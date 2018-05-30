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    Фото: www.bst-hydepark.com
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    Гитарист The Charm The Fury на фестивале Download 2017. Фото: downloadfestival.co.uk
  • 10 рок-фестивалей лета, на которых стоит побывать
    Евгений Штольц, программный директор Rock FM.
Европа

10 рок-фестивалей лета, на которых стоит побывать

Программный директор радиостанции Rock FM Евгений Штольц рассказывает о знаковых музыкальных фестивалях Европы, на которых в этом году можно будет услышать настоящий рок-н-ролл.
Евгений Штольц
30 мая 2018 в 19:01

1. Download

Где: Донингтон-парк, Англия.

Когда: 8−10 июня.

Хедлайнеры: Ozzy Osbourne, Guns N’Roses, Marilyn Manson, Avenged Sevenfold

Фестиваль проводится на гоночной трассе Донингтон-парк рядом с деревней Касл Донингтон с 2003 года и собирает более 20 тысяч любителей тяжелой музыки. Для всех гостей фестиваль — это превосходная возможность познакомиться с колоритом центральной Англии, погулять по трассе, где проходят этапы гонок Moto GP, и попробовать традиционную английскую кухню — пироги с потрохами, пудинги и фиш-энд-чипс.

Steel Panther

2. Wacken

Где: Шлезвиг-Гольштейн, Германия.

Когда: 2−4 августа.

Хедлайнеры: Red Hot Chili Peppers, Sons Of Apollo, Sepultura, Judas Priest, Mr.Big, Ghost, Helloween, Amorphis.

Начиная с 1990 года, небольшой поселок Вакен на севере Германии считается центром мировой метал-индустрии. Помимо эксклюзивных выступлений артистов, которых больше не услышишь нигде, кроме Wacken, фестиваль традиционно славится отличной уличной едой и превосходным немецким пивом.

3. Secret Solstice

Место: Рейкъявик, Исландия.

Когда: 21−24 июня.

Хедлайнеры: Slayer, Бонни Тайлер Читать далее

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