  • Смотровая вышка
    Смотровая вышка
    Фото: Martin Mark
  • Лесные рупоры в Вырумаа
    Лесные рупоры в Вырумаа
    Фото: Erakogu / Visit Estonia
  • Музей под открытым небом в Ярва-Яани
    Музей под открытым небом в Ярва-Яани
    Фото: Toomas Tuul / Visit Estonia
  • Смотровая вышка
    Смотровая вышка
    Фото: Martin Mark
Европа

Незнакомая Эстония: 3 места, в которых вы точно не были

Башня «Дерево с гнездами», приют для старой техники и шахта-музей — планируя следующий визит в Эстонию, не ограничивайтесь улочками Таллина и национальным парком Лахемаа.
Visit Estonia
14 мая 2018 в 22:13

Башня «Дерево с гнездами»
Официальное название смотровой башни в Рыуге — Pesapuu, но для русскоязычных путешественников чаще используется «Дерево с гнездами» — уж очень она на него похожа.

Верхняя смотровая площадка башни расположилась на высоте 27 метров — на три метра ниже ее высшей точки. С нее открывается вид на Соловьиную долину (Ээбикуорг) и уезд Вырумаа, к которому относится волость Рыуге.

Особую прелесть Pesapuu приобретает ночью: подсветка раскрашивает яркими огнями ствол, смотровые площадки и «золотое яйцо» на верхушке башни.

Творение архитектора Кармо Тыры открыто к посещению круглосуточно.

Приют для старой техники

  • Музей под открытым небом в Ярва-Яани
    Музей под открытым небом в Ярва-Яани
    Фото: Toomas Tuul / Visit Estonia

Полевая и пожарная техника, дорожно-строительные машины и другие транспортные средства, использовавшиеся много лет назад, нашли новый дом в поселке Ярва-Яани в уезде Ярвамаа. По сути, это настоящий музей под открытым небом, функционирующий уже 14 лет.

Поступающая в приют техника, как правило, не реставрируется и выставляется в виде «как есть». Для одиночных посетителей у входа стоит машина для пожертвований, в капот которой можно положить плату за билет. Для групп необходима предварительная регистрация.

Лесные рупоры

  • Незнакомая Эстония: 3 места, в которых вы точно не были
    Фото: Jaanus Tanilsoo / Visit Estonia

Необычные конструкции находятся в уезде Вырумаа, в ельнике рядом с природным центром RMK Пяхни. Туда приезжают послушать лесные голоса или просто подумать в тишине, а три больших рупора из светлого дерева, каждый диаметров три метра, призваны в этом помочь.

У каждого есть выбор между маленьким и большим обзором — в зависимости от того, в какую сторону посмотреть.

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