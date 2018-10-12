Путеводитель по Берлину от Антона Долина
Потсдамская площадь
Сердце современной архитектуры Берлина, а также его лицо. После войны здесь был пустырь, развалины. Потом – Берлинская стена. Но когда она рухнула, лучшие архитекторы мира построили здесь небольшой город будущего. Не только высотный, но и комфортный, прозрачный, легкий и уютный даже в зимние месяцы.
Любимые мои здания в этом районе – похожая на космический корабль Филармония (лучшая акустика в мире) и потрясающий Сони-центр с нависшей над ним крышей-шляпой, по вечерам меняющей цвет.
«Поехали» с Антоном Долиным на Берлинский кинофестиваль!
Еврейский музей
Шедевр Даниела Либескинда, архитектора-гения, который решил задачу, в общем, нерешаемую: посреди бывшей империи зла построил не просто символический мемориал, но живой дом когда-то уничтоженной здесь (а в последние десятилетия активно воскрешаемой) еврейской культуры. Отдельные помещения этого невероятного здания, похожего на искривлённую букву древнего алфавита, оставляют впечатление на всю жизнь – особенно «двор Холокоста» и «сад изгнания».
Хакешер-Маркт и Хакеше-Хёфе
Чудесные места старого Берлина, в своё время стертые с лица земли, но возвращённые и оживлённые. Дух модернистской архитектуры снова ощущается в этих анфиладах двориков с модными магазинчиками и кафе, где можно найти самые неожиданные предметы – например, бижутерию и драгоценности 1910-30-х годов. И поесть здесь можно очень вкусно. И многозальный кинотеатр, где всегда показывают кино с титрами, – тоже тут.
Фольксбюне
Ресторан «Мсье Вуонг»
Формально вьетнамский (а на самом деле – паназиатский), воплощение берлинской ресторанной идеи. Живая очередь, крошечные столы и стулья, низкие цены, меняющиеся каждые два дня основные блюда… и невероятно вкусно. Прелестное место, подойдет взрослым и детям, хипстерам и консерваторам.
На «Берлинале-2019» с Антоном Долиным!Клуб путешественников «Поехали» вместе с Антоном Долиным подготовил тур в столицу Германии. В программе – фильм на Берлинале, концерт в Филармонии, прогулки в компании Антона по его любимым уголкам города и беседы о кино.
Оставьте пять дней в феврале специально для этого тура; мы его очень рекомендуем!
Хакешер-Маркт и Хакеше-Хёфе
Чудесные места старого Берлина, в своё время стертые с лица земли, но возвращённые и оживлённые. Дух модернистской архитектуры снова ощущается в этих анфиладах двориков с модными магазинчиками и кафе, где можно найти самые неожиданные предметы — например, бижутерию и драгоценности 1910−30-х годов. И поесть здесь можно очень вкусно. И многозальный кинотеатр, где всегда показывают кино с титрами, — тоже тут.
Фольксбюне
Ресторан «Мсье Вуонг»
Формально вьетнамский (а на самом деле — паназиатский), воплощение берлинской ресторанной идеи. Живая очередь, крошечные столы и стулья, низкие цены, меняющиеся каждые два дня основные блюда… и невероятно вкусно. Прелестное место, подойдет взрослым и детям, хипстерам и консерваторам.
На «Берлинале-2019» с Антоном Долиным!
Клуб путешественников «Поехали» вместе с Антоном Долиным подготовил тур в столицу Германии. В программе — фильм на Берлинале, концерт в Филармонии, прогулки в компании Антона по его любимым уголкам города и беседы о кино.
Оставьте пять дней в феврале специально для этого тура; мы его очень рекомендуем!