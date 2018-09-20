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Фото: Lufthansa
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Так выглядел салон Первого класса в начале 60-х годов прошлого века. На фото бортпроводник наливает свежее бочковое пильзенское пиво, известное в то время как «Lufthansa Senator Service», на борту Boeing 707. Пассажирам из Северной Америки, кроме всего прочего, предлагали баварские претцели и свежий окорок. Все это подавалось с настойкой из шнапса на можжевельнике. Фото: Lufthansa
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Фото: Lufthansa
Праздник на борту: как Lufthansa подготовилась к Октоберфесту
С 19 сентября на бортах самолетов авиакомпании Lufthansa работают экипажи в традиционных баварских костюмах — наступило время Октоберфеста. Кроме того, в этом году авиакомпания предлагает своим пассажирами свежее разливное пиво — специально для этого на борт загружены пивные бочки. Впервые в этом году члены экипажей Lufthansa принимают участие в разработке эксклюзивного меню на период Октоберфеста для пассажиров бизнес-класса. Блюда специального меню идеально сочетаются со свежим бочковым пивом.
Первый рейс Lufthansa с экипажем в баварских костюмах отправился из столицы Баварии в Нью-Йорк (аэропорт Ньюарк) 19 сентября. 25 сентября пассажиров рейса Мюнхен-Сингапур также будут встречать экипажи в традиционных баварских нарядах. Накануне последнего дня Октоберфеста, 6 октября, на маршруте из Мюнхена в Шанхай будет выполнен заключительный «фестивальный» рейс. Кроме того, бортпроводники в баварских костюмах будут обслуживать и некоторые европейские рейсы.
Персонал Lufthansa в традиционных баварских костюмах
Форма для экипажей, обслуживающих дальнемагистральные рейсы Lufthansa на период Октоберфеста, была создана знаменитым мюнхенским ателье Angermaier, специализирующемся на пошиве аутентичных нарядов. Для бортпроводниц были сшиты традиционные женские костюмы дирндль (dirndl) из ткани темно-синего цвета с серебристо-серым фартуком, а для стюардов подготовили короткие кожаные штаны ледерхозе (lederhosen) с темно-синими жилетами, выполненными из той же ткани, что и дирндли. Уже третий год подряд ателье Angermaier создает для Lufthansa традиционные наряды, передающие дух самого большого в мире фольклорного праздника.
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Как и в предыдущие годы, экипаж Lufthansa в традиционных баварских костюмах можно будет увидеть на борту ряда европейских рейсов с вылетом из Мюнхена. В этом году один из экипажей, обслуживающих рейсы авиакомпании Lufthansa CityLine, на период с 5 по 7 октября сменит привычную униформу на национальные баварские костюмы. Они будут обслуживать рейсы в Берлин, Кельн/Бонн, Люксембург, Пизу, Геную, Амстердам, Жешув, Тимишоару и Кальяри.
Праздник ждет пассажиров авиакомпании Lufthansa не только в небе, но и на земле. Во втором терминале аэропорта Мюнхена в дни проведения Октоберфеста пассажиров будут встречать работники авиакомпании Lufthansa в национальных нарядах: вместо традиционной униформы женщины наденут дирндли, а мужчины — ледерхозе. Обслуживающий персонал, работающий в залах ожидания для пассажиров Первого класса, в эти дни будет одет в традиционные баварские костюмы, выполненные в золотых и черных цветах.
Разливное пиво и специальное фестивальное меню
Впервые предлагать пассажирам свежее разливное пиво Lufthansa начала в 60-х годах ХХ века. В этом году бочки с пивом, отобранные специально для «фестивальных» рейсов, возвращаются. Для того, чтобы регулировать давление углекислого газа в особых высотных условиях используется специальный клапан, позволяющий предотвратить излишнее увеличение давления при нахождении кеги на борту. Разливать пиво можно даже на высоте 10 тысяч метров.
Пассажирам, путешествующим в салоне бизнес-класса, к свежему пиву будут предлагаться блюда из специального фестивального меню. Впервые оно было разработано с участием бортпроводников Lufthansa совместно с кулинарными экспертами компании LSG Sky Chefs. При разработке меню учитывался опыт аналогичных рейсов прошлых лет. В этом году в специальное меню вошли такие блюда, как тартар из говядины с трюфелем, голец с соусом из рислинга и на десерт — баварский крем с фисташковым песто. Блюда из этого меню будут предлагаться пассажирам бизнес-класса на всех межконтинентальных рейсах Lufthansa в сентябре и октябре 2018 года.
Октоберфест в залах ожидания Lufthansa
Залы ожидания Lufthansa также подготовились к Октоберфесту: 4000 кг рулетов леберкезе, более 38 000 претцелей и около 750 кг баварских белых сосисок — все это, как и в прошлом году, будет подаваться пассажирам в 12 залах ожидания Lufthansa, расположенных во втором терминале и терминале-спутнике. В украшенных в духе Октоберфеста залах ожидания для пассажиров Первого класса также появится специальное меню. Гостям будет предлагаться характерный для Октоберфеста суп и утка в деревенском стиле. На десерт — абрикосовые и сливовые клецки с ванильным муссом. В залах ожидания для пассажиров бизнес-класса и часто летающих пассажиров со статусом Senator будут предложены баварский суп-гуляш Andechser и грибы в сливочном соусе с клецками. И, конечно, во всех залах ожидания будет подаваться разливное фестивальное пиво.
Подарок для пассажиров по случаю Октоберфеста
Пассажиры, чей рейс приземляется во втором терминале аэропорта Мюнхена, по прибытии получат специальный набор для Октоберфеста, В него вошло все, что нужно для праздничного настроения: ленточка для пивной кружки, витаминный напиток, соленые претцели и фруктовые мармеладки в форме пивной кружки.