Что необычного делают иностранцы на Рождество и Новый год
Великобритания
Британцы не прочь отдохнуть – здесь отмечают праздники почти с двухнедельным размахом. Но есть существенное отличие от российских шумных посиделок с обильной выпивкой и закуской: до 5 января в Великобритании не принято громко веселиться. Рождество не утрачивает своего религиозного значения, и эта пора считается святой: именно в эти дни 2000 с лишним лет назад трое волхвов следовали за звездой, чтобы поклониться младенцу Иисусу.
Когда же заканчиваются «святые дни», британцы не отказывают себе в светских развлечениях. Есть совсем старые традиции: например, любого, кто задержался под украшением из омелы, можно было беспрепятственно обнять и поцеловать. Веточка омелы так и называется до сих пор — Kissing Bough. Конечно, в Средневековье этот ритуал работал куда лучше: сейчас многие не придают значения ветке омелы, воспринимая ее как обычный элемент декора. Её часто вешают над зеркалом, возле которого вполне нормально задерживаться. Да и попытка дотронуться до человека без разрешения в 2018 году чревата обвинением в харассменте.
Впрочем, этот обычай перекочевал и за океан. Вот, пример – недавний твит Барака Обамы (заметили ветви омелы в правом верхнем углу снимка?).
Enjoy the holiday season with the ones you love. Michelle and I wish you a very Merry Christmas! pic.twitter.com/LKLqlYfFUw— Barack Obama (@BarackObama) 25 декабря 2018 г.
От викторианской эпохи сохранились странные игры, которые тогда, наверное, помогали сбросить напряжение от необходимости «быть застегнутыми на все пуговицы». Сейчас же они выглядят как студенческий нетрезвый экстрим. Например, «хватка дракона» (Snap-dragon, или Flap-dragon). В миску кладут изюм и заливают бренди. Свет в комнате выключают и поджигают спиртное. Задача участников — по очереди вылавливать изюминки и тут же съедать. Англичане считают, что игра удалась, если на следующее утро игроки просыпаются с обожжёнными губами.
Ещё одна старая английская рождественская забава — выпить много крепкого эля и вращаться вокруг своей оси. Что происходит потом, вы, наверное, не будете спрашивать, примерно представляя ход игры и её итог. Да и вряд ли станете это повторять. Всё-таки англичане достойны восхищения: получают удовольствие даже от таких экзотических развлечений.
Что касается ёлок и чулок с подарками, то и в таких традиционных атрибутах Рождества англичане могут удивить. Каждый год на Трафальгарской площади в Лондоне устанавливают 20-метровую ель, которую привозят из норвежской столицы Осло: принято считать, что это символическая благодарность норвежцев за британскую помощь во Второй мировой войне.
США
Общую канву американского Рождества, как было сказано выше, мы легко можем представить по многочисленным фильмам. Удивительные истории происходят в канун праздника! Например, в одной из серий «Доктора Хауса» герой Хью Лори «диагностировал» у одной не очень верной девушки «непорочное зачатие» и убедил в этом её не очень критично мыслящего парня, чтобы никто не расстраивался перед Рождеством.
Да, зимой американцы любят пересматривать рождественские голливудские фильмы («Эльф», «Один дома», «Эта замечательная жизнь» — последний напоминает по духу нашу «Иронию судьбы»). Любопытно, что именно в США на ёлках можно встретить игрушки в виде персонажей поп-культуры — Микки Мауса, принцессы Леи или Джастина Бибера. Где ещё вы встретите Джастина Бибера на дереве?
Ещё одна из самых ярких особенностей американского Рождества — в обилии рекламы и распродаж. Такой культ подарков возмущает религиозных людей, которые считают, что коммерческая атрибутика заслоняет христианский смысл праздника. Впрочем, светски настроенные американцы тоже недовольны необходимостью покупать, дарить и получать как можно больше подарков.
Многие не идут на поводу у брендов и стараются вовсе уехать из страны на праздники, чтобы не тратить деньги на обмен ненужными подарками: как говорят мои американские знакомые, это может обойтись дешевле (сравните, сколько стоит зимний отпуск и новогодние подарки близким). Правда, это не относится к туру в Диснейленд: неделя такого рождественского отпуска может обойтись в 10 000 долларов.
Австралия
Рождество в Австралии приходится на самый разгар лета. Стоит жара, никто не режет перед телевизором салаты и не катается на ватрушках, все спешат на пляж. Так что Санта Клаус вполне может появиться из океана на сёрфе (наш человек может представить такую картину только после очень уж затяжного и бурного празднования).
Санта расхаживает по пляжу в красных шортах, поздравляя детей, для него оставляют в подарок холодное пиво, уместное в декабрьскую жару Южного полушария. Традиционное австралийское блюдо на Рождество — креветки, на Boxing Day (День подарков) все едут на барбекю — «бааби» по-местному, — а дети, кроме Санты, верят в Эльфа. Эльф не злой, но противный: переставляет и прячет вещи в доме, подкладывает пустые фантики детям с намеком, что это они съели все конфеты (Эльфу немного помогают родители). Так что, если когда-нибудь захочется освежить традиционный праздник экзотикой, Австралия будет наилучшим вариантом.
