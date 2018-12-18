Глинтвейн, гирлянды и подарки: встречаем Рождество в Европе
ШвейцарияЦюрих
Когда работает: до 24 декабря
Праздник в Цюрихе начинается прямо на центральном вокзале города, где ежегодно появляется 15-метровая ель. По традиции ее украшают сверкающими елочными игрушками и 7000 кристаллами Swarovski. На Christkindlimarkt (самый большой крытый рождественский рынок Европы тоже расположен на вокзале) можно купить оригинальные сувениры и подарки, попробовать местный глинтвейн или пунш и просто насладиться праздничной атмосферой.
Центральная улица города, Банхофштрассе, превращается в протяженную торговую галерею, где можно купить всевозможные новогодние украшения, лакомства и подарки. В этом году «Люси» – так здесь называют рождественские огни – зажглись на главной улице города еще в конце ноября. Новогодняя иллюминация состоит из 12 тысяч разноцветных лампочек, и в предновогоднее время Банхофштрассе превращается в завораживающее зрелище.
Стоит заглянуть и Werdmühleplatz, чтобы посмотреть на «поющее» дерево. Огромная новогодняя ель прячет за своими ветвями и лампочками постамент, на котором располагается детский хор. Ежедневно начиная с 17:30 (в выходные – с 14:30) дети поют рождественские гимны и неизменно привлекают множество зрителей. За подарками и глинтвейном можно отправиться и на любимую ярмарку местных жителей на Sechseläutenplatz.
Кстати: до ближайших горнолыжных курортов можно добраться довольно быстро: дорога до Флюмземберга или Энгельберга занимает 1 час 15 минут, до Давоса – около 2 часов.
www.zuerich.com
Женева
Когда работает: до 31 декабря
В декабре в Женеве всегда широко и с размахом отмечается Fête de l'Escalade – по сути своей День независимости женевцев, спасшихся от Савойи. К празднику приурочены парады, шествия и невероятное количество котелков из шоколада. Главная героиня праздника – матушка Руайом, вылившая кипящий суп на штурмующих город врагов. А вот рождественская ярмарка в этом году, как ни странно, в Женеве проходит впервые.
К празднованию в Женеве подошли с размахом и на площади 8000 квадратных метров построили целый рождественский город в Parc des Bastions. Прогуляйтесь по шоколадным бутикам в самом центре города в поисках любимых трюфелей и изготовленного вручную шоколада или отправляйтесь дегустировать морепродукты в кафе и рестораны. А напоследок можно заглянуть в музей часов или попробовать фондю прямо на борту круизного теплохода.
Ярмарка работает с 11:00 до 22:00 с понедельника по среду, на час дольше – в остальные дни. 25 декабря – выходной.
www.geneve.com
Монтрё
Когда работает: до 24 декабря
Самый масштабный в Швейцарии рождественский рынок располагается в Монтрё, на берегу Женевского озера. В течение месяца набережная и рыночная площадь города напоминают картинки со старинной открытки. Ряды деревянных шале с подарками, местными деликатесами, сувенирами, украшениями и игрушками, манящие запахи корицы, имбиря, свежей выпечки и глинтвейна, концерты, шоу и немного магии – настоящее воплощение сказки.
Семьи с детьми могут заглянуть в гости к Пер Ноэлю (местный Дед Мороз). С высоты 2042 метра, где располагается дом волшебника, открывается великолепный вид на город и озеро. Пер Ноэль вручает детям подарки, а его помощники проводят мастер-классы и конкурсы для детей. Добраться к Пер Ноэлю можно только на специальном волшебном поезде.
В Шильонском замке, на берегу озера устраивается колоритная рождественская ярмарка в средневековом стиле. Рынок в Монтре работает ежедневно до 20:00, в пятницу и субботу – до 22:00, напитки и еда предлагаются на 1-2 часа дольше.
www.montreuxnoel.com
Виллар
Когда работает: до 6 января
Рождественский рынок на этом курорте не закрывается в конце декабря и остается центром притяжения и местных жителей, и гостей. Туда идут попробовать свежайшие устрицы с бокалом вина, купить сувениры, побаловать детей блинами и сладостями и просто проникнуться праздничной атмосферой. 25 декабря детей встретит Пер Ноэль с подарками, а в новогоднюю ночь на площади запускают красочный салют и играет живая музыка. Здесь же, на главной площади курорта каждую неделю происходит награждение всех учеников горнолыжных школ – малыши особенно радуются настоящим медалям и грамотам. И что особенно приятно: практически к самому центру Виллара можно спуститься на лыжах. Или на поезде, если сил на обратную дорогу уже не осталось.
