В Казани открыта фотовыставка «Дикая природа России»
Торжественное открытие фотовыставки «Дикая природа России-2016» состоялось в Музее-заповеднике «Казанский Кремль».
Журнал «National Geographic Россия» не оставил без подарков гостей вечера: все, кто правильно ответил на вопросы ведущего о географии, получили подарочные альбомы «Дикая природа Россия-2016». Еще один сюрприз, поджидавший посетителей — десерты от кафе-пекарни «Крутон» (улица Пушкина, 5/43).
Коллекция фотоснимков будет выставляться в Казани до 4 июня 2017 года, a затем отправится в путешествие по другим регионам России.
Вниманию посетителей:
Где? Музей-заповедник «Казанский Кремль», центр «Эрмитаж-Казань»
Когда? 7 апреля — 4 июня 2017 года (ежедневно с 10:00 до 18:00, пятница 11:00 — 20:00, понедельник — выходной).
Сколько? Входной билет — 150 рублей, льготный — 100 рублей, школьники — 50 рублей.
Для всех обладателей банковских карт ПАО «Бинбанк» и ПАО «МДМ Банк» вход свободный.
Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» от журнала «National Geographic Россия» проводится с 2011. В этом году в конкурсе приняло участие 55 000 работ, распределенных по 13 номинациям.