Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • Андорра: княжество для бережливых
  • Андорра: княжество для бережливых
  • Андорра: княжество для бережливых
  • Андорра: княжество для бережливых
  • Андорра: княжество для бережливых
  • Андорра: княжество для бережливых
Европа

Андорра: княжество для бережливых

Краткий гид по миниатюрному государству: зачем ехать, как сэкономить и чем порадовать детей.
Алина Трофимова
13 декабря 2018 в 15:15
34
С этой затерянной в Пиренеях страны на границе Испании и Франции для многих началась любовь к горным лыжам. С каждым годом Андорра старается совершенствовать свой сервис обслуживания и развивать инфраструктуру курорта. Сегодня княжество смогло объединить катание европейского уровня с разумными ценами и беспошлинным шопингом.

Главный секрет ее популярности – в универсальности. В Альпах найдется не так много мест, где столь удачно сочетается все, чего ждешь от идеальной зимы. Андорра же подходит и тем, кто равнодушен к горным лыжам, и тем, кто предпочитает нежиться в спа или прогуливаться по магазинам. Не будут разочарованы семьи с маленькими детьми, как и те, кто не мыслит свой день без десятков километров трасс или впечатляющего перепада высот. К тому же, это отличный вариант для того, чтобы эффектно встретить Новый год и Рождество.

  • Андорра: княжество для бережливых

Как добраться

В Андорру удобнее всего добираться от Барселоны, куда летают все главные авиакомпании Европы, включая «Аэрофлот» и S7. Также дважды в неделю осуществляются чартерные рейсы «Azur Air» – это полетная программа туроператора Anex Tour. Дорога от аэропорта Барселоны до столицы страны (Андорра-ла-Велла) занимает около трех часов на машине, несколько дольше – на автобусе. От столицы страны до горнолыжных курортов есть регулярное автобусное сообщение: чаще всего – раз в 15 минут – автобусы ходят в Энкамп. Обратите внимание, что не во все автобусы пускают с лыжами и в горнолыжных ботинках (на автобусе должна быть надпись «skibus»).

Самый удаленный от столицы курорт – Пас-де-ла-Каса. Он больше подходит тем, кто хочет первым оказываться на склонах и не ищет городских развлечений. Автобус от Пас-де-ла-Каса до столицы в зависимости от сезона стоит порядка от 9.75 до 10 евро туда-обратно, такси в одну сторону обойдется в 18-25 евро (в дневное время). Поэтому если вы путешествуете компанией в два человека или больше, такси может оказаться проще и выгоднее.

  • Андорра: княжество для бережливых

Покататься

Cамая большая зона катания Андорры – это Грандвалира, значительно уступает ей по протяженности трасс Вальнорд.

Грандвалира объединила несколько курортов, самые крупные из которых – Сольдеу, Эль Тартер, Пас де ла Каса – Грау Ройч. Начиная с этого сезона Ордино-Аркалис также относится к зоне катания Грандвалира. Общая протяженность трасс составляет 240 км, за последние годы в инфраструктуру региона было инвестировано более миллиарда евро. В разных секторах обширной зоны катания работают четыре детских парка и шесть детских садов. А тем, кому немного надоели горные лыжи, предлагается более 20 видов зимних развлечений – от катания на снегоходах до сноу-тьюбинга и apres-ski в иглу.
  • Андорра: княжество для бережливых

Зона катания Вальнорд предлагает 63 км трасс над курортами Пал и Аринсаль. Эти курорты хорошо подходят для начинающих и горнолыжников среднего уровня. Живописные трассы проходят среди хвойных деревьев заповедника, так что в эти места хорошо отправляться в ветреную погоду или для катания с новичками.

Посмотреть

В марте этого года в Андорре пройдут красочные и зрелищные соревнования – финалы Кубка мира по горнолыжному спорту. Посмотреть на лучших горнолыжников мира и поболеть за них можно будет с 11 по 17 марта. Посетителям предлагаются VIP-билеты, в которые включены парковка или трансфер до отеля, право прохода в гостевой лаунж, легкие закуски и напитки, высокоскоростной Wi-Fi, а также специальные места на трибунах с лучшим обзором трасс, где будут проходить соревнования. Пакетные туры на финалы Кубка мира и другие даты (в том числе на новогодние каникулы) по привлекательным ценам предлагает Anex Tour.
  • Андорра: княжество для бережливых

Отдохнуть с детьми

Андорра отлично подходит для семейного отдыха, и дело даже не в том, что на каждом горнолыжном курорте найдутся горнолыжные школы и детские сады. Развлекательный парк Naturlandia, несомненно, понравится детям. В нем можно увидеть различных животных в привычной им среде обитания, покататься на собачьих упряжках и пони, тьюбинге, мини-снегоходах, тобогане и санках. Там же расположен самый большой в Европе веревочный парк с зип-лайном длиной 550 метров.
  • Андорра: княжество для бережливых
    Резиденты Naturlandia

Немного утомившись от обилия впечатлений, можно отправиться в термальный комплекс Caldea. Для самых маленьких там работает зона «Likids», где есть детские бассейны с течением и водными пушками.

