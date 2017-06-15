Фотовыставка «Дикая природа России открылась в Ульяновске
Ведущей церемонии открытия стала ди-джей радиостанции «Европа-плюс» Виктория Маркелова.
С приветственными словами выступили: Евгения Сидорова (Заместитель Министра искусства и культурной политики Ульяновской области), Андрей Паламарчук (главный редактор журнала «National Geographic Россия»), Татьяна Беляева (директор по развитию бизнеса Ульяновского филиала ПАО «Бинбанк»).
«National Geographic Россия» не оставил без подарков гостей вечера: все, кто ответил правильно на географические вопросы от ведущей и вопросы о фотоконкурсе, получили подарочные альбомы «Дикая природа Россия-2016».
Выставка лучших конкурсных работ в Ульяновске продлится до 30 июля 2017 года включительно, a затем продолжит путешествие по городам России.
Режим работы «Ленинского мемориала»: вторник — воскресенье с 10:00 до 18:00 (касса работает с 10:00 до 17:30), понедельник — выходной день.
Стоимость входного билета: 150 рублей, льготного (школьники, инвалиды) — 50 рублей, дети до 7 лет — бесплатно.
Для всех обладателей банковских карт ПАО «Бинбанк» и ПАО «МДМ Банк» вход свободный.
nat-geo.ru было прислано более 55 000 фотографий, распределенных по 13 номинациям, одна из которых, «Энергия жизни», была предложена генеральным партнером проекта — ПАО «Бинбанк». В 2016 году главный приз — 300 тысяч рублей — получил фотограф из Мурманска Сергей Королев за снимок «Туломские причуды».