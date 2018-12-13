Андорра: княжество для бережливых
Главный секрет ее популярности – в универсальности. В Альпах найдется не так много мест, где столь удачно сочетается все, чего ждешь от идеальной зимы. Андорра же подходит и тем, кто равнодушен к горным лыжам, и тем, кто предпочитает нежиться в спа или прогуливаться по магазинам. Не будут разочарованы семьи с маленькими детьми, как и те, кто не мыслит свой день без десятков километров трасс или впечатляющего перепада высот. К тому же, это отличный вариант для того, чтобы эффектно встретить Новый год и Рождество.
Как добратьсяВ Андорру удобнее всего добираться от Барселоны, куда летают все главные авиакомпании Европы, включая «Аэрофлот» и S7. Также дважды в неделю осуществляются чартерные рейсы «Azur Air» – это полетная программа туроператора Anex Tour. Дорога от аэропорта Барселоны до столицы страны (Андорра-ла-Велла) занимает около трех часов на машине, несколько дольше – на автобусе. От столицы страны до горнолыжных курортов есть регулярное автобусное сообщение: чаще всего – раз в 15 минут – автобусы ходят в Энкамп. Обратите внимание, что не во все автобусы пускают с лыжами и в горнолыжных ботинках (на автобусе должна быть надпись «skibus»).
Самый удаленный от столицы курорт – Пас-де-ла-Каса. Он больше подходит тем, кто хочет первым оказываться на склонах и не ищет городских развлечений. Автобус от Пас-де-ла-Каса до столицы в зависимости от сезона стоит порядка от 9.75 до 10 евро туда-обратно, такси в одну сторону обойдется в 18-25 евро (в дневное время). Поэтому если вы путешествуете компанией в два человека или больше, такси может оказаться проще и выгоднее.
ПокататьсяCамая большая зона катания Андорры – это Грандвалира, значительно уступает ей по протяженности трасс Вальнорд.
Грандвалира объединила несколько курортов, самые крупные из которых – Сольдеу, Эль Тартер, Пас де ла Каса – Грау Ройч. Начиная с этого сезона Ордино-Аркалис также относится к зоне катания Грандвалира. Общая протяженность трасс составляет 240 км, за последние годы в инфраструктуру региона было инвестировано более миллиарда евро. В разных секторах обширной зоны катания работают четыре детских парка и шесть детских садов. А тем, кому немного надоели горные лыжи, предлагается более 20 видов зимних развлечений – от катания на снегоходах до сноу-тьюбинга и apres-ski в иглу.
Зона катания Вальнорд предлагает 63 км трасс над курортами Пал и Аринсаль. Эти курорты хорошо подходят для начинающих и горнолыжников среднего уровня. Живописные трассы проходят среди хвойных деревьев заповедника, так что в эти места хорошо отправляться в ветреную погоду или для катания с новичками.
ПосмотретьВ марте этого года в Андорре пройдут красочные и зрелищные соревнования – финалы Кубка мира по горнолыжному спорту. Посмотреть на лучших горнолыжников мира и поболеть за них можно будет с 11 по 17 марта. Посетителям предлагаются VIP-билеты, в которые включены парковка или трансфер до отеля, право прохода в гостевой лаунж, легкие закуски и напитки, высокоскоростной Wi-Fi, а также специальные места на трибунах с лучшим обзором трасс, где будут проходить соревнования. Пакетные туры на финалы Кубка мира и другие даты (в том числе на новогодние каникулы) по привлекательным ценам предлагает Anex Tour.
Отдохнуть с детьмиАндорра отлично подходит для семейного отдыха, и дело даже не в том, что на каждом горнолыжном курорте найдутся горнолыжные школы и детские сады. Развлекательный парк Naturlandia, несомненно, понравится детям. В нем можно увидеть различных животных в привычной им среде обитания, покататься на собачьих упряжках и пони, тьюбинге, мини-снегоходах, тобогане и санках. Там же расположен самый большой в Европе веревочный парк с зип-лайном длиной 550 метров.
Немного утомившись от обилия впечатлений, можно отправиться в термальный комплекс Caldea. Для самых маленьких там работает зона «Likids», где есть детские бассейны с течением и водными пушками.
Где жить и естьДля тех, кто предпочитает городскую жизнь, шопинг и отдых в термальном комплексе, имеет смысл выбрать размещение в столице княжества, Андорра-ла-Велла. Holiday Inn 5* и Plaza 5* понравятся тем, кто ценит удачное расположение и хороший спа-центр. A Ski Plaza 5* – уютный отель собственным СПА и отличным видом на горы (и всего в 350 метрах от подъемника).
Само собой, в городе хороший выбор отелей категории 3* и 4*. В частности, Golden Tulip Andorra Fenix 4* находится в 150 метрах от термального комплекса Caldea, а четырехзвездочный Best Andorra Center с русскоговорящим персоналом расположен в историческом центре, рядом с бесчисленными магазинами.
Для горнолыжников оптимальным вариантом будет размещение в непосредственной близости от подъемников. Sport Hotel Hermitage & Spa в Сольдеу – самый роскошный отель курорта со спа-комплексом топ-класса, а Sport Hotel Village выбирают из-за очень удачного расположения (прямо у подъемника).
Провести ночь в романтичной обстановке можно в Grandvalira Iglú Hotel на высоте 2350 метров. Там же находится ресторан с роскошным видом на горы, с которым, впрочем, вполне конкурируют Vodka Bar, Clicquot Snow Club и Amelie Experience – панорама и кухня в каждом из них на высшем уровне.
В Вальнорде недостатка в кафе и ресторанах также нет. Один из главных универсалов – Coll de la Botella в Паль-Аринсале, где андоррская кухня мирно уживается не только со средиземноморскими деликатесами и сочным американским фаст-фудом, но и особое меню для приверженцев безглютеновой диеты. А в Borda de la Coma правят гриль и блюда на раскаленных камнях; впрочем, здесь предложат и более спокойные, диетические варианты – в меню есть специальный раздел для гостей с особенностями пищеварения.
Подумать о здоровьеОтдохнуть от шума и восстановить силы в расслабленной атмосфере можно в Inuu – adults only секторе термального комплекса Caldea. При заказе массажа или одной из многочисленных спа-программ, билет в термальный комплекс гости получают без доплаты. Лечебные процедуры и массажи лучше зарезервировать заранее, особенно в высокий сезон. Самой выгодной является спа-программа на 300 минут: она может быть реализована за три посещения комплекса.
Сколько все это стоит?Уровень цен в Андорре несколько ниже, чем в соседних Испании и Франции, однако ежегодно происходит небольшая индексация. Для опытных горнолыжников имеет смысл купить единый ски-пасс на пять дней – он стоит 234 евро и позволяет кататься на всех курортах Андорры. Если же выбрано размещение на одном из курортов локальных зон катания, можно немного сэкономить.
Ски-пасс Grandvalira (действует в Soldeu, El Tarter, Canillo, Grau Roig, Pas de la Casa, Encamp/Funicamp, Ordino-Arcalis) обойдется в 51 евро/день для взрослого и 34 евро для детей 6-11 лет. Абонемент на шесть дней стоит 270,6 евро/ 181,8 евро соответственно. При раннем бронировании туров у туроператора ски-пасс можно получить со значительной (до 50%) скидкой.
Ски-пасс Vallnord для взрослых на три дня – 126 евро, на 6 дней – 234 евро, 103,5/180 евро для детей 6-15 лет.
Индивидуальные занятия с инструктором: 114 евро за 2 часа.
Групповые занятия с инструктором (3 дня по 3 часа): 119–130.5 евро.
Входной билет в термальный комплекс Caldea: 39 евро для взрослых, 27,5 евро – для детей.
Входной билет в термальный комплекс Inuu (только для взрослых) – 62,5 евро.
VIP-билет на соревнования Кубка мира: 290 евро (действителен на 1 день со среды по воскресенье).
Стоимость пакетного тура ANEX Tour с размещением в отеле 3* – от 29 055 р.
В большинстве отелей, ресторанов и на горнолыжных курортах есть бесплатный Wi-Fi.
Самый удаленный от столицы курорт — Пас-де-ла-Каса. Он больше подходит тем, кто хочет первым оказываться на склонах и не ищет городских развлечений. Автобус от Пас-де-ла-Каса до столицы в зависимости от сезона стоит порядка от 9.75 до 10 евро туда-обратно, такси в одну сторону обойдется в 18−25 евро (в дневное время). Поэтому если вы путешествуете компанией в два человека или больше, такси может оказаться проще и выгоднее.
Покататься
Cамая большая зона катания Андорры — это Грандвалира, значительно уступает ей по протяженности трасс Вальнорд.
Грандвалира объединила несколько курортов, самые крупные из которых — Сольдеу, Эль Тартер, Пас де ла Каса — Грау Ройч. Начиная с этого сезона Ордино-Аркалис также относится к зоне катания Грандвалира. Общая протяженность трасс составляет 240 км, за последние годы в инфраструктуру региона было инвестировано более миллиарда евро. В разных секторах обширной зоны катания работают четыре детских парка и шесть детских садов. А тем, кому немного надоели горные лыжи, предлагается более 20 видов зимних развлечений — от катания на снегоходах до сноу-тьюбинга и apres-ski в иглу.
Зона катания Вальнорд предлагает 63 км трасс над курортами Пал и Аринсаль. Эти курорты хорошо подходят для начинающих и горнолыжников среднего уровня. Живописные трассы проходят среди хвойных деревьев заповедника, так что в эти места хорошо отправляться в ветреную погоду или для катания с новичками.
