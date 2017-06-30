  • Приглашаем на фотовыставку «Цветущая планета»
    Фото: Евгений Полонский
  • Приглашаем на фотовыставку «Цветущая планета»
    Фото: Андрей Каменев
  • Приглашаем на фотовыставку «Цветущая планета»
    Фото: Анна Пшишилны
  • Приглашаем на фотовыставку «Цветущая планета»
    Фото: Андрей Каменев
  • Приглашаем на фотовыставку «Цветущая планета»
  • Приглашаем на фотовыставку «Цветущая планета»
    Фото: Станислав Шинкаренко
Наши выставки

Приглашаем на фотовыставку «Цветущая планета»

Журнал «National Geographic Россия» совместно c компанией Clarins представляют фотовыставку под открытым небом «Цветущая планета».
National Geographic Россия
30 июня 2017 в 13:16
315

Фотовыставка «Цветущая планета» пройдет с 4 июля по 2 августа 2017 года на Никольской улице. Открытие состоится 4 июля в 12:00 рядом с началом экспозиции. На мероприятии выступит главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук, генеральный директор Clarins Croup в России Эдгар Шабанов, а также известный блогер и путешественник Сергей Доля.

Гостей выставки ждут потрясающие фотографии, украшения из живых цветов и розыгрыш новых номеров журнала. «National Geographic Россия» совместно с компанией Clarins в течение двух лет рассказывает на страницах журнала и сайта nat-geo.ru о самых красивых и впечатляющих местах нашей планеты. На выставке представлен мир растений четырех материков: Евразии, Африки, Южной Америки и Австралии. Здесь и редкие виды со Среднерусской возвышенности и Алтая, эндемики Мадагаскара и Южной Африки, уникальные растения Китая и Боливии. Журнал «National Geographic Россия» предоставляет возможность читателям увидеть красоту природы, а компания Clarins помогает сохранить биоразнообразие по всему миру. Узнайте о проекте «Вокруг света по следам 80 растений».

Наша Земля — маленькая планета, прекрасная в своей красоте, и задача фотографов — ее запечатлеть. На выставке представлены лучшие работы фотомастеров журнала «National Geographic Россия».

Где: Никольская улица, 11−13 стр. 1

Когда: с 4 июля по 2 августа

Вход свободный, круглосуточно.

Тоже интересно

День календаря: фестивали и праздники в Алтайском крае

Обсудить
СМИ2
Самые необычные собаки и кошки в мире (фото)
Самые необычные собаки и кошки в мире (фото)
Тоже интересно
Первый в мире «Лесной город» появится в Китае
Первый в мире «Лесной город» появится в Китае
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы