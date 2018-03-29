  • Вуокатти, или Как выглядит Финляндия за пределами Хельсинки
    Фото: Vuokatti Photobank
  • Вуокатти, или Как выглядит Финляндия за пределами Хельсинки
    Фото: Vuokatti Photobank
  • Вуокатти, или Как выглядит Финляндия за пределами Хельсинки
    Фото: Vuokatti Photobank
  • Вуокатти, или Как выглядит Финляндия за пределами Хельсинки
    Хаски-сафари — одна из главных изюминок Вуокатти. Фото: Vuokatti Photobank
  • Вуокатти, или Как выглядит Финляндия за пределами Хельсинки
    Аврора над Вуокатти. Фото: Vuokatti Photobank
Европа

Вуокатти, или Как выглядит Финляндия за пределами Хельсинки

Гид по финскому курорту, где зимой можно найти лето, а летом — зиму.
Анастасия Капитонова
29 марта 2018 в 18:32

Для путешествующих граждан РФ Финляндия давно превратилась в хорошую знакомую. В 2017 году число одних лишь сухопутных пересечений финской границы российскими туристами достигло 6,377 млн, перекрыв показатели 2016 года почти на миллион. Однако дальнейшее распределение туристического потока по стране идет неравномерно. Все сливки традиционно снимает Хельсинки: число ночевок, совершенных международной армией туристов за год, составило 5,7 миллиона, обеспечив рекордный показатель. Блеск финской столицы регулярно оставляет в тени столь же достойные туристического внимания, но не столь известные места — такие, как Вуокатти.

Что это такое (если в двух словах)?

По букве, Вуокатти — зимний курорт, однако по факту это всесезонный универсал, объединивший в себе массу туристических приманок — от склонов и трасс для лыжников всех мастей до легендарной хлебопекарни и гонок на хаски.

А если не в двух? Читать далее

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