  • В Казани открыта фотовыставка «Дикая природа России»
    «Он явно что-то знает!» Фото: Карпенко Виктория
  • В Казани открыта фотовыставка «Дикая природа России»
    Главный редактор «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук Фото: kazan-kremlin.ru
  • В Казани открыта фотовыставка «Дикая природа России»
    Фото: kazan-kremlin.ru
  • В Казани открыта фотовыставка «Дикая природа России»
    Фото: kazan-kremlin.ru
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В Казани открыта фотовыставка «Дикая природа России»

Турне нашей фотовыставки продолжается: 7 апреля коллекция лучших снимков прибыла в Казань.
National Geographic Россия
13 апреля 2017 в 14:55
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Торжественное открытие фотовыставки «Дикая природа России-2016» состоялось в Музее-заповеднике «Казанский Кремль».

Журнал «National Geographic Россия» не оставил без подарков гостей вечера: все, кто правильно ответил на вопросы ведущего о географии, получили подарочные альбомы «Дикая природа Россия-2016». Еще один сюрприз, поджидавший посетителей — десерты от кафе-пекарни «Крутон» (улица Пушкина, 5/43).

Коллекция фотоснимков будет выставляться в Казани до 4 июня 2017 года, a затем отправится в путешествие по другим регионам России.

  • В Казани открыта фотовыставка «Дикая природа России»
    «Когда не спит вулкан» Фото: Владимир Войчук

Вниманию посетителей:
Где? Музей-заповедник «Казанский Кремль», центр «Эрмитаж-Казань»
Когда? 7 апреля — 4 июня 2017 года (ежедневно с 10:00 до 18:00, пятница 11:00 — 20:00, понедельник — выходной).
Сколько? Входной билет — 150 рублей, льготный — 100 рублей, школьники — 50 рублей.

Для всех обладателей банковских карт ПАО «Бинбанк» и ПАО «МДМ Банк» вход свободный.

Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» от журнала «National Geographic Россия» проводится с 2011. В этом году в конкурсе приняло участие 55 000 работ, распределенных по 13 номинациям.

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