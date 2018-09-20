  • Праздник на борту: как Lufthansa подготовилась к Октоберфесту
    Фото: Lufthansa
  • Праздник на борту: как Lufthansa подготовилась к Октоберфесту
    Так выглядел салон Первого класса в начале 60-х годов прошлого века. На фото бортпроводник наливает свежее бочковое пильзенское пиво, известное в то время как «Lufthansa Senator Service», на борту Boeing 707. Пассажирам из Северной Америки, кроме всего прочего, предлагали баварские претцели и свежий окорок. Все это подавалось с настойкой из шнапса на можжевельнике. Фото: Lufthansa
  • Праздник на борту: как Lufthansa подготовилась к Октоберфесту
    Фото: Lufthansa
Европа

Праздник на борту: как Lufthansa подготовилась к Октоберфесту

Спецменю, баварские костюмы, подарки и бочковое пиво на высоте 10 000 метров.
Lufthansa
20 сентября 2018 в 23:13

С 19 сентября на бортах самолетов авиакомпании Lufthansa работают экипажи в традиционных баварских костюмах — наступило время Октоберфеста. Кроме того, в этом году авиакомпания предлагает своим пассажирами свежее разливное пиво — специально для этого на борт загружены пивные бочки. Впервые в этом году члены экипажей Lufthansa принимают участие в разработке эксклюзивного меню на период Октоберфеста для пассажиров бизнес-класса. Блюда специального меню идеально сочетаются со свежим бочковым пивом.

Первый рейс Lufthansa с экипажем в баварских костюмах отправился из столицы Баварии в Нью-Йорк (аэропорт Ньюарк) 19 сентября. 25 сентября пассажиров рейса Мюнхен-Сингапур также будут встречать экипажи в традиционных баварских нарядах. Накануне последнего дня Октоберфеста, 6 октября, на маршруте из Мюнхена в Шанхай будет выполнен заключительный «фестивальный» рейс. Кроме того, бортпроводники в баварских костюмах будут обслуживать и некоторые европейские рейсы.

Персонал Lufthansa в традиционных баварских костюмах

Форма для экипажей, обслуживающих дальнемагистральные рейсы Lufthansa на период Октоберфеста, была создана знаменитым мюнхенским ателье Angermaier, специализирующемся на пошиве аутентичных нарядов. Для бортпроводниц были сшиты традиционные женские костюмы дирндль (dirndl) из ткани темно-синего цвета с серебристо-серым фартуком, а для стюардов подготовили короткие кожаные штаны ледерхозе (lederhosen) с темно-синими жилетами, выполненными из той же ткани, что и дирндли. Уже третий год подряд ателье Angermaier создает для Lufthansa традиционные наряды, передающие дух самого большого в мире фольклорного праздника.

  • Праздник на борту: как Lufthansa подготовилась к Октоберфесту
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