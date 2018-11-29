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Европа

Отели для бизнеса: где живут представители немецких и французских компаний в России

Эксперты агентства делового туризма «Аэроклуб» проанализировали предпочтения представителей немецких и французских компаний при размещении в российских отелях, выяснили, какой уровень звездности они выбирают и какие отельные цепочки пользуются наибольшей популярностью.
Аэроклуб
29 ноября 2018 в 13:43
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  • Вид из Балчуг Кемпински в Москве
    Вид из Балчуг Кемпински в Москве
    Представители сети Kempinski — в числе самых популярных отелей у немецких бизнес-путешественников в России.
С января по ноябрь 2018 года сотрудники немецких компаний забронировали около 40 тысяч ночей в российских отелях, что примерно соответствует уровню прошлого года. Эта цифра сопоставима с показателями представителей французского бизнеса, которые при этом ездили в командировки по России на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сотрудники французских компаний останавливались в отелях «пять звезд» значительно чаще немецких коллег – 8% всех бронирований были сделаны в гостиницах этой категории. Самым популярным 5-звездочным отелем стал московский Marriott Grand Hotel – 29% всех ночей в отелях данной категории приходится именно на него. Кроме того, представители французских компаний часто выбирали Hyatt Regency в Екатеринбурге, SK Royal Hotel в Туле, казанский «Мираж» и гостиничный комплекс ГРИНН в Орле.

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Доля бронирований 5-звездочных отелей в общем числе ночей в гостиницах России у сотрудников немецких компаний составила лишь 4%. Чаще всего среди отелей этой категории представители немецкого бизнеса выбирали Гранд Отель «Астрахань», отель Kempinski Мойка 22 в Санкт-Петербурге, отель ГРИНН в Орле, Hyatt Regency Ekaterinburg и Marriott Москва Тверская. При этом самыми популярными отельными цепочками, предлагающими размещение в категории пять звезд, стали Hyatt с гостиницами в Москве, Сочи и Екатеринбурге, немецкая сеть Kempinski, располагающая отелями в Москве, Санкт-Петербурге и Геленджике, а также Radisson, предоставляющая размещение по высшему стандарту в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Ростове.

«Традиционно представители компаний из разных стран отдают предпочтение отельным сетям своей страны происхождения, именно поэтому немецкие компании выбирают Kempinski, а французские – Novotel, – прокомментировала Юлия Липатова, генеральный директор «Аэроклуба». – Несмотря на проходивший в России чемпионат мира по футболу, за счет предварительных договоренностей с отелями агентству удалось минимизировать ценовые флуктуации. На фоне общего скачка цен в среднем за год мы зафиксировали незначительный рост, а в некоторых категориях номеров стоимость даже немного сократилась».

Средняя стоимость ночи в отеле категории 5 звезд составила 6 800 рублей для представителей компаний обеих стран.

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В категории 5 звезд представители французского бизнеса отдавали предпочтение сети отелей Marriott – 35% всех ночей в данной категории было забронировано в трех московских отелях этой сети и одном в Воронеже. Также пользовались популярностью Hyatt (отель в Екатеринбурге) и Sheraton с отелями в Нижнем Новгороде, Москве и Уфе.
Больше всего бронирований пришлось на отели категории 4* – 51% ночей провели сотрудники французских компаний в этом классе размещения, а у представителей немецких компаний 48% всех бронирований были сделаны в отелях 4*. Средняя стоимость номера в отелях этой категории составила 5 тысяч рублей.

Самым популярным отелем данной категории у немецких компаний стал Holiday Inn Сокольники (10% всех бронирований этой категории), а у французских – Novotel Москва Центр, на него пришлось 9% всех бронирований на территории России. На отели сети Novotel пришлось наибольшее число бронирований категории 4*, совершенных представителями французских компаний (3 в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Красноярске). Кроме того, пользовались популярностью сеть отелей Park Inn (19 отелей на территории России) и Hilton Garden Inn в 8 городах России.

В категории 4 звезды представители немецких компаний в первую очередь выбирали отели сети Holiday Inn (3 в Москве, в Санкт-Петербурге и Калининграде), Hilton (10 отелей, из них 2 в Москве) и Park Inn (15 отелей).

Топ 3-звездочных отелей стал одинаковым для представителей компаний обеих стран – Ibis, Hampton by Hilton и российская гостиничная сеть Amaks. Средняя стоимость размещения в этой категории номеров составила 4 400 рублей.

Самое дорогое бронирование было совершено представителем немецкой IT-компании в Санкт-Петербурге. В период проведения ПМЭФ он заплатил за три ночи в отеле Hilton Saint Petersburg ExpoForum 557 тысяч рублей. Для представителей французских компаний самым дорогим бронированием также стало размещение во время ПМЭФ. Четыре ночи в отеле Petro Palace обошлись представителю французской машиностроительной компании в 204 тысячи рублей.

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