Посмотреть
В марте этого года в Андорре пройдут красочные и зрелищные соревнования — финалы Кубка мира по горнолыжному спорту. Посмотреть на лучших горнолыжников мира и поболеть за них можно будет с 11 по 17 марта. Посетителям предлагаются VIP-билеты, в которые включены парковка или трансфер до отеля, право прохода в гостевой лаунж, легкие закуски и напитки, высокоскоростной Wi-Fi, а также специальные места на трибунах с лучшим обзором трасс, где будут проходить соревнования. Пакетные туры на финалы Кубка мира и другие даты (в том числе на новогодние каникулы) по привлекательным ценам предлагает Anex Tour.
Отдохнуть с детьми
Андорра отлично подходит для семейного отдыха, и дело даже не в том, что на каждом горнолыжном курорте найдутся горнолыжные школы и детские сады. Развлекательный парк Naturlandia, несомненно, понравится детям. В нем можно увидеть различных животных в привычной им среде обитания, покататься на собачьих упряжках и пони, тьюбинге, мини-снегоходах, тобогане и санках. Там же расположен самый большой в Европе веревочный парк с зип-лайном длиной 550 метров.
Немного утомившись от обилия впечатлений, можно отправиться в термальный комплекс Caldea. Для самых маленьких там работает зона «Likids», где есть детские бассейны с течением и водными пушками.
Где жить и есть
Для тех, кто предпочитает городскую жизнь, шопинг и отдых в термальном комплексе, имеет смысл выбрать размещение в столице княжества, Андорра-ла-Велла. Holiday Inn 5* и Plaza 5* понравятся тем, кто ценит удачное расположение и хороший спа-центр. A Ski Plaza 5* - уютный отель собственным СПА и отличным видом на горы (и всего в 350 метрах от подъемника).
Само собой, в городе хороший выбор отелей категории 3* и 4*. В частности, Golden Tulip Andorra Fenix 4* находится в 150 метрах от термального комплекса Caldea, а четырехзвездочный Best Andorra Center с русскоговорящим персоналом расположен в историческом центре, рядом с бесчисленными магазинами.
Для горнолыжников оптимальным вариантом будет размещение в непосредственной близости от подъемников. Sport Hotel Hermitage & Spa в Сольдеу — самый роскошный отель курорта со спа-комплексом топ-класса, а Sport Hotel Village выбирают из-за очень удачного расположения (прямо у подъемника).
Провести ночь в романтичной обстановке можно в Grandvalira Iglú Hotel на высоте 2350 метров. Там же находится ресторан с роскошным видом на горы, с которым, впрочем, вполне конкурируют Vodka Bar, Clicquot Snow Club и Amelie Experience — панорама и кухня в каждом из них на высшем уровне.
В Вальнорде недостатка в кафе и ресторанах также нет. Один из главных универсалов — Coll de la Botella в Паль-Аринсале, где андоррская кухня мирно уживается не только со средиземноморскими деликатесами и сочным американским фаст-фудом, но и особое меню для приверженцев безглютеновой диеты. А в Borda de la Coma правят гриль и блюда на раскаленных камнях; впрочем, здесь предложат и более спокойные, диетические варианты — в меню есть специальный раздел для гостей с особенностями пищеварения.
Подумать о здоровье
Отдохнуть от шума и восстановить силы в расслабленной атмосфере можно в Inuu — adults only секторе термального комплекса Caldea. При заказе массажа или одной из многочисленных спа-программ, билет в термальный комплекс гости получают без доплаты. Лечебные процедуры и массажи лучше зарезервировать заранее, особенно в высокий сезон. Самой выгодной является спа-программа на 300 минут: она может быть реализована за три посещения комплекса.
Сколько все это стоит?
Уровень цен в Андорре несколько ниже, чем в соседних Испании и Франции, однако ежегодно происходит небольшая индексация. Для опытных горнолыжников имеет смысл купить единый ски-пасс на пять дней — он стоит 234 евро и позволяет кататься на всех курортах Андорры. Если же выбрано размещение на одном из курортов локальных зон катания, можно немного сэкономить.
Ски-пасс Grandvalira (действует в Soldeu, El Tarter, Canillo, Grau Roig, Pas de la Casa, Encamp/Funicamp, Ordino-Arcalis) обойдется в 51 евро/день для взрослого и 34 евро для детей 6−11 лет. Абонемент на шесть дней стоит 270,6 евро/ 181,8 евро соответственно. При раннем бронировании туров у туроператора ски-пасс можно получить со значительной (до 50%) скидкой.
Ски-пасс Vallnord для взрослых на три дня — 126 евро, на 6 дней — 234 евро, 103,5/180 евро для детей 6−15 лет.
Индивидуальные занятия с инструктором: 114 евро за 2 часа.
Групповые занятия с инструктором (3 дня по 3 часа): 119−130.5 евро.
Входной билет в термальный комплекс Caldea: 39 евро для взрослых, 27,5 евро — для детей.
Входной билет в термальный комплекс Inuu (только для взрослых) — 62,5 евро.
VIP-билет на соревнования Кубка мира: 290 евро (действителен на 1 день со среды по воскресенье).
Стоимость пакетного тура ANEX Tour с размещением в отеле 3* - от 29 055 р.
В большинстве отелей, ресторанов и на горнолыжных курортах есть бесплатный Wi-Fi.