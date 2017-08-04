  • Ждем на фотовыставке в парке Горького!
  • Ждем на фотовыставке в парке Горького!
  • Ждем на фотовыставке в парке Горького!
  • Ждем на фотовыставке в парке Горького!
  • Ждем на фотовыставке в парке Горького!
  • Ждем на фотовыставке в парке Горького!
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Ждем на фотовыставке в парке Горького!

3 августа на Центральной аллее парка Горького открылась выставка National Geographic Traveler — «Дубай: опережая время». Полюбоваться красивейшими видами знаменитого города можно целый месяц — вплоть до 2 сентября.
4 августа 2017 в 18:05
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В Москве лето. Лужайки и аллеи в парке Горького залиты солнечным светом. Из кафе доносится музыка, по дорожкам гуляют парочки, их обгоняют велосипедисты и играющие в салки дети.

  • Ждем на фотовыставке в парке Горького!

На зеленом газоне, между стволами деревьев и детскими силуэтами, виднеются ярко-желтые метровые буквы. Стоит подойти чуть ближе — и они складываются в слово #natgeoru. На Центральной аллее парка Горького открылась новая выставка National Geographic Traveler, подготовленная совместно с Департаментом туризма Дубая.

В экспозицию вошли 50 красивейших снимков Дубая — города, который преображается с поразительной скоростью. На церемонии открытия главный редактор National Geographic Traveler Ольга Яковина заметит: «В 1991 году в Дубае был всего один небоскреб, а сегодня их уже более 1300. Сводки новостей из этого города читаются как научно-фантастический роман: самое высокое здание в мире, искусственные архипелаги, канал, который проходит через весь город и превращает его в настоящий оазис, самое длинное в мире метро без машиниста, горнолыжный склон посреди пустыни, самое высокое в мире колесо обозрения и летающие такси-квадрокоптеры».

  • Ждем на фотовыставке в парке Горького!


3 августа, в день открытия выставки, неподалеку от стендов с фотографиями установили меловую доску с надписью «Дубай — это… ». Здесь каждый посетитель мог поделиться своими ассоциациями, связанными со знаменитым городом.

  • Ждем на фотовыставке в парке Горького!

Тут же, на выставке, гости смогли украсить себя узорами из хны и познакомиться с искусством мехенди, которое зародилось еще до начала нашей эры в Северной Африке и на Среднем Востоке. Вдобавок каждый посетитель выставки получил возможность выиграть свежий выпуск журнала, приняв участие в викторине от National Geographic Traveler.

Выставка будет работать вплоть до 2 сентября. Приглашаем всех на Центральную аллею парка Горького!

  • Ждем на фотовыставке в парке Горького!

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