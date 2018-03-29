Вуокатти, или Как выглядит Финляндия за пределами Хельсинки
Для путешествующих граждан РФ Финляндия давно превратилась в хорошую знакомую. В 2017 году число одних лишь сухопутных пересечений финской границы российскими туристами достигло 6,377 млн, перекрыв показатели 2016 года почти на миллион. Однако дальнейшее распределение туристического потока по стране идет неравномерно. Все сливки традиционно снимает Хельсинки: число ночевок, совершенных международной армией туристов за год, составило 5,7 миллиона, обеспечив рекордный показатель. Блеск финской столицы регулярно оставляет в тени столь же достойные туристического внимания, но не столь известные места — такие, как Вуокатти.
Что это такое (если в двух словах)?
По букве, Вуокатти — зимний курорт, однако по факту это всесезонный универсал, объединивший в себе массу туристических приманок — от склонов и трасс для лыжников всех мастей до легендарной хлебопекарни и гонок на хаски.
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Вуокатти — яркая точка силы для тех, в ком словосочетание «зимние виды спорта» отзывается с летним жаром. 13 горнолыжных склонов, включая детские, считающиеся одними из лучших в Европе инструкторы, бесчисленное количество трасс для кросс-кантри, санки с ватрушками, 3,5-километровая лыжероллерная трасса и, разумеется, два знаменитых тоннеля, открытых 365 дней в году. Первый рассчитан на лыжников: постоянная температура в минус 5 — минус 7 по Цельсию, ненавязчивая музыка и протяженность 1150 метров в один конец, что делает его самой длинной круглогодичной «трубой» в мире. Второй представляет собой 80-метровый хаф-пайп, где летом на ватрушках развлекаются дети, а зимой доминируют сноубордисты, причем как профессионалы, так и совсем сырые новички.
Точного числа не знает никто, но, по базовым подсчетам, в Финляндии действует до трех миллионов саун. Вуокатти здесь на передовой: в каждом отеле, апартаментном комплексе и коттедже это обязательный компонент. Посещение сауны — совершенно внесезонная история: летом это один из элементов вечернего отдыха (попариться, окунуться в озеро, усесться за стол с друзьями), а зимой — культовый экстрим с перепадами температур, когда выпрыгивая из сауны ныряешь в сугроб, задыхаясь от собственной смелости и восторга.
10% территории региона покрыто реками, озерами и ручьями, что в сочетании с гористой местностью и лесами дает на выходе обилие роскошных пейзажей. Кто-то предпочитает традиционные прогулки по туристическим тропам, пронизывающим Вуокатти вдоль и поперек, кто-то — медитативно засесть у озера с удочкой, а кому-то ближе драйв спортивного ориентирования и велосипедных заездов.
Кататься в Вуокатти можно не только зимой (чего стоят хотя бы летние аттракционы на ватрушках) и не только на своих двоих. Vuokatti Husky — ферма лаек, где живут 80 энергичных хаски. Собаки хороши собой и до неприличия умильны, а когда дело доходит до сафари, оказывается, что они еще и невероятно сильны. Можно встать за управление упряжкой самостоятельно, но если есть подозрение, что кучер из вас получится не ахти, то лучше усесться в пассажирское сиденье.
Предмет отдельной гордости местных жителей — кухня. Лосось с северными ягодами, совершенно волшебное ризотто из перловки, хлеб со смолой из пекарни Pekka Heikkinen & kumpp, куда с самого утра выстраивается очередь, шампанское из смородины — если вы не чураетесь нестандартных кулинарных решений, то Вуокатти имеет все шансы покорить вашего внутреннего гурмана.
При этом параллельно в регионе царит настоящий культ картофеля — в том или ином виде он присутствует в практически каждой трапезе.
Что там с отелями?
Если вас влекут масштабы, то стоит присмотреться к Holiday Club Katinkulta — комплексу с сотней апартаментов, грандиозным СПА и всесезонным аквапарком. В других отелях размаха поменьше, но есть другие козыри — например, практически домашний Vuokatti & Suites притаился на берегу озера, а Aateli — прямо у горнолыжного склона. Всего в Вуокатти порядка 30 отелей, абсолютное большинство из которых оценены на Trip Advisor на 4/5 и выше.
Как туда попасть?
Вылететь из Хельсинки в расположенный в восточной части страны 40-тысячный городок Каяани, а затем сесть на автобус и оказаться в Вуокатти. Весь путь занимает не более двух часов. Если по каким-то причинам нет желания или возможности полететь на самолете, добраться до Вуокатти можно и на поезде, и на машине.