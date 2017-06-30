Приглашаем на фотовыставку «Цветущая планета»
Фотовыставка «Цветущая планета» пройдет с 4 июля по 2 августа 2017 года на Никольской улице. Открытие состоится 4 июля в 12:00 рядом с началом экспозиции. На мероприятии выступит главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук, генеральный директор Clarins Croup в России Эдгар Шабанов, а также известный блогер и путешественник Сергей Доля.
Гостей выставки ждут потрясающие фотографии, украшения из живых цветов и розыгрыш новых номеров журнала. «National Geographic Россия» совместно с компанией Clarins в течение двух лет рассказывает на страницах журнала и сайта nat-geo.ru о самых красивых и впечатляющих местах нашей планеты. На выставке представлен мир растений четырех материков: Евразии, Африки, Южной Америки и Австралии. Здесь и редкие виды со Среднерусской возвышенности и Алтая, эндемики Мадагаскара и Южной Африки, уникальные растения Китая и Боливии. Журнал «National Geographic Россия» предоставляет возможность читателям увидеть красоту природы, а компания Clarins помогает сохранить биоразнообразие по всему миру. Узнайте о проекте «Вокруг света по следам 80 растений».
Наша Земля — маленькая планета, прекрасная в своей красоте, и задача фотографов — ее запечатлеть. На выставке представлены лучшие работы фотомастеров журнала «National Geographic Россия».
Где: Никольская улица, 11−13 стр. 1
Когда: с 4 июля по 2 августа
Вход свободный, круглосуточно.