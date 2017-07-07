  • Фотовыставка на Никольской ждет гостей!
    Фото: Станислав Шинкаренко
  • Фотовыставка на Никольской ждет гостей!
    Пуйя Раймонди Фото: Daniel Parks / Flickr.com
Наши выставки

Фотовыставка на Никольской ждет гостей!

Наша новая фотовыставка «Цветущая планета» открылась в двух шагах от Красной площади. Вплоть до 2 августа 2017 москвичи смогут полюбоваться красивейшими цветами Евразии, Америки и Австралии.
National Geographic Россия
7 июля 2017 в 15:07
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Пуйя Раймонди растет высоко в Андах и цветет всего раз в жизни — зато как! Многие специально отправляются в Южную Америку, чтобы полюбоваться 10-метровыми цветущими колоннами, гордо стоящими среди безводных каменистых долин.

Чтобы посмотреть на то, как цветет Королева Анд, не обязательно снаряжать экспедицию. На Никольской улице мы разместили стенды с фотографиями этого и других самых удивительных и красивых растений мира. Здесь и редкие виды со Среднерусской возвышенности и Алтая, эндемики Мадагаскара и Южной Африки, уникальные растения Китая и Боливии.

  • Фото: Алексей Данилкин
  • Фото: Алексей Данилкин
  • Фото: Алексей Данилкин
  • Фото: Алексей Данилкин
  • Фото: Алексей Данилкин
  • Фото: Алексей Данилкин
Июль в Москве выдался дождливым. Несмотря на переменчивую погоду, открытие нашей совместной с Clarins выставки состоялось 4 июля. Экспозиция будет открыта круглосуточно вплоть до 2 августа. Ждем вас!

Где? Никольская улица, 11−13 стр. 1
Когда? 4 июля — 2 августа, круглосуточно
Вход свободный.

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