10 рок-фестивалей лета, на которых стоит побывать
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Где: Донингтон-парк, Англия.
Когда: 8−10 июня.
Хедлайнеры: Ozzy Osbourne, Guns N’Roses, Marilyn Manson, Avenged Sevenfold
Фестиваль проводится на гоночной трассе Донингтон-парк рядом с деревней Касл Донингтон с 2003 года и собирает более 20 тысяч любителей тяжелой музыки. Для всех гостей фестиваль — это превосходная возможность познакомиться с колоритом центральной Англии, погулять по трассе, где проходят этапы гонок Moto GP, и попробовать традиционную английскую кухню — пироги с потрохами, пудинги и фиш-энд-чипс.
2. Wacken
Где: Шлезвиг-Гольштейн, Германия.
Когда: 2−4 августа.
Хедлайнеры: Red Hot Chili Peppers, Sons Of Apollo, Sepultura, Judas Priest, Mr.Big, Ghost, Helloween, Amorphis.
Начиная с 1990 года, небольшой поселок Вакен на севере Германии считается центром мировой метал-индустрии. Помимо эксклюзивных выступлений артистов, которых больше не услышишь нигде, кроме Wacken, фестиваль традиционно славится отличной уличной едой и превосходным немецким пивом.
Место: Рейкъявик, Исландия.
Когда: 21−24 июня.
Хедлайнеры: Slayer, Бонни Тайлер Читать далее
Мультиформатный фестиваль Secret Solstice уникален благодаря своему месторасположению: масштабный опенэйр проходит рядом с самой северной столицей мира — Рейкьявиком. Фестиваль проходит в период белых ночей — город находится недалеко от полярного круга — все гости фестиваля смогут пережить незабываемые ощущения «дня среди ночи». Несмотря на мощный лайн-ап, организаторы стараются дополнительно разнообразить программу мероприятия выступлениями внутри ледников, вулканов и в буквальном смысле — в океане.
Где: Верхтер, Бельгия.
Когда: 5−8 июля.
Хедлайнеры: Muse, Arctic Monkeys и Pearl Jam.
Старейший музыкальный фестиваль собирает гостей в первые выходные июля с 1976 года в бельгийской деревушке Верхтер, расположенной в 30 км от Брюсселя. Гости мероприятия будут поражены не только качественным звуком и впечатляющими выступлениями культовых рок-звезд, но и масштабным пиротехническим шоу, которое традиционно закрывает мероприятие. Ну и, конечно, красоты Бельгии не оставят равнодушным никого: луга, аккуратные домики и царящий на этой пасторалью рок-н-ролл!
Место: Лондон, Англия.
Когда: 15−24 июня.
Хедлайнеры: The Cure, Nine Inch Nails, The Libertines, Mogwai, Deftones, Manic Street Preachers, Placebo, My Bloody Valentine.
Ежегодный фестиваль Meltdown — это настоящий праздник искусства: музыка, кино, театральные представления и живопись объединяются в одном месте — крупнейшем художественном комплексе Southbank Centre. Фишкой мероприятия является выбор куратора фестиваля: каждый год им становится один из известных музыкальных исполнителей, который и формирует список артистов. Meltdown проводится с 1993 года, и свой четвертьвековой юбилей готовится встретить под руководством Роберта Смита, вокалиста культовой группы «The Cure».
Место: остров Уайт, Англия.
Когда: 21−24 июня.
Хедлайнеры: Depeche Mode, Kasabian, Лиам Галлахер, The Killers, Travis, Шерил Кроу.
С 1968 года по 1970 год фестиваль на острове Уайт у побережья Юго-Восточной Англии собирал такое количество фанатов рок-движения, что по количеству гостей опередил легендарный Вудсток. После 30-летней паузы, в 2002 году фестиваль снова был возрожден, а в 2018 году готовится представить просто феерический лайн-ап.
7. Roskilde
Место: Роскилле, Дания.
Когда: 24 июня — 1 июля.
Хедлайнеры: Foo Fighters, Arcade Fire, Justice, Blink-182, The Jesus and Mary Chain,, Royal Blood
Музыкальный фестиваль в Роскилле считается одним из важнейших событий датской музыкальной культуры и самым крупным фестивалем в Северной Европе. Сегодня опенэйр известен еще и своей некоммерческой ориентированностью — средства, собранные на мероприятие, регулярно передаются на благотворительность.
8. Openʼer
Где: Гдыня, Польша.
Когда: 28 июня — 1 июля.
Хедлайнеры: Radiohead, Foo Fighters, Prophets of Rage, The Kills
Польский Openʼer зарекомендовал себя как мероприятие с крутым лайн-апом и в то же время демократичный по стоимости по сравнению с другими европейскими опенэйрами, что уже принесло мероприятию славу «восточноевропейского феномена». Фестиваль проводится всего в полутора часах езды от Калининграда, включая время на переход границы, в местечке под трогательным для русского слуха названием Гдыня.
Где: Париж, Франция.
Когда: 22−23 июля.
Хедлайнеры: Red Hot Chili Peppers, The Hives, Pixies, Alt-J, Лиам Галлагер, Editors.
Lollapalooza Paris — самый новый участник знаменитой фестивальной семьи, который во второй раз с размахом пройдет в июле этого года в историческом месте французской столицы — на ипподроме Longchamp, открытом в 1857 году Наполеоном III. Собирающиеся посетить фестиваль смогут насладиться не только выступлениями звезд топ-уровня, но и всеми прелестями самого романтичного города мира: шоппинг, рестораны и достопримечательности буквально на каждом шагу.
Где: Лондон, Англия.
Когда: 6−14 июня.
Хедлайнеры: Эрик Клэптон, Пол Саймон, Роджер Уотерс, The Cure.
С 2013 года в самом центре Лондона, в королевском парке Гайд-парк, на протяжении двух выходных подряд проводится фестиваль British Summer Time. Полтора гектара зелени в сердце столицы Туманного Альбиона, киловатты звука и отличное настроение обеспечены всем посетителям фестиваля.
Покупкой билетов на ведущие музыкальные фестивали стоит озаботиться заранее, поскольку раскупаются они традиционно быстро. Например, Wacken регулярно устанавливает рекорды по скорости продажи билетов: в 2014 году солд-аут наступил через 12 часов после поступления билетов в продажу. А те, у кого по разным причинам не получится посетить европейские праздники рок-н-ролла, всегда смогут послушать хиты великих рок-музыкантов на радиостанции Rock FM.