Часы работы: ежедневно с 11:00 до 19:30.
www.villars-diablerets.ch
ИталияБрунико
Когда работает: до 6 января
В Италии, а точнее, Южном Тироле, не перестают отмечать праздники практически до нашего Рождества. 6 января католики вспоминают поклонение волхвов, а дети с нетерпением ждут прихода Бефаны. Несмотря на несколько устрашающий вид (ее изображают в виде старушки, летящей на метле), Бефана считается доброй – хорошим детям она кладет подарки в носки, развешенные у камина, а плохим достаются угольки. Бефана и разнообразные гномы – самые популярные покупки на рождественской ярмарке в Брунико.
В морозный день стоит попробовать горячий суп, приготовленный прямо в хлебе, а также разнообразные горячие напитки. Предметы декора из дерева, специи, чаи и косметика с альпийскими травами, текстиль и елочные игрушки – пройти мимо всего этого великолепия просто нереально. Рождественские рынки есть и в других городах региона: Больцано (самый большой рынок в Италии), Мерано, Брессаноне и Випитено.
Часы работы: ежедневно кроме 25 декабря: 10.00 – 19.00, 24 декабря: 10.00 – 14.00
www.kronplatz.com
www.christmas-markets.it
Валь Гардена
Когда работает: 1 – 30 декабря в Санта Кристине, до 6 января – в Сельве, до 8 января – в Ортизеи
Валь Гардена, популярный курорт в огромном горнолыжном регионе Доломиты Суперски, славится не только своими трассами и отелями. В предновогоднюю пору в каждом курорте работают рождественские рынки, которые особенно любят дети. В Санта-Кристине детей встретит Йокки (разговорчивый персонаж, выглядящий как маленькая новогодняя елка). А взрослые могут оценить рождественские концерты и выступления рок-групп. Не менее симпатичные рынки открыты и в других поселках Валь Гардены, в Ортизеи и Сельве. В числе самых популярных подарков – украшения из кружева и рождественские фигурки, вырезанные из дерева.
Во всех трех поселках Валь Гардены также проходит выставка ледяных скульптур. Вечером 31 декабря местные горнолыжные инструкторы устраивают в Валь Гардене шоу с невероятными трюками, факелами и салютом. И хотя Новый год празднуют не так бурно, как у нас, сразу после полуночи никто не расходится по отелям.
Часы работы: ежедневно с 11:00 до 18:30/19:00
www.magic-town.it
www.valgardena.it
АвстрияЗальцбург
Когда работает: до 26 декабря
Зальцбург можно без преувеличения назвать самым праздничным городом Австрии. Самый большой рынок города – Christkindlmarkt располагается на Domplatz около собора и соседней площади Residenzplatz. Эта историческая ярмарка существует с XV века и ежегодно собирает тысячи гостей. Во время Адвента на рынке можно найти массу сувениров и подарков: фруктовые чаи, авторские работы из дерева или пряжи, сделанные вручную свечи, керамику и игрушки. По выходным устраиваются концерты и мастер-классы, где можно научиться делать украшения, елочные игрушки и предметы декора. Недавно рождественский рынок города был в очередной раз признан самым красивым в Европе.
Хотя Зальцбург и не является горнолыжным центром, до ближайших курортов можно добраться меньше чем за час. Ближайшие крупные курорты – Заальбах-Хинтерглемм, Бад Гастайн, Обертауэрн, Цель-ам-Зее и Капрун.
Часы работы: 10:00 – 20:30; 25 и 26 декабря – 11:00–18:00
www.christkindlmarkt.co.at
Вена
Когда работает: до 26 декабря
Венская рождественская ярмарка перед Ратушей (Wiener Christkindlmark) – пожалуй, самая красивая и фотогеничная. Архитектура величественного здания придаёт ей особый шарм, а найти рынок можно просто по аромату свежевыпеченных сладостей и глинтвейна. На первом этаже Ратуши устраиваются мастер-классы для детей: вместе с наставниками они учатся делать свечи или готовить печенье. По выходным проходят выступления рождественских хоров и оркестров. Другие рынки работают на площади Марии-Терезии, дворце Бельведер и в ШёнБрейгбрунне.
