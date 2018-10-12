  • Путеводитель по Берлину от Антона Долина
    Sony Centre Фото: Tom Walk / Flickr.com
  • Путеводитель по Берлину от Антона Долина
    Берлинская Филармония. Фото: Jorge Franganillo / Flickr.com
Европа

Путеводитель по Берлину от Антона Долина

Что посмотреть в столице Германии? Вот пять советов! Авторитетный кинокритик Антон Долин — о любимых местах в Берлине.
12 октября 2018 в 13:30
259

Потсдамская площадь

  • Путеводитель по Берлину от Антона Долина
    Фото: Darko Pribeg / Unsplash

Сердце современной архитектуры Берлина, а также его лицо. После войны здесь был пустырь, развалины. Потом – Берлинская стена. Но когда она рухнула, лучшие архитекторы мира построили здесь небольшой город будущего. Не только высотный, но и комфортный, прозрачный, легкий и уютный даже в зимние месяцы.

Любимые мои здания в этом районе – похожая на космический корабль Филармония (лучшая акустика в мире) и потрясающий Сони-центр с нависшей над ним крышей-шляпой, по вечерам меняющей цвет.



«Поехали» с Антоном Долиным на Берлинский кинофестиваль!

 Еврейский музей

  • Путеводитель по Берлину от Антона Долина
    Фото: wikipedia.org


Шедевр Даниела Либескинда, архитектора-гения, который решил задачу, в общем, нерешаемую: посреди бывшей империи зла построил не просто символический мемориал, но живой дом когда-то уничтоженной здесь (а в последние десятилетия активно воскрешаемой) еврейской культуры. Отдельные помещения этого невероятного здания, похожего на искривлённую букву древнего алфавита, оставляют впечатление на всю жизнь – особенно «двор Холокоста» и «сад изгнания».


 Хакешер-Маркт и Хакеше-Хёфе

  • Путеводитель по Берлину от Антона Долина
    Фото: wikipedia.org


Чудесные места старого Берлина, в своё время стертые с лица земли, но возвращённые и оживлённые. Дух модернистской архитектуры снова ощущается в этих анфиладах двориков с модными магазинчиками и кафе, где можно найти самые неожиданные предметы – например, бижутерию и драгоценности 1910-30-х годов. И поесть здесь можно очень вкусно. И многозальный кинотеатр, где всегда показывают кино с титрами, – тоже тут.

Фольксбюне

  • Путеводитель по Берлину от Антона Долина
    Фото: sebaso / Flickr.com
Из многочисленных театров Берлина, где один лучше другого (в частности, Шаубюне, Дойче-театр, Берлинер Ансамбль и т.д.), самый любимый. Нечто вроде московской «Таганки» – гигантский зал и сцена, на которой ставились самые дикие эксперименты: танцевальный театр, визуальный театр, анти-театр – всё, что хотите. И концерты, литературные чтения, показы фильмов. Именно здесь я провел почти сутки, смотря на большом экране – полностью – великий сериал Фассбиндера «Берлин, Александрплац». К слову, Александрплац – в пяти минутах пешком.

 Ресторан «Мсье Вуонг»

  • Путеводитель по Берлину от Антона Долина
    Фото: Monsieurvuong / Facebook.com

Формально вьетнамский (а на самом деле – паназиатский), воплощение берлинской ресторанной идеи. Живая очередь, крошечные столы и стулья, низкие цены, меняющиеся каждые два дня основные блюда… и невероятно вкусно. Прелестное место, подойдет взрослым и детям, хипстерам и консерваторам.



На «Берлинале-2019» с Антоном Долиным

Клуб путешественников «Поехали» вместе с Антоном Долиным подготовил тур в столицу Германии. В программе – фильм на Берлинале, концерт в Филармонии, прогулки в компании Антона по его любимым уголкам города и беседы о кино.

 Оставьте пять дней в феврале специально для этого тура; мы его очень рекомендуем!
Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Знаменитый физик рассказал нечто невероятное
Знаменитый физик рассказал нечто невероятное
Спецпроект Nat-geo.ru и МТС
15 чемпионских фотографий на одной странице
15 чемпионских фотографий на одной странице