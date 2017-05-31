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В Ульяновске откроется фотовыставка «Дикая природа России»
В начале лета в Ульяновск приедут лучшие фотографии 2016 года по версии журнала «National Geographic Россия».
National Geographic Россия
31 мая 2017 в 12:11
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С 10 июня по 30 июля жители Ульяновска смогут полюбоваться красивейшими снимками российских животных, растений и пейзажей. В стенах «Ленинского мемориала» откроется экспозиция из нескольких десятков фотографий, отобранных редакцией нашего журнала из 55 000 фотографий, присланных участниками конкурса на nat-geo.ru.
Этот ролик был сделан в 28 декабря на открытии «Дикой природы России» в Москве.
Генеральным партнером фотоконкурса выступил ПАО «Бинбанк». В 2016 году главный приз — 300 тысяч рублей — получил фотограф из Мурманска Сергей Королев за снимок «Туломские причуды».
Коллекция фотоснимков будет выставляться в Ульяновске до 30 июля 2017 года, а затем продолжит путешествие по регионам России.
Где? Ульяновск, Плoщадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, музей «Ленинский мемориал», северная сторона, 3 этаж.
Когда? 10 июня — 30 июля. Музей работает с 10:00 до 18:00, по пятницам с 11:00 — 20:00 (понедельник — выходной).
Сколько? Стоимость обычного билета — 150 рублей, льготного — 50 рублей. Дети до 7 лет могут пройти на выставку бесплатно.