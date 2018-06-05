221
1
6 самых фотогеничных мест Финляндии
Они точно украсят ваш Инстаграм.
От крепости хоббитов до медвежьей тропы — подсказываем вам несколько уголков Финляндии, до которых обязательно стоит добраться с хорошей камерой под рукой.
Разворачивайте фотографии с помощью лупы, а листайте — с помощью стрелочки в левой части изображения.
-
ДУБ В ПААВОЛА, ОСТРОВ ЛОХЬЯОгромный дуб на острове Лохья — одно из самых знаковых деревьев страны. Его возраст составляет 300−400 лет, а растет оно посреди густого леса вблизи тропинки в местечке Паавола. Фото: Visit Finland
-
Неподалеку от Лахти, в местечке Холлола, находится удивительный пруд с кристально чистой водой бирюзового цвета. Пруд Киикунляхде расположен всего в 300 метрах от дороги Киикунтие, где можно оставить машину. Фото: Visit Finland
-
«Медвежья тропа» в национальном парке Оуланка — один из самых популярных пешеходных маршрутов в Финляндии. Любителей трекинга ждут фотогеничные пейзажи — ревущие водопады и бурлящие реки, величественные ущелья, подвесные мосты и, конечно, живописная старая мельница. Фото: Visit Finland
-
КРЕПОСТЬ СУОМЕНЛИННАСъемки фильма «Властелин колец» проходили в Новой Зеландии, но дух хоббитов можно ощутить и в Финляндии — точнее, на острове Суоменлинна. На протяжении всего года паром до Суоменлинна отправляется каждые 20 минут, а постройки, так похожие на домики хоббитов, находятся на острове Сусисаари неподалеку от порохового погреба. Фото: Visit Finland
-
Сопка Саана находится прямо возле деревни Килписъярви, а видно ее за многие километры. Благодаря узнаваемым очертаниям, она считается самой известной сопкой в Суоми и излюбленным местом фотографов. Фото: Visit Finland