Отели для бизнеса: где живут представители немецких и французских компаний в России
Сотрудники французских компаний останавливались в отелях «пять звезд» значительно чаще немецких коллег – 8% всех бронирований были сделаны в гостиницах этой категории. Самым популярным 5-звездочным отелем стал московский Marriott Grand Hotel – 29% всех ночей в отелях данной категории приходится именно на него. Кроме того, представители французских компаний часто выбирали Hyatt Regency в Екатеринбурге, SK Royal Hotel в Туле, казанский «Мираж» и гостиничный комплекс ГРИНН в Орле.
«Традиционно представители компаний из разных стран отдают предпочтение отельным сетям своей страны происхождения, именно поэтому немецкие компании выбирают Kempinski, а французские – Novotel, – прокомментировала Юлия Липатова, генеральный директор «Аэроклуба». – Несмотря на проходивший в России чемпионат мира по футболу, за счет предварительных договоренностей с отелями агентству удалось минимизировать ценовые флуктуации. На фоне общего скачка цен в среднем за год мы зафиксировали незначительный рост, а в некоторых категориях номеров стоимость даже немного сократилась».
Средняя стоимость ночи в отеле категории 5 звезд составила 6 800 рублей для представителей компаний обеих стран.
Больше всего бронирований пришлось на отели категории 4* – 51% ночей провели сотрудники французских компаний в этом классе размещения, а у представителей немецких компаний 48% всех бронирований были сделаны в отелях 4*. Средняя стоимость номера в отелях этой категории составила 5 тысяч рублей.
Самым популярным отелем данной категории у немецких компаний стал Holiday Inn Сокольники (10% всех бронирований этой категории), а у французских – Novotel Москва Центр, на него пришлось 9% всех бронирований на территории России. На отели сети Novotel пришлось наибольшее число бронирований категории 4*, совершенных представителями французских компаний (3 в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Красноярске). Кроме того, пользовались популярностью сеть отелей Park Inn (19 отелей на территории России) и Hilton Garden Inn в 8 городах России.
В категории 4 звезды представители немецких компаний в первую очередь выбирали отели сети Holiday Inn (3 в Москве, в Санкт-Петербурге и Калининграде), Hilton (10 отелей, из них 2 в Москве) и Park Inn (15 отелей).
Топ 3-звездочных отелей стал одинаковым для представителей компаний обеих стран – Ibis, Hampton by Hilton и российская гостиничная сеть Amaks. Средняя стоимость размещения в этой категории номеров составила 4 400 рублей.
Самое дорогое бронирование было совершено представителем немецкой IT-компании в Санкт-Петербурге. В период проведения ПМЭФ он заплатил за три ночи в отеле Hilton Saint Petersburg ExpoForum 557 тысяч рублей. Для представителей французских компаний самым дорогим бронированием также стало размещение во время ПМЭФ. Четыре ночи в отеле Petro Palace обошлись представителю французской машиностроительной компании в 204 тысячи рублей.
«Традиционно представители компаний из разных стран отдают предпочтение отельным сетям своей страны происхождения, именно поэтому немецкие компании выбирают Kempinski, а французские — Novotel, — прокомментировала Юлия Липатова, генеральный директор «Аэроклуба». — Несмотря на проходивший в России чемпионат мира по футболу, за счет предварительных договоренностей с отелями агентству удалось минимизировать ценовые флуктуации. На фоне общего скачка цен в среднем за год мы зафиксировали незначительный рост, а в некоторых категориях номеров стоимость даже немного сократилась».
Средняя стоимость ночи в отеле категории 5 звезд составила 6 800 рублей для представителей компаний обеих стран.
Больше всего бронирований пришлось на отели категории 4* - 51% ночей провели сотрудники французских компаний в этом классе размещения, а у представителей немецких компаний 48% всех бронирований были сделаны в отелях 4*. Средняя стоимость номера в отелях этой категории составила 5 тысяч рублей.
Самым популярным отелем данной категории у немецких компаний стал Holiday Inn Сокольники (10% всех бронирований этой категории), а у французских — Novotel Москва Центр, на него пришлось 9% всех бронирований на территории России. На отели сети Novotel пришлось наибольшее число бронирований категории 4*, совершенных представителями французских компаний (3 в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Красноярске). Кроме того, пользовались популярностью сеть отелей Park Inn (19 отелей на территории России) и Hilton Garden Inn в 8 городах России.
В категории 4 звезды представители немецких компаний в первую очередь выбирали отели сети Holiday Inn (3 в Москве, в Санкт-Петербурге и Калининграде), Hilton (10 отелей, из них 2 в Москве) и Park Inn (15 отелей).
Топ 3-звездочных отелей стал одинаковым для представителей компаний обеих стран — Ibis, Hampton by Hilton и российская гостиничная сеть Amaks. Средняя стоимость размещения в этой категории номеров составила 4 400 рублей.
Самое дорогое бронирование было совершено представителем немецкой IT-компании в Санкт-Петербурге. В период проведения ПМЭФ он заплатил за три ночи в отеле Hilton Saint Petersburg ExpoForum 557 тысяч рублей. Для представителей французских компаний самым дорогим бронированием также стало размещение во время ПМЭФ. Четыре ночи в отеле Petro Palace обошлись представителю французской машиностроительной компании в 204 тысячи рублей.