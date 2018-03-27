  • Крутицкое подворье, Москва
    Крутицкое подворье, Москва
    Российская столица заняла 6-е место в рейтинге самых дешевых городов Европы для весенних путешествий. Фото: Валерий Мороз
  • Куда поехать весной: Москва вошла в топ-10 самых доступных городов Европы
    А первое место в рейтинге досталось польскому Кракову. Фото: Pixabay
Европа

Куда поехать весной: Москва вошла в топ-10 самых доступных городов Европы

Британское издание The Telegraph составило рейтинг самых дешевых европейских городов, в которые можно поехать на выходные весной 2018 года.
Интерфакс
27 марта 2018 в 17:40

Рейтинг составлен с учетом стоимости двухдневного проживания двух человек в отеле уровня 3*, чашки кофе, бутылки пива или кока-колы, бокала вина, ужина из трех блюд и бутылки вина на двоих, проездного на 48 часов, экскурсионного автобусного тура, билета в музей или картинную галерею.

По подсчетам британцев, отдохнуть в Кракове можно за 187,83 евро, при этом на проживание уйдет около 78 евро и еще 87 евро на текущие расходы. Второй по величине город Польши славится своей средневековой архитектурой, замками и рыночной площадью.

Топ-10 рейтинга The Telegraph
1. Краков (Польша), 187,83 евро*;
2. Вильнюс (Литва), 188,67 евро;
3. Рига (Латвия), 196,24 евро;
4. Варшава (Польша), 205,76 евро;
5. Будапешт (Венгрия), 209, 16 евро;
6. Москва (Россия), 227,55 евро;
7. Прага (Чехия), 227,80 евро;
8. Афины (Греция), 228,43 евро;
9. Лиссабон (Португалия), 238,04 евро;
10. Лилль (Франция), 238,16 евро.

Полная версия рейтинга на сайте The Telegraph

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