Кстати: до 13 января в Музее истории искусств проходит уникальная выставка Питера Брейгеля.
Ярмарки работают с 10:00 до 21:00-21:30, 24 декабря – до 16:00.
www.weihnachtsdorf.at
www.wien.info
Китцбюэль
Когда работает: до 26 декабря
Старинный и очень уютный курорт в восточной части Тироля известен как один из первых горнолыжных курортов: уже в 1928 году здесь были построены подъемники. C тех пор многое изменилось, но одно осталось неизменным – очаровательная, по-настоящему волшебная атмосфера.
«Пряничный» город радует гостей не только традиционными украшениями и рождественским рынком. Еженедельно устраивается парад одетых в экстравагантные костюмы местных жителей. Не будут разочарованы и дети: для них работает мини-зоопарк, можно покататься на пони или старинной карусели. Среди самых покупаемых сувениров – пряники и сладости, украшения и тирольские деликатесы.
Китцбюэль не случайно любят знаменитости: живописные мощеные улочки, старинные дома и отели, бережно сохраненные традиции создают особую атмосферу. К тому же зона катания над курортом практически универсальна и подходит для всех.
Рынок работает со среды по воскресенье с 14:00 до 20:00; 24, 25 и 26 декабря – по сокращенному графику.
www.kitzbuehel.com
ФранцияМежев
Когда работает: до 25 декабря
Рождественская деревня в Межеве – довольно компактная по сравнению с ярмарками в немецкоязычных странах, но, как и сам курорт, отличается от соседних. В центре главной площади красуется огромная ель, украшенная кристаллами и уникальными ёлочными игрушками. Для детей обустроены игровые зоны и работает большой каток. В отличие от многих французских горнолыжных курортов, Межев сохранил шарм настоящей альпийской деревушки и избежал засилья бетонных многоэтажек.
Межев ценят за отличные рестораны, широкие, в меру пологие трассы и великолепные отели. Курорт, который Жан Кокто назвал XXI округом Парижа, горячо любим привыкшей к роскоши публикой. В первые дни нового года, если позволит погода, можно порадовать себя полетом над Монбланом и Белой Долиной. Высокогорный аэродром, построенный по заказу барона Эдмонда де Родшильда более 50 лет назад, до сих пор в полном порядке.
Часы работы: ежедневно с 11:00 до 19:00
www.megeve.com
ГерманияМюнхен
Когда работает: до 24 декабря
Мюнхенские рождественские рынки ежегодно бьют рекорды: в сумме за месяц их посещает более 1.5 млн гостей. Главная задача – успеть прилететь в столицу Баварии до того, как все начнет закрываться.
Самая старая и известная рождественская ярмарка Christkindlmarkt работает на центральной площади города, Мариенплатц. Перед Новой ратушей устанавливают 26-метровую рождественскую елку, украшенную изготовленными вручную игрушками и гирляндами. Рынки поменьше работают у Китайской башни, во дворе мюнхенской Резиденции и у у Sendlinger Tor. Если есть время, обязательно стоит заглянуть в Deutsches Museum – там можно зависнуть надолго. Дорогу в самый большой пивной ресторан Мюнхена, Hofbräuhaus, подскажет любой местный житель.
Рынки работают с 10:00 до 21:00-22:00.
http://www.muenchen-ru.info
В декабре в Женеве всегда широко и с размахом отмечается Fête de l’Escalade — по сути своей День независимости женевцев, спасшихся от Савойи. К празднику приурочены парады, шествия и невероятное количество котелков из шоколада. Главная героиня праздника — матушка Руайом, вылившая кипящий суп на штурмующих город врагов. А вот рождественская ярмарка в этом году, как ни странно, в Женеве проходит впервые.
К празднованию в Женеве подошли с размахом и на площади 8000 квадратных метров построили целый рождественский город в Parc des Bastions. Прогуляйтесь по шоколадным бутикам в самом центре города в поисках любимых трюфелей и изготовленного вручную шоколада или отправляйтесь дегустировать морепродукты в кафе и рестораны. А напоследок можно заглянуть в музей часов или попробовать фондю прямо на борту круизного теплохода.
Ярмарка работает с 11:00 до 22:00 с понедельника по среду, на час дольше — в остальные дни. 25 декабря — выходной.
