не оставил без подарков гостей вечера: все, кто ответил правильно на географические вопросы от ведущей и вопросы о фотоконкурсе, получили подарочные альбомы «Дикая природа Россия».
Выставка лучших конкурсных работ в новосибирском Музее природы продлится до 24 сентября 2017 года включительно.
Режим работы: понедельник и вторник — выходные дни, среда — пятница —
Стоимость входного билета — 100 рублей, льготного — 50 рублей.
Для всех обладателей банковских карт ПАО «Бинбанк» и ПАО «МДМ Банк» вход свободный.
После окончания выставки в Новосибирске коллекция удивительных работ продолжит турне по другим регионам России.
Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» с 2011 года. В этом году на страницу конкурса на сайте nat-geo.ru было прислано более 55 000 фотографий, распределенных по 13 номинациям.
В конце октября в редакции журнала «National Geographic Россия» состоялось заседание жюри конкурса, на котором были определены победители конкурса.
В состав жюри вошли:
• Даррен Смит (заместитель редакционного директора международных изданий NG);
• Андрей Паламарчук (главный редактор «National Geographic Россия»);
• Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);
• Сергей Горшков (постоянный фотограф «National Geographic Россия»);
• Алексей Елфимов (фоторедактор и специалист по SMM сайта nat-geo.ru).
На открытии выставки в Москве были объявлены победители и призеры номинаций, а также имя главного победителя конкурса. В этом году главный приз — 300 тысяч рублей — получил фотограф из Мурманска Сергей Королев за снимок «Туломские причуды».