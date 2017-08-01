  • В парке Горького откроется фотовыставка «Дубай: опережая время»
  • В парке Горького откроется фотовыставка «Дубай: опережая время»
  • В парке Горького откроется фотовыставка «Дубай: опережая время»
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В парке Горького откроется фотовыставка «Дубай: опережая время»

С 3 августа по 2 сентября 2017 года на Центральной аллее Парка Горького можно будет полюбоваться лучшими снимками Дубая. Открытие экспозиции — 3 августа в 17:00 часов.
National Geographic Россия
1 августа 2017 в 10:27
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Для выставки — совместного проекта журнала National Geographic Traveler и Департамента туризма Дубая — было отобрано 50 фотографий, демонстрирующих красоту и удивительное многообразие Эмирата.

Всего за 40 лет этот город превратился из бедной бедуинской деревушки в мегаполис будущего — один из деловых центров планеты. Дубай поражает смелостью и масштабом архитектурных проектов, уровнем развития технологий и инновациями, и вместе с тем — своей культурной самобытностью и историческим наследием.

  • В парке Горького откроется фотовыставка «Дубай: опережая время»
Приезжая сюда, каждый путешественник находит желаемое — вне зависимости от вкуса, возраста и бюджета. Прекрасные пляжи и музеи, изысканная гастрономия и насыщенная вечерняя жизнь, спокойный семейный досуг и активные приключения на грани экстрима — в Дубае есть все. В этом можно убедиться, прогуливаясь по Центральной аллее парка и любуясь фотографиями — из них, словно из кусочков пазла, складывается пестрый и яркий образ Дубая.

  • В парке Горького откроется фотовыставка «Дубай: опережая время»


На торжественном открытии выставки, которое состоится 3 августа в 17:00, выступят главный редактор журнала «National Geographic Traveler» Ольга Яковина и директор представительства Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая в странах РФ, СНГ и Балтики.

Все посетители парка смогут принять участие в викторине, ответив на вопросы о Дубае. Приз — свежий номер журнала National Geographic Traveler.

Когда? 3 августа — 2 сентября 2017 года
Где? Центральная аллея Парка Горького
Вход свободный.

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