В парке Горького откроется фотовыставка «Дубай: опережая время»
Для выставки — совместного проекта журнала National Geographic Traveler и Департамента туризма Дубая — было отобрано 50 фотографий, демонстрирующих красоту и удивительное многообразие Эмирата.
Всего за 40 лет этот город превратился из бедной бедуинской деревушки в мегаполис будущего — один из деловых центров планеты. Дубай поражает смелостью и масштабом архитектурных проектов, уровнем развития технологий и инновациями, и вместе с тем — своей культурной самобытностью и историческим наследием.
На торжественном открытии выставки, которое состоится 3 августа в 17:00, выступят главный редактор журнала «National Geographic Traveler» Ольга Яковина и директор представительства Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая в странах РФ, СНГ и Балтики.
Все посетители парка смогут принять участие в викторине, ответив на вопросы о Дубае. Приз — свежий номер журнала National Geographic Traveler.
Когда? 3 августа — 2 сентября 2017 года
Где? Центральная аллея Парка Горького
Вход свободный.