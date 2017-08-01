В Новосибирске откроется фотовыставка «Дикая природа России»
Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» с 2011 года. В 2016 году наши читатели загрузили на страницу конкурса на сайте nat-geo.ru более 55 000 фотографий, распределенных по 13 номинациям. Также на конкурсе была представлена специальная номинация «Энергия жизни» от генерального партнера проекта ПАО «Бинбанк», в которой читатели делились своими снимками, рассказывающими о несгибаемой воле природы.
Главный приз получил фотограф из Мурманска Сергей Королев за снимок «Туломские причуды». Полный список победителей и призеров 2016 года можно посмотреть по ссылке.
Лучшие конкурсные работы уже были представлены в Москве, Санкт-Петербруге, Казани и Ульяновске. И теперь фотовыставка открывается в Новосибирске.
Она пройдет с 19 августа по 24 сентября 2017 года в Музее природы (Вокзальная магистраль, 11).
Режим работы музея
Пн-вт: Выходные
Ср-пт:
Сб-вс:
Примите участие в фотоконкурсе «Дикая природа России-2017» и получите возможность выиграть главный приз — 300 000 рублей.