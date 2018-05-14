Незнакомая Эстония: 3 места, в которых вы точно не были
Башня «Дерево с гнездами»
Официальное название смотровой башни в Рыуге — Pesapuu, но для русскоязычных путешественников чаще используется «Дерево с гнездами» — уж очень она на него похожа.
Верхняя смотровая площадка башни расположилась на высоте 27 метров — на три метра ниже ее высшей точки. С нее открывается вид на Соловьиную долину (Ээбикуорг) и уезд Вырумаа, к которому относится волость Рыуге.
Особую прелесть Pesapuu приобретает ночью: подсветка раскрашивает яркими огнями ствол, смотровые площадки и «золотое яйцо» на верхушке башни.
Творение архитектора Кармо Тыры открыто к посещению круглосуточно.
Приют для старой техники
Полевая и пожарная техника, дорожно-строительные машины и другие транспортные средства, использовавшиеся много лет назад, нашли новый дом в поселке Ярва-Яани в уезде Ярвамаа. По сути, это настоящий музей под открытым небом, функционирующий уже 14 лет.
Поступающая в приют техника, как правило, не реставрируется и выставляется в виде «как есть». Для одиночных посетителей у входа стоит машина для пожертвований, в капот которой можно положить плату за билет. Для групп необходима предварительная регистрация.
Лесные рупоры
Необычные конструкции находятся в уезде Вырумаа, в ельнике рядом с природным центром RMK Пяхни. Туда приезжают послушать лесные голоса или просто подумать в тишине, а три больших рупора из светлого дерева, каждый диаметров три метра, призваны в этом помочь.
У каждого есть выбор между маленьким и большим обзором — в зависимости от того, в какую сторону посмотреть.