ИрландияИрландия, наверное, последняя европейская страна, которая не теряет своей национальной идентичности и яркого островного колорита. Там до сих пор сохранились традиции кельтов, которые причудливо, но органично перемешались с христианской культурой.
Зимние праздники в Ирландии в чем-то похожи на наши. Они длятся с 24 декабря по 6 января. Рождество – сугубо домашний праздник, и не только магазины, но даже знаменитые ирландские пабы закрываются с 24 до 27 декабря. Так что о еде и выпивке (а к ней в Ирландии отношение трепетное) принято заботиться заранее. Открыты в Рождество только церкви – что логично. Вечером накануне Рождества не работают даже общественный транспорт и такси. И только 26 декабря Ирландия возвращается к обычной жизни, то есть к громкому празднованию с обильными возлияниями.
В отличие от остальной Европы и США, в Ирландии чтят Новый год. Именно на 31 декабря и 1 января приходится основное веселье — карнавальное, костюмированное и, опять же, сильно нетрезвое. Затихает оно постепенно к 6 января, которое называют «женским» Рождеством (Nollaig na mBan). Почему «женское»? Может быть, потому что последствия долгих и шумных праздников устраняют мужчины. Они убирают елки, наводят порядок в домах и на улицах. И в пабах главные герои этого дня — женщины.
Ещё новогоднюю ночь девушки гадают: кладут возле своей подушки засушенные веточки растений (клевер, лаванду, омелу) – и рассчитывают во сне увидеть будущего жениха. От кельтов дошел еще один обычай: под Новый год распахиваются двери домов, выгоняя злых духов и призывая, соответственно, добрых. Гонят нечисть и с помощью хлеба, который остался с празднования Рождества, — им стучат по стенам и дверям.
Еще из необычного и непонятного нам: в Ирландии запрещены фейерверки, за их использование могут впаять штраф, а за злостное нарушение запрета — даже арест.
Канада
В Канаде Рождество во многом похоже и на американское, и на европейское. Но есть одна традиция, которую хочется перенять – но для этого нужно иметь много друзей и родственников с хорошим чувством юмора – ну, или склонностью к самоиронии. Называется она «Уродливый Рождественский свитер» (Ugly Christmas Sweater). Она стала популярной примерно тогда же, когда вышел фильм «Дневник Бриджит Джонс» (а может, и отчасти благодаря ему).
К Рождеству бабушки и мамы вязали и дарили своим близким свитера с изображением оленей, снеговиков, елок и Санта Клаусов. Легко предположить, что молодежь относилась к таким подаркам иронично. Но нельзя же не надеть свитер, связанный бабушкой, хотя бы один раз, в рождественский вечер.
Но это ироничное отношение и положило начало целой традиции. Её последователи стараются специально найти, заказать или даже связать собственными руками как можно более нелепый, старомодный, комичный и милый свитер, чтобы быть в нем на рождественской вечеринке. И, конечно, настоящие фанаты никогда не позволят себе прийти на праздник в прошлогоднем свитере. Блистать на празднике нужно каждый раз в новом, не похожем ни на чей Ugly Christmas Sweater.
От викторианской эпохи сохранились странные игры, которые тогда, наверное, помогали сбросить напряжение от необходимости «быть застегнутыми на все пуговицы». Сейчас же они выглядят как студенческий нетрезвый экстрим. Например, «хватка дракона» (Snap-dragon, или Flap-dragon). В миску кладут изюм и заливают бренди. Свет в комнате выключают и поджигают спиртное. Задача участников — по очереди вылавливать изюминки и тут же съедать. Англичане считают, что игра удалась, если на следующее утро игроки просыпаются с обожжёнными губами.
Ещё одна старая английская рождественская забава — выпить много крепкого эля и вращаться вокруг своей оси. Что происходит потом, вы, наверное, не будете спрашивать, примерно представляя ход игры и её итог. Да и вряд ли станете это повторять. Всё-таки англичане достойны восхищения: получают удовольствие даже от таких экзотических развлечений.
Что касается ёлок и чулок с подарками, то и в таких традиционных атрибутах Рождества англичане могут удивить. Каждый год на Трафальгарской площади в Лондоне устанавливают 20-метровую ель, которую привозят из норвежской столицы Осло: принято считать, что это символическая благодарность норвежцев за британскую помощь во Второй мировой войне.
США
Общую канву американского Рождества, как было сказано выше, мы легко можем представить по многочисленным фильмам. Удивительные истории происходят в канун праздника! Например, в одной из серий «Доктора Хауса» герой Хью Лори «диагностировал» у одной не очень верной девушки «непорочное зачатие» и убедил в этом её не очень критично мыслящего парня, чтобы никто не расстраивался перед Рождеством.
