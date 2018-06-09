  • Ландманналаугар, Исландия
    Ландманналаугар, Исландия
    Фото: Павел Оськин
  • Между Россией и Исландией появилось прямое авиасообщение
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  • Между Россией и Исландией появилось прямое авиасообщение
    Полномочные представители колонии тупиков в заповеднике Ингольфсшофди. Фото: Павел Оськин
  • Ландманналаугар. Исландия
    Ландманналаугар. Исландия
    Фото: Павел Оськин
  • Между Россией и Исландией появилось прямое авиасообщение
    Водопад Годафосс в зимнее время года. Фото: Олег Грачев
Европа

Между Россией и Исландией появилось прямое авиасообщение

9 июня прямые регулярные рейсы из Москвы в Рейкьявик начала осуществлять авиакомпания S7 Airlines.
S7 Airlines
9 июня 2018 в 20:44

Полеты из Москвы выполняются по субботам на лайнерах Boeing 737−800, рассчитанных на перевозку 8 пассажиров в бизнес-классе и 168 пассажиров — в экономическом.

Рейс вылетает из Москвы в 20:10 и приземляется в аэропорту Рейкьявика в 22:20 по местному времени, сообщается на официальном сайте S7. Обратный рейс отправляется в 23:25 и прибывает в Домодедово в 07:10 на следующий день.

По словам коммерческого директора S7 Group Игоря Веретенникова, компания отмечает «высокий спрос на этом направлении». Судя по всему, возможность добраться прямыми рейсами до Москвы также оценят болельщики сборной Исландии, которые прилетают в Россию поддержать команду на ЧМ-2018.

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