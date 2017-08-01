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В Новосибирске откроется фотовыставка «Дикая природа России»

Выставка лучших конкурсных работ 2016 года пройдет с 19 августа по 24 сентября 2017 года в новосибирском Музее природы.
National Geographic Россия
1 августа 2017 в 15:23
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Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» с 2011 года. В 2016 году наши читатели загрузили на страницу конкурса на сайте nat-geo.ru более 55 000 фотографий, распределенных по 13 номинациям. Также на конкурсе была представлена специальная номинация «Энергия жизни» от генерального партнера проекта ПАО «Бинбанк», в которой читатели делились своими снимками, рассказывающими о несгибаемой воле природы.

Главный приз получил фотограф из Мурманска Сергей Королев за снимок «Туломские причуды». Полный список победителей и призеров 2016 года можно посмотреть по ссылке.

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Лучшие конкурсные работы уже были представлены в Москве, Санкт-Петербруге, Казани и Ульяновске. И теперь фотовыставка открывается в Новосибирске.

Она пройдет с 19 августа по 24 сентября 2017 года в Музее природы (Вокзальная магистраль, 11).

Режим работы музея

Пн-вт: Выходные
Ср-пт: 10:00—18:00
Сб-вс: 11:00—19:00

Примите участие в фотоконкурсе «Дикая природа России-2017» и получите возможность выиграть главный приз — 300 000 рублей.

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