Где жить и есть

Для тех, кто предпочитает городскую жизнь, шопинг и отдых в термальном комплексе, имеет смысл выбрать размещение в столице княжества, Андорра-ла-Велла. Holiday Inn 5* и Plaza 5* понравятся тем, кто ценит удачное расположение и хороший спа-центр. A Ski Plaza 5* – уютный отель собственным СПА и отличным видом на горы (и всего в 350 метрах от подъемника).

Само собой, в городе хороший выбор отелей категории 3* и 4*. В частности, Golden Tulip Andorra Fenix 4* находится в 150 метрах от термального комплекса Caldea, а четырехзвездочный Best Andorra Center с русскоговорящим персоналом расположен в историческом центре, рядом с бесчисленными магазинами.

Для горнолыжников оптимальным вариантом будет размещение в непосредственной близости от подъемников. Sport Hotel Hermitage & Spa в Сольдеу – самый роскошный отель курорта со спа-комплексом топ-класса, а Sport Hotel Village выбирают из-за очень удачного расположения (прямо у подъемника).
  • Внутри Sport Hotel Hermitage & Spa
    Внутри Sport Hotel Hermitage & Spa


Провести ночь в романтичной обстановке можно в Grandvalira Iglú Hotel на высоте 2350 метров. Там же находится ресторан с роскошным видом на горы, с которым, впрочем, вполне конкурируют Vodka Bar, Clicquot Snow Club и Amelie  Experience – панорама и кухня в каждом из них на высшем уровне.
  • Андорра: княжество для бережливых

В Вальнорде недостатка в кафе и ресторанах также нет. Один из главных универсалов – Coll de la Botella в Паль-Аринсале, где андоррская кухня мирно уживается не только со средиземноморскими деликатесами и сочным американским фаст-фудом, но и особое меню для приверженцев безглютеновой диеты. А в Borda de la Coma правят гриль и блюда на раскаленных камнях; впрочем, здесь предложат и более спокойные, диетические варианты – в меню есть специальный раздел для гостей с особенностями пищеварения.

Подумать о здоровье

Отдохнуть от шума и восстановить силы в расслабленной атмосфере можно в Inuu – adults only секторе термального комплекса Caldea. При заказе массажа или одной из многочисленных спа-программ, билет в термальный комплекс гости получают без доплаты. Лечебные процедуры и массажи лучше зарезервировать заранее, особенно в высокий сезон. Самой выгодной является спа-программа на 300 минут: она может быть реализована за три посещения комплекса.
  • Андорра: княжество для бережливых

Сколько все это стоит?

Уровень цен в Андорре несколько ниже, чем в соседних Испании и Франции, однако ежегодно происходит небольшая индексация. Для опытных горнолыжников имеет смысл купить единый ски-пасс на пять дней – он стоит 234 евро и позволяет кататься на всех курортах Андорры. Если же выбрано размещение на одном из курортов локальных зон катания, можно немного сэкономить.

Ски-пасс Grandvalira (действует в Soldeu, El Tarter, Canillo, Grau Roig, Pas de la Casa, Encamp/Funicamp, Ordino-Arcalis) обойдется в 51 евро/день для взрослого и 34 евро для детей 6-11 лет. Абонемент на шесть дней стоит 270,6 евро/ 181,8 евро соответственно. При раннем бронировании туров у туроператора ски-пасс можно получить со значительной (до 50%) скидкой.

Ски-пасс Vallnord для взрослых на три дня – 126 евро, на 6 дней – 234 евро, 103,5/180 евро для детей 6-15 лет.
Индивидуальные занятия с инструктором: 114 евро за 2 часа.
Групповые занятия с инструктором (3 дня по 3 часа): 119–130.5 евро.
Входной билет в термальный комплекс Caldea: 39 евро для взрослых, 27,5 евро – для детей.
Входной билет в термальный комплекс Inuu (только для взрослых) – 62,5 евро.
VIP-билет на соревнования Кубка мира: 290 евро (действителен на 1 день со среды по воскресенье).

Стоимость пакетного тура ANEX Tour с размещением в отеле 3* – от 29 055 р.
В большинстве отелей, ресторанов и на горнолыжных курортах есть бесплатный Wi-Fi.
logo_andorra.png

Тоже интересно

Отели для бизнеса: где живут представители немецких и французских компаний в России

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж
В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж
Тоже интересно
С любимыми не расставайтесь
С любимыми не расставайтесь
Андорра
Краткий гид по миниатюрному государству: зачем ехать, как сэкономить и чем порадовать детей
Краткий гид по миниатюрному государству: зачем ехать, как сэкономить и чем порадовать детей