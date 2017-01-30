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Фотоконкурс «Дикая природа России-2016» в Санкт-Петербурге

Выставка лучших конкурсных работ пройдет с 2 февраля по 30 марта 2017 года в выставочном центре «Лофт Проект Этажи».
National Geographic Россия
30 января 2017 в 14:57
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  • Неожиданное прибавление
    Неожиданное прибавление
    Первое место в номинации «Мамы и детеныши». Фото: Геннадий Юсин

Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» с 2011 года. В этом году наши читатели загрузили на страницу конкурса на сайте nat-geo.ru более 55 000 фотографий, распределенных по 13 номинациям.

Также на конкурсе была представлена специальная номинация — «Энергия жизни» от генерального партнера проекта — ПАО «Бинбанк». Читатели делились своими снимками, которые рассказывали о несгибаемой воле природы.

В конце октября в редакции журнала «National Geographic Россия» состоялось заседание жюри конкурса, на котором были определены победители конкурса.

В состав жюри вошли:

• Даррен Смит (заместитель редакционного директора международных изданий NG);

• Андрей Паламарчук (главный редактор «National Geographic Россия»);

• Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);

• Сергей Горшков (постоянный фотограф «National Geographic Россия»);

• Алексей Елфимов (фоторедактор и специалист по SMM сайта nat-geo.ru).

На открытии выставки в Москве были объявлены победители и призеры номинаций, а также имя главного победителя конкурса. В этом году главный приз — 300 тысяч рублей — получил фотограф из Мурманска Сергей Королев за снимок «Туломские причуды».

  • Туломские причуды
    Туломские причуды
    Фото: Сергей Королев

Почетные призовые места были присвоены фотографам из Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

• Федор Лашков, 2-е место в номинации «Пейзажи»;

  • Сосна-художница
    Сосна-художница
    Фото: Федор Лашков

• Виталий Матвеев, 2-е место в номинации «От заката до рассвета»;

  • Дама с фонариком на фоне гриба
    Дама с фонариком на фоне гриба
    Фото: Виталий Матвеев

• Евгений Ляпунов, 2-е место в номинации «Природа в черно-белых тонах».

  • На солнечном пороге
    На солнечном пороге
    Фото: Евгений Ляпунов

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