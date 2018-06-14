4 главных достопримечательности Крита (и еще одна, которую мы НЕ советуем)
На самом большом из островов Греции, как в этой стране и положено, есть всё: и отличные пляжи с лазурной водой, и красивейшие пейзажи, и разнообразные достопримечательности. Но чтобы это всё увидеть, нужна машина. С точки зрения логистики лучше всего поселиться где-нибудь в центре северного побережья, откуда удобно делать дневные вылазки к интересным точкам в разных частях острова. Вдоль всего северного побережья Крита идет отличное шоссе New National Road, по которому можно быстро добираться из города в город, но чтобы составить полное представление об острове, нужно сворачивать с него к диким бухтам и забираться в горы. А вот ехать осматривать знаменитый Кносский дворец совершенно не обязательно: длинная очередь, испепеляющее солнце и неизбежное разочарование — от некогда выдающегося памятника минойской архитектуры остался по большому счету один фундамент.
Ханья
Старинный городок называют «греческой Венецией» — хоть сравнение и натянутое, но Ханья и правда весьма живописна. Особенно хороша гавань почти правильной круглой формы с разноцветными домиками и старым маяком.
В Старом городе причудливо смешались следы разных эпох и цивилизаций: мечети и кафедральные соборы, турецкие хаммамы и фонтаны и венецианские палаццо, остатки городских укреплений и колоритные таверны. Имеет смысл заехать и на расположенное неподалеку пресноводное озеро Курнас с удивительно прозрачной водой, сквозь которую можно любоваться живущими в озере черепашками.
Плато Лассити Читать далее
Самое большое критское плоскогорье невероятно красиво: идиллические деревушки, оливковые рощи и виноградники на холмах, тонкие свечки кипарисов вдоль дорог — можно было бы спутать с Тосканой, если бы не известняковые скалы и нетрадиционные ветряные мельницы с парусиновыми лопастями. Забираться на Лассити стоит ради визита в Диктейскую пещеру, где по легенде родился Зевс (возьмите теплые вещи — внутри холодно), центра керамики и традиционных ремесел в Псхиро, эко-парка «Ласинтос» с небольшой фермой по производству оливкового масла и забавного музея Homo Sapiens, построенного владельцем одного из придорожных кафе.
Музей демонстрирует эволюцию человечества от пещерной жизни до полета в космос (последнюю стадию символизируют памятники Терешковой и Гагарину). Наглядные пособия сделаны из подручных средств, но зато можно всё трогать, лазить по пещерам, крутить мельничные жернова и бить в колокола. А заодно и выпить «капучино с лучшим видом» — панорама с террасы и правда открывается замечательная.
Бухта Балос
У полуострова Грамвус на западном краю критской географии сходятся сразу три моря — Ионическое, Эгейское и Ливийское. Смешиваясь в бухте Балос, они создают удивительную игру цвета: говорят, в безветренный день здесь можно насчитать 15 оттенков синего. Добраться до бухты непросто — гравийный серпантин петляет как испуганный заяц, на дорогу то и дело выскакивают козлы, а от парковки до воды топать еще полтора километра вниз по крутой тропе (потом ее еще предстоит штурмовать в обратном направлении). Но пляж с белым песком, лазурными отмелями и круглым островом с развалинами крепости в центре того стоит.
Фортецца
Самая большая из построенных венецианцами на Крите крепостей возвышается над городком Ретимно. Бастионы XVI века коронуют холм Палеокастро, внутри сохранились здания казарм и арсенала, в которых теперь представлены музейные коллекции и проводятся выставки, несколько церквей и мечетей, переделанных из бывших античных цистерн для сбора воды (раньше на этом месте были античные храмы). А со стен открывается стратегическая панорама исторического порта и самого Ретимно — город, кстати, симпатичный и заслуживает неторопливой прогулки.
Практика
Чтобы добраться до самых диких и красивых уголков Крита, нужны машина с крепкой подвеской и хороший вестибулярный аппарат: на гористом острове практически любая дорога — серпантин, который то и дело норовит превратиться в разбитую грунтовку. Так что в пункте проката обязательно берите полную страховку и проверьте, чтобы в нее были включены выезды off-road. У крупных компаний бывают спецтарифы, включающие такое покрытие — например, у Avis для некоторых стран, включая Грецию, до конца года при заказе через интернет доступно предложение Avis 360 с расширенной страховкой. А если брать машину на три дня и более — до конца лета действует скидка 10%.