Да, зимой американцы любят пересматривать рождественские голливудские фильмы («Эльф», «Один дома», «Эта замечательная жизнь» — последний напоминает по духу нашу «Иронию судьбы»). Любопытно, что именно в США на ёлках можно встретить игрушки в виде персонажей поп-культуры — Микки Мауса, принцессы Леи или Джастина Бибера. Где ещё вы встретите Джастина Бибера на дереве?
Ещё одна из самых ярких особенностей американского Рождества — в обилии рекламы и распродаж. Такой культ подарков возмущает религиозных людей, которые считают, что коммерческая атрибутика заслоняет христианский смысл праздника. Впрочем, светски настроенные американцы тоже недовольны необходимостью покупать, дарить и получать как можно больше подарков.
Многие не идут на поводу у брендов и стараются вовсе уехать из страны на праздники, чтобы не тратить деньги на обмен ненужными подарками: как говорят мои американские знакомые, это может обойтись дешевле (сравните, сколько стоит зимний отпуск и новогодние подарки близким). Правда, это не относится к туру в Диснейленд: неделя такого рождественского отпуска может обойтись в 10 000 долларов.
Австралия
Рождество в Австралии приходится на самый разгар лета. Стоит жара, никто не режет перед телевизором салаты и не катается на ватрушках, все спешат на пляж. Так что Санта Клаус вполне может появиться из океана на сёрфе (наш человек может представить такую картину только после очень уж затяжного и бурного празднования).
Санта расхаживает по пляжу в красных шортах, поздравляя детей, для него оставляют в подарок холодное пиво, уместное в декабрьскую жару Южного полушария. Традиционное австралийское блюдо на Рождество — креветки, на Boxing Day (День подарков) все едут на барбекю — «бааби» по-местному, — а дети, кроме Санты, верят в Эльфа. Эльф не злой, но противный: переставляет и прячет вещи в доме, подкладывает пустые фантики детям с намеком, что это они съели все конфеты (Эльфу немного помогают родители). Так что, если когда-нибудь захочется освежить традиционный праздник экзотикой, Австралия будет наилучшим вариантом.
Ирландия
Ирландия, наверное, последняя европейская страна, которая не теряет своей национальной идентичности и яркого островного колорита. Там до сих пор сохранились традиции кельтов, которые причудливо, но органично перемешались с христианской культурой.
Зимние праздники в Ирландии в чем-то похожи на наши. Они длятся с 24 декабря по 6 января. Рождество — сугубо домашний праздник, и не только магазины, но даже знаменитые ирландские пабы закрываются с 24 до 27 декабря. Так что о еде и выпивке (а к ней в Ирландии отношение трепетное) принято заботиться заранее. Открыты в Рождество только церкви — что логично. Вечером накануне Рождества не работают даже общественный транспорт и такси. И только 26 декабря Ирландия возвращается к обычной жизни, то есть к громкому празднованию с обильными возлияниями.
В отличие от остальной Европы и США, в Ирландии чтят Новый год. Именно на 31 декабря и 1 января приходится основное веселье — карнавальное, костюмированное и, опять же, сильно нетрезвое. Затихает оно постепенно к 6 января, которое называют «женским» Рождеством (Nollaig na mBan). Почему «женское»? Может быть, потому что последствия долгих и шумных праздников устраняют мужчины. Они убирают елки, наводят порядок в домах и на улицах. И в пабах главные герои этого дня — женщины.
Ещё новогоднюю ночь девушки гадают: кладут возле своей подушки засушенные веточки растений (клевер, лаванду, омелу) — и рассчитывают во сне увидеть будущего жениха. От кельтов дошел еще один обычай: под Новый год распахиваются двери домов, выгоняя злых духов и призывая, соответственно, добрых. Гонят нечисть и с помощью хлеба, который остался с празднования Рождества, — им стучат по стенам и дверям.
Еще из необычного и непонятного нам: в Ирландии запрещены фейерверки, за их использование могут впаять штраф, а за злостное нарушение запрета — даже арест.
Канада
В Канаде Рождество во многом похоже и на американское, и на европейское. Но есть одна традиция, которую хочется перенять — но для этого нужно иметь много друзей и родственников с хорошим чувством юмора — ну, или склонностью к самоиронии. Называется она «Уродливый Рождественский свитер» (Ugly Christmas Sweater). Она стала популярной примерно тогда же, когда вышел фильм «Дневник Бриджит Джонс» (а может, и отчасти благодаря ему).
К Рождеству бабушки и мамы вязали и дарили своим близким свитера с изображением оленей, снеговиков, елок и Санта Клаусов. Легко предположить, что молодежь относилась к таким подаркам иронично. Но нельзя же не надеть свитер, связанный бабушкой, хотя бы один раз, в рождественский вечер.
Но это ироничное отношение и положило начало целой традиции. Её последователи стараются специально найти, заказать или даже связать собственными руками как можно более нелепый, старомодный, комичный и милый свитер, чтобы быть в нем на рождественской вечеринке. И, конечно, настоящие фанаты никогда не позволят себе прийти на праздник в прошлогоднем свитере. Блистать на празднике нужно каждый раз в новом, не похожем ни на чей Ugly Christmas Sweater.