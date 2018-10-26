Бишофсхофен: рассказываем о городе, куда вы можете отправиться вместе с нами и Liqui Moly
Любите ли вы готику или барокко, церковь Святого Максимилиана вам понравится – ведь главная жемчужина Бишофсхофена сочетает в себе элементы обоих архитектурных стилей. Основа церкви была заложена еще в XI веке. В Средние Века там находился центр резиденции епископата Кимзее; сегодня там базируется городская администрация, а в пристроенной еще в XII веке башне Кастентурм – местный краеведческий музей.
Еще одна архитектурная гордость Бишофсхофена – Церковь Богоматери, построенная в 1359 году. Здание, построенное по лекалам поздней готики, увенчано 62-метровым шпилем; внутри – скинии XVII века и фрески середины XV. Из сравнительно современной архитектуры обратите внимание на Дом Святого Руперта, возведенный в 1929 году образец нео-барокко, где сегодня располагается частная школа, а по выходным проходят праздничные мероприятия.
ПРИРОДА
Пять минут ходьбы от центра города – и вы у водопада Гайнфельд, струи которого за столетия выбили в лежащем внизу камне некое подобие чаши. Туристы ходят к Гайнфельду за эффектными фотографиями, а местные жители – за оздоровительным эффектом, которым славится воздух окружающего его леса. Обязательно поднимитесь на 355 ступеней по деревянной лестнице – наверху вас ожидает выдающийся вид на город и обступившие его горы.
ПОЗНАНИЕ
Тысячи лет назад на территории современного Бишофсхофена научились обрабатывать медь, внеся тем самым свою лепту в историю Бронзового века. Сегодня в геопарке «Альпийские руды» претворяют в жизнь слоган «История может быть нескучной» и делают это так успешно, что заслужили внимание ЮНЕСКО. Красочные минералы идут рука об руку с не менее яркими историями, удивительными музейными экспонатами и даже кулинарными приключениями.
ДРАЙВ
Полеты за 100+ метров на фоне заснеженных долин, горных вершин и кучевых облаков – тот, кто видел это зрелище вживую, не забудет его никогда. Прыжки с трамплинов – возможно, самая зрелищная дисциплина в зимних видах спорта, а Турне четырех трамплинов – ее квинтэссенция. Бишофсхофен традиционно принимает четвертый – решающий – этап сезона: лучшие летающие лыжники планеты и тысячи зрителей прилагаются.
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Хотите увидеть все это своими глазами? Принимайте участие в викторине от Nat-geo.ru и Liqui Moly, которую мы проводим во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках». Правила просты, ваши действия минимальны, а приз роскошен. Удачи!
ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ
Компания Liqui Moly является многолетним партнером международной федерации лыжного спорта (ФИС). За последние годы при поддержке немецкого производителя моторных масел состоялись чемпионаты и кубки мира по горным лыжам, лыжному двоеборью и прыжкам с трамплинов.
Официальный сайт Турне четырех трамплинов
Полеты за 100+ метров на фоне заснеженных долин, горных вершин и кучевых облаков — тот, кто видел это зрелище вживую, не забудет его никогда. Прыжки с трамплинов — возможно, самая зрелищная дисциплина в зимних видах спорта, а Турне четырех трамплинов — ее квинтэссенция. Бишофсхофен традиционно принимает четвертый — решающий — этап сезона: лучшие летающие лыжники планеты и тысячи зрителей прилагаются.
Нажмите на стрелку в правой части фото, чтобы пролистать галерею:
Хотите увидеть все это своими глазами? Принимайте участие в викторине от Nat-geo.ru и Liqui Moly, которую мы проводим во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках». Правила просты, ваши действия минимальны, а приз роскошен. Удачи!
ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ
Компания Liqui Moly является многолетним партнером международной федерации лыжного спорта (ФИС). За последние годы при поддержке немецкого производителя моторных масел состоялись чемпионаты и кубки мира по горным лыжам, лыжному двоеборью и прыжкам с трамплинов.