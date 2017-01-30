Фотоконкурс «Дикая природа России-2016» в Санкт-Петербурге
Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» с 2011 года. В этом году наши читатели загрузили на страницу конкурса на сайте nat-geo.ru более 55 000 фотографий, распределенных по 13 номинациям.
Также на конкурсе была представлена специальная номинация — «Энергия жизни» от генерального партнера проекта — ПАО «Бинбанк». Читатели делились своими снимками, которые рассказывали о несгибаемой воле природы.
В конце октября в редакции журнала «National Geographic Россия» состоялось заседание жюри конкурса, на котором были определены победители конкурса.
В состав жюри вошли:
• Даррен Смит (заместитель редакционного директора международных изданий NG);
• Андрей Паламарчук (главный редактор «National Geographic Россия»);
• Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»);
• Сергей Горшков (постоянный фотограф «National Geographic Россия»);
• Алексей Елфимов (фоторедактор и специалист по SMM сайта nat-geo.ru).
На открытии выставки в Москве были объявлены победители и призеры номинаций, а также имя главного победителя конкурса. В этом году главный приз — 300 тысяч рублей — получил фотограф из Мурманска Сергей Королев за снимок «Туломские причуды».
Почетные призовые места были присвоены фотографам из Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
• Федор Лашков, 2-е место в номинации «Пейзажи»;
• Виталий Матвеев, 2-е место в номинации «От заката до рассвета»;
• Евгений Ляпунов, 2-е место в номинации «Природа в черно-белых тонах».
Полный список победителей и призеров можно посмотреть по ссылке.
Выставка лучших конкурсных работ в Санкт-Петербурге пройдет с 2 февраля по 30 марта 2017 года в выставочном центре «Лофт Проект Этажи» (Лиговский проспект, 74).
Режим работы: ежедневно, с 9:00 до 21:00.
Стоимость входного билета — 200 рублей, льготного — 100 рублей.
Для всех обладателей банковских карт ПАО «Бинбанк» и ПАО «МДМ Банк» предоставляется скидка 50% (не распространяется на льготный билет).
После окончания выставки в Санкт-Петербурге яркая коллекция удивительных работ отправится в путешествие по другим регионам России.