Монтрё
Когда работает: до 24 декабря
Самый масштабный в Швейцарии рождественский рынок располагается в Монтрё, на берегу Женевского озера. В течение месяца набережная и рыночная площадь города напоминают картинки со старинной открытки. Ряды деревянных шале с подарками, местными деликатесами, сувенирами, украшениями и игрушками, манящие запахи корицы, имбиря, свежей выпечки и глинтвейна, концерты, шоу и немного магии — настоящее воплощение сказки.
Семьи с детьми могут заглянуть в гости к Пер Ноэлю (местный Дед Мороз). С высоты 2042 метра, где располагается дом волшебника, открывается великолепный вид на город и озеро. Пер Ноэль вручает детям подарки, а его помощники проводят мастер-классы и конкурсы для детей. Добраться к Пер Ноэлю можно только на специальном волшебном поезде.
В Шильонском замке, на берегу озера устраивается колоритная рождественская ярмарка в средневековом стиле. Рынок в Монтре работает ежедневно до 20:00, в пятницу и субботу — до 22:00, напитки и еда предлагаются на 1−2 часа дольше.
Виллар
Когда работает: до 6 января
Рождественский рынок на этом курорте не закрывается в конце декабря и остается центром притяжения и местных жителей, и гостей. Туда идут попробовать свежайшие устрицы с бокалом вина, купить сувениры, побаловать детей блинами и сладостями и просто проникнуться праздничной атмосферой. 25 декабря детей встретит Пер Ноэль с подарками, а в новогоднюю ночь на площади запускают красочный салют и играет живая музыка. Здесь же, на главной площади курорта каждую неделю происходит награждение всех учеников горнолыжных школ — малыши особенно радуются настоящим медалям и грамотам. И что особенно приятно: практически к самому центру Виллара можно спуститься на лыжах. Или на поезде, если сил на обратную дорогу уже не осталось.
Часы работы: ежедневно с 11:00 до 19:30.
Италия
Брунико
Когда работает: до 6 января
В Италии, а точнее, Южном Тироле, не перестают отмечать праздники практически до нашего Рождества. 6 января католики вспоминают поклонение волхвов, а дети с нетерпением ждут прихода Бефаны. Несмотря на несколько устрашающий вид (ее изображают в виде старушки, летящей на метле), Бефана считается доброй — хорошим детям она кладет подарки в носки, развешенные у камина, а плохим достаются угольки. Бефана и разнообразные гномы — самые популярные покупки на рождественской ярмарке в Брунико.
В морозный день стоит попробовать горячий суп, приготовленный прямо в хлебе, а также разнообразные горячие напитки. Предметы декора из дерева, специи, чаи и косметика с альпийскими травами, текстиль и елочные игрушки — пройти мимо всего этого великолепия просто нереально. Рождественские рынки есть и в других городах региона: Больцано (самый большой рынок в Италии), Мерано, Брессаноне и Випитено.
Часы работы: ежедневно кроме 25 декабря: 10.00 — 19.00, 24 декабря: 10.00 — 14.00
Валь Гардена
Когда работает: 1 — 30 декабря в Санта Кристине, до 6 января — в Сельве, до 8 января — в Ортизеи
Валь Гардена, популярный курорт в огромном горнолыжном регионе Доломиты Суперски, славится не только своими трассами и отелями. В предновогоднюю пору в каждом курорте работают рождественские рынки, которые особенно любят дети. В Санта-Кристине детей встретит Йокки (разговорчивый персонаж, выглядящий как маленькая новогодняя елка). А взрослые могут оценить рождественские концерты и выступления рок-групп. Не менее симпатичные рынки открыты и в других поселках Валь Гардены, в Ортизеи и Сельве. В числе самых популярных подарков — украшения из кружева и рождественские фигурки, вырезанные из дерева.
Во всех трех поселках Валь Гардены также проходит выставка ледяных скульптур. Вечером 31 декабря местные горнолыжные инструкторы устраивают в Валь Гардене шоу с невероятными трюками, факелами и салютом. И хотя Новый год празднуют не так бурно, как у нас, сразу после полуночи никто не расходится по отелям.
Часы работы: ежедневно с 11:00 до 18:30/19:00
Австрия
Зальцбург
Когда работает: до 26 декабря
Зальцбург можно без преувеличения назвать самым праздничным городом Австрии. Самый большой рынок города — Christkindlmarkt располагается на Domplatz около собора и соседней площади Residenzplatz. Эта историческая ярмарка существует с XV века и ежегодно собирает тысячи гостей. Во время Адвента на рынке можно найти массу сувениров и подарков: фруктовые чаи, авторские работы из дерева или пряжи, сделанные вручную свечи, керамику и игрушки. По выходным устраиваются концерты и мастер-классы, где можно научиться делать украшения, елочные игрушки и предметы декора. Недавно рождественский рынок города был в очередной раз признан самым красивым в Европе.
