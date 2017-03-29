Фотовыставка «Дикая природа России» в Казани
Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» с 2011 года. В 2016 году наши читатели загрузили на страницу конкурса на сайте nat-geo.ru более 55 000 фотографий, распределенных по 13 номинациям. Также на конкурсе была представлена специальная номинация — «Энергия жизни» от генерального партнера проекта — ПАО «Бинбанк». Читатели делились своими снимками, которые рассказывали о несгибаемой воле природы.
Выставка лучших конкурсных работ в Казани пройдет с 7 апреля по 4 июня 2017 года включительно в Музее-заповеднике «Казанский Кремль», центр «Эрмитаж-Казань». Участником выставки стал фотограф из Казани Андрей Кашин.
Режим работы: вторник-четверг, суббота, воскресенье — с 10.00 до 18.00 (касса работает до 17.30), пятница — с 11.00 до 20.00 (касса работает до 19.30), понедельник — выходной день.
Стоимость входного билета — 150 рублей, льготного — 100 рублей, школьники — 50 рублей.
Для всех обладателей банковских карт ПАО «Бинбанк» и ПАО «МДМ Банк» вход свободный.
После окончания выставки в Казани «Дикая природа России» отправится в путешествие по другим регионам России.
В 2016 году главный приз — 300 тысяч рублей — получил фотограф из Мурманска Сергей Королев за снимок «Туломские причуды»:
Посмотреть победителей в номинациях можно по ссылке.я