  • 4 главных достопримечательности Крита (и еще одна, которую мы НЕ советуем)
    Знаменитые ветряные мельницы Плато Лассити. Фото: Дмитрий Тельнов
  • 4 главных достопримечательности Крита (и еще одна, которую мы НЕ советуем)
    От Кносского дворца, некогда выдающегося памятника минойской архитектуры, остался по большому счету один фундамент. Фото: Ольга Яковина
  • 4 главных достопримечательности Крита (и еще одна, которую мы НЕ советуем)
    Фото: Ольга Яковина
  • 4 главных достопримечательности Крита (и еще одна, которую мы НЕ советуем)
    Фото: Ольга Яковина
  • Ханья
    Ханья
    Фото: Ольга Яковина
  • 4 главных достопримечательности Крита (и еще одна, которую мы НЕ советуем)
    Фото: Дмитрий Тельнов
Европа

4 главных достопримечательности Крита (и еще одна, которую мы НЕ советуем)

Рассказываем, чем заняться на главном греческом острове и как попасть в эти места без ущерба для настроения.
Ольга Яковина
14 июня 2018 в 18:57

На самом большом из островов Греции, как в этой стране и положено, есть всё: и отличные пляжи с лазурной водой, и красивейшие пейзажи, и разнообразные достопримечательности. Но чтобы это всё увидеть, нужна машина. С точки зрения логистики лучше всего поселиться где-нибудь в центре северного побережья, откуда удобно делать дневные вылазки к интересным точкам в разных частях острова. Вдоль всего северного побережья Крита идет отличное шоссе New National Road, по которому можно быстро добираться из города в город, но чтобы составить полное представление об острове, нужно сворачивать с него к диким бухтам и забираться в горы. А вот ехать осматривать знаменитый Кносский дворец совершенно не обязательно: длинная очередь, испепеляющее солнце и неизбежное разочарование — от некогда выдающегося памятника минойской архитектуры остался по большому счету один фундамент.

  • 4 главных достопримечательности Крита (и еще одна, которую мы НЕ советуем)
    Фото: Ольга Яковина

Ханья

Старинный городок называют «греческой Венецией» — хоть сравнение и натянутое, но Ханья и правда весьма живописна. Особенно хороша гавань почти правильной круглой формы с разноцветными домиками и старым маяком.

  • 4 главных достопримечательности Крита (и еще одна, которую мы НЕ советуем)
    Фото: Pixabay

В Старом городе причудливо смешались следы разных эпох и цивилизаций: мечети и кафедральные соборы, турецкие хаммамы и фонтаны и венецианские палаццо, остатки городских укреплений и колоритные таверны. Имеет смысл заехать и на расположенное неподалеку пресноводное озеро Курнас с удивительно прозрачной водой, сквозь которую можно любоваться живущими в озере черепашками.

Плато Лассити Читать далее

Тоже интересно

Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: гастрономия

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Ученые нашли затонувшие в океане 17 млрд долларов золотом
Ученые нашли затонувшие в океане 17 млрд долларов золотом
Тоже интересно
Вуокатти, или Как выглядит Финляндия за пределами Хельсинки
Вуокатти, или Как выглядит Финляндия за пределами Хельсинки
Женщины моря
Женщины моря