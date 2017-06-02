В «Сокольниках» пройдет фотовыставка «Красота в действии»
Фотовыставка будет работать с 4 июня по 2 июля 2017 года в парке «Сокольники». Официальное открытие — в полдень 4 июня на Фонтанной площади.
На аллеях парка мы установим стенды с красивейшими снимками Кольского полуострова, Алтая, Северо-Западного Кавказа, Бурятии и других регионов нашей страны. Многие из этих кадров сделаны шеф-фотографом нашего журнала Андреем Каменевым во время его экспедиций.
Те, кто придут на открытие выставки, смогут принять участие в экофестивале Ив Роше, послушать лекции о красоте от экспертов марки, пройти бесплатную диагностику кожи, принять участие в мастер-классах и флешмобах — например, посадить дерево, украсив молодым саженцем любимую столицу.
Вот некоторые из мероприятий, которые пройдут 4 июня на Фонтанной площади в шатре журнала «National Geographic Россия»:
12:00 — 15:00 Центр Экономии Ресурсов проведет мастер-классы и игры, связанные с экологическим просвещением и представит небольшую выставку работ, посвященную загрязнению окружающей среды;
15:30 — 17:30 Аквагрим;
17:30 — 18:00 Викторина с подарками по работам, представленным на выставке;
18:00 — 20:00 Художественный мастер-класс.
Когда? С 4 июня по 2 июля 2017 года.
Где? Парк «Сокольники», Песочная аллея.
Выставка работает круглосуточно.
Вход свободный.