Хотя Зальцбург и не является горнолыжным центром, до ближайших курортов можно добраться меньше чем за час. Ближайшие крупные курорты — Заальбах-Хинтерглемм, Бад Гастайн, Обертауэрн, Цель-ам-Зее и Капрун.
Часы работы: 10:00 — 20:30; 25 и 26 декабря —
Вена
Когда работает: до 26 декабря
Венская рождественская ярмарка перед Ратушей (Wiener Christkindlmark) — пожалуй, самая красивая и фотогеничная. Архитектура величественного здания придаёт ей особый шарм, а найти рынок можно просто по аромату свежевыпеченных сладостей и глинтвейна. На первом этаже Ратуши устраиваются мастер-классы для детей: вместе с наставниками они учатся делать свечи или готовить печенье. По выходным проходят выступления рождественских хоров и оркестров. Другие рынки работают на площади Марии-Терезии, дворце Бельведер и в ШёнБрейгбрунне.
Кстати: до 13 января в Музее истории искусств проходит уникальная выставка Питера Брейгеля.
Ярмарки работают с 10:00
Китцбюэль
Когда работает: до 26 декабря
Старинный и очень уютный курорт в восточной части Тироля известен как один из первых горнолыжных курортов: уже в 1928 году здесь были построены подъемники. C тех пор многое изменилось, но одно осталось неизменным — очаровательная, по-настоящему волшебная атмосфера.
«Пряничный» город радует гостей не только традиционными украшениями и рождественским рынком. Еженедельно устраивается парад одетых в экстравагантные костюмы местных жителей. Не будут разочарованы и дети: для них работает мини-зоопарк, можно покататься на пони или старинной карусели. Среди самых покупаемых сувениров — пряники и сладости, украшения и тирольские деликатесы.
Китцбюэль не случайно любят знаменитости: живописные мощеные улочки, старинные дома и отели, бережно сохраненные традиции создают особую атмосферу. К тому же зона катания над курортом практически универсальна и подходит для всех.
Рынок работает со среды по воскресенье с 14:00 до 20:00; 24, 25 и 26 декабря — по сокращенному графику.
Франция
Межев
Когда работает: до 25 декабря
Рождественская деревня в Межеве — довольно компактная по сравнению с ярмарками в немецкоязычных странах, но, как и сам курорт, отличается от соседних. В центре главной площади красуется огромная ель, украшенная кристаллами и уникальными ёлочными игрушками. Для детей обустроены игровые зоны и работает большой каток. В отличие от многих французских горнолыжных курортов, Межев сохранил шарм настоящей альпийской деревушки и избежал засилья бетонных многоэтажек.
Межев ценят за отличные рестораны, широкие, в меру пологие трассы и великолепные отели. Курорт, который Жан Кокто назвал XXI округом Парижа, горячо любим привыкшей к роскоши публикой. В первые дни нового года, если позволит погода, можно порадовать себя полетом над Монбланом и Белой Долиной. Высокогорный аэродром, построенный по заказу барона Эдмонда де Родшильда более 50 лет назад, до сих пор в полном порядке.
Часы работы: ежедневно с 11:00 до 19:00
Германия
Мюнхен
Когда работает: до 24 декабря
Мюнхенские рождественские рынки ежегодно бьют рекорды: в сумме за месяц их посещает более 1.5 млн гостей. Главная задача — успеть прилететь в столицу Баварии до того, как все начнет закрываться.
Самая старая и известная рождественская ярмарка Christkindlmarkt работает на центральной площади города, Мариенплатц. Перед Новой ратушей устанавливают 26-метровую рождественскую елку, украшенную изготовленными вручную игрушками и гирляндами. Рынки поменьше работают у Китайской башни, во дворе мюнхенской Резиденции и у у Sendlinger Tor. Если есть время, обязательно стоит заглянуть в Deutsches Museum — там можно зависнуть надолго. Дорогу в самый большой пивной ресторан Мюнхена, Hofbräuhaus, подскажет любой местный житель.
Рынки работают с 10:00