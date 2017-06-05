«National Geographic Россия» и «Ив Роше» открыли фотовыставку в парке «Сокольники»
Россия славится суровым северным климатом, но богатством растительного мира она может поспорить с тропиками. В этом смогли убедиться москвичи, пришедшие 4 июня на открытие нашей новой фотовыставки.
Полюбоваться флорой Сибири, Алтая и других труднодоступных уголков нашей страны можно и теперь. Стенды с снимками Андрея Каменева, шеф-фотографа «NG-Россия», будут выставляться на Песочной аллее в парке «Сокольники» вплоть до 2 июля 2017 года.
О том, как проходило открытие выставки — читайте ниже.
4 июня, накануне Дня окружающей среды, в шатре «National Geographic Россия» посетители выставки смогли поучаствовать в игровых мастер-классах от Центра экономии ресурсов.
- Где тут ловят пластик? — прорывались через толпу самые решительные. В течение нескольких часов дети спасали океан и его обитателей от мусора и доставляли пластик на перерабатывающий завод. Участникам другой игры нужно было угадать, из какого сырья сделаны привычные предметы вроде зубных щеток, пуговиц или контейнеров для рассады.
Поход на выставку преобразил юных посетителей: мастера из компании Decor Live украшали лица детей цветами и гримировали их под редких животных. Для посетителей постарше художники проводили мастер-класс по эбру — технике рисования на воде.
На открытии фестиваля работали бьюти-зоны от «Ив Роше», в которых можно было пройти диагностику кожи лица, украсить себя макияжем, а также воспользоваться услугой экспресс-маникюра и сделать прическу.
Кроме того, все гости выставки могли принять участие во флешмобе от «Ив Роше» и посадить в парке дерево. Компания уже не в первый раз проводит эту акцию. Ее проект «Озеленим планету вместе» оказался таким эффективным, что был удостоен записи в Книге рекордов России. Стараниями компании и ее клиентов в нашей стране посажены 6 миллионов молодых сосен, елей и кедров. В планах компании — высадить еще 50 миллионов деревьев в к 2020, причем 3,5 миллиона из них будут расти в России.