  • Фотовыставка «Дикая природа России открылась в Ульяновске
    Фото: Халитов Виктор
  • Фотовыставка «Дикая природа России открылась в Ульяновске
    Фото: Халитов Виктор
  • Фотовыставка «Дикая природа России открылась в Ульяновске
    Фото: Халитов Виктор
  • Фотовыставка «Дикая природа России открылась в Ульяновске
    Фото: Халитов Виктор
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Фотовыставка «Дикая природа России открылась в Ульяновске

9 июня в залах «Ленинского мемориала» прошло открытие фотовыставки «Дикая природа России 2016».
National Geographic Россия
15 июня 2017 в 12:10
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Ведущей церемонии открытия стала ди-джей радиостанции «Европа-плюс» Виктория Маркелова.

С приветственными словами выступили: Евгения Сидорова (Заместитель Министра искусства и культурной политики Ульяновской области), Андрей Паламарчук (главный редактор журнала «National Geographic Россия»), Татьяна Беляева (директор по развитию бизнеса Ульяновского филиала ПАО «Бинбанк»).

  • Фотовыставка «Дикая природа России открылась в Ульяновске
    Фото: Халитов Виктор

«National Geographic Россия» не оставил без подарков гостей вечера: все, кто ответил правильно на географические вопросы от ведущей и вопросы о фотоконкурсе, получили подарочные альбомы «Дикая природа Россия-2016».

Выставка лучших конкурсных работ в Ульяновске продлится до 30 июля 2017 года включительно, a затем продолжит путешествие по городам России.

Режим работы «Ленинского мемориала»: вторник — воскресенье с 10:00 до 18:00 (касса работает с 10:00 до 17:30), понедельник — выходной день.

Стоимость входного билета: 150 рублей, льготного (школьники, инвалиды) — 50 рублей, дети до 7 лет — бесплатно.

Для всех обладателей банковских карт ПАО «Бинбанк» и ПАО «МДМ Банк» вход свободный.

  • Фотовыставка «Дикая природа России открылась в Ульяновске
    Фото: Халитов Виктор
Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» с 2011 года. В минувшем году на страницу конкурса на nat-geo.ru было прислано более 55 000 фотографий, распределенных по 13 номинациям, одна из которых, «Энергия жизни», была предложена генеральным партнером проекта — ПАО «Бинбанк». В 2016 году главный приз — 300 тысяч рублей — получил фотограф из Мурманска Сергей Королев за снимок «Туломские причуды».

  • Фотовыставка «Дикая природа России открылась в Ульяновске
    Фото: Сергей Королев
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