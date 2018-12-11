Kак путешествовать по Ирландии: инструкция и разговорник
Когда ехать (и когда – не ехать)?
В Ирландии сразу понимаешь: никакие прогнозы погоды на этом острове не работают. Можно прятаться от неистового ливня под крышей китайской забегаловки — и наблюдать, как айфон упорно показывает «солнечный день, безоблачно, закат в 20:30». Погоду здесь обсуждают всегда, потому что каждый раз это полная неожиданность. Так что универсальных рекомендаций, когда конкретно приезжать на остров, просто нет.
Летом, в сезон туристов, температура держится около 17-20 градусов. Правда, в июне этого года термометры зависли на 27 градусах — месяц стал самым жарким за последние полвека. Дождь при этом может лить неделю (в среднем здесь около 200 дождливых дней в году). Но не переживайте: красоту природы пасмурное небо никак не умаляет. Если повезет, увидите абсолютно «кельтский» туман, придающий всему вокруг мистический оттенок.
Некоторые загородные достопримечательности закрыты с ноября по Пасху, а с декабря по март может выпасть снег. Обычно сантиметра три, а на следующее утро все уже тает. Для русского — пустяк, но для ирландцев все куда опаснее: на острове попросту нет зимней резины. В снегопад люди скупают продукты в магазинах так, словно готовятся к ядерному удару, и запираются у себя дома (ведь такая непогода — официальный повод не выходить на работу!).
Из-за снега рейсы часто задерживаются или отменяются. Если не хотите, чтобы ваше путешествие неожиданно сократилось или растянулось, постарайтесь выбрать для поездки более теплые месяцы. Ну а когда кажется, что ирландский город полностью вымер, закрыты все магазины, музеи и пабы, а на улицах никого, — значит, пришло Рождество.
Сложно ли получить визу?Многие почему-то думают, что в Ирландию можно въехать по Шенгенской визе, и не знают, что на острове Ирландия — два разных государства. Есть Ирландская республика (Éire, столица — Дублин) и Северная Ирландия, часть Соединённого Королевства (столица — Белфаст). Граница между ними порой никак не обозначена. Изредка контролируется лишь моторвей – главная дорога – из Дублина в Белфаст. Могут остановить автобус и проверить у пассажиров документы, но раз на раз не приходится.
Решить, какую визу оформлять, очень просто — по первому городу въезда. Если вы хотите сначала в Лондон, а оттуда в Дублин, хватит туристической британской визы. А вот для перелета Москва — Дублин понадобится ирландская.
Важно помнить: неограниченно передвигаться по двум Ирландиям можно лишь с туристической или бизнес-визой (категория С). Обладатели рабочей, студенческой, волонтерской визы пересекают наземную границу на свой страх и риск. Серьезного контроля нет, но вылететь из Дублина с британской визой не получится.
Главный и самый простой совет перед подачей паспорта на визу: постарайтесь подготовить все документы и заполняйте анкету очень внимательно. На официальных сайтах ряд документов написан через дробь. Например, финансовые гарантии — это «справка о движении средств на счете / справка о заработной плате / предоплата проживания / оплаченные билеты». Не выбирайте что-то одно! Вам понадобится всё без исключения. Если у вас постоянная работа со стабильной зарплатой, шанс отказа крайне мал. Если нет — попросите спонсорское письмо у родственников.
Что брать с собой, а что оставить дома?
Если вы когда-нибудь бывали в Питере, то и в Ирландию соберетесь без проблем. Одевайтесь в несколько слоев, выбирайте одежду из дышащих материалов (погода переменчива — хорошо, если можно что-то снять и снова надеть). Если вы приезжаете не летом и любите фотографировать, не забудьте перчатки: на ветру, который дует с Атлантического океана, руки леденеют в момент. Зонт можно вообще не брать: ветер его все равно сломает за пару минут. Лучше найти непромокаемую куртку с капюшоном на завязках или дождевик. И заодно водоотталкивающий чехол для рюкзака.
Большинство природных достопримечательностей Ирландии — это скалы и каменистые тропы. Так что лучше не экономить на трекинговых ботинках, которые фиксируют голеностоп. О красивой городской обуви, будь то туфли на высоком каблуке или добротные кожаные ботинки, лучше забыть, даже если вы планируете гулять только по городу. Брусчатка и дожди беспощадны. Сами ирландцы почти круглый год ходят в кедах.
А вообще можно не заморачиваться с большим багажом. Во-первых, здесь есть бюджетная сеть магазинов Penney’s (в Северной Ирландии — Primark), где цены на трендовые вещи начинаются от 5 евро. Во-вторых, в любом городе вы найдете много чарити-шопов — местную версию комиссионных магазинов. Они продают вещи за сущие копейки, а весь доход идет на благотворительность. Если знать места – например, ходить в чарити-шопы в обеспеченных районах вроде Холивуда (это в графстве Даун, не путать с США), – можно найти одежду люксовых брендов по цене обеда в ресторане.
Как спланировать маршрут?Общественный транспорт — это главный минус Ирландии. Местные им почти не пользуются, потому что в каждой семье есть машина, а то и несколько. Автобусы почти всегда дешевле поездов, хотя время в пути не так уж отличается. Google Maps очень хорошо знает местные маршруты — смело открывайте и смотрите, как куда добраться.
Если вы едете в Ирландию за той самой атмосферой маленьких пабов и уютных улочек, постарайтесь захватить не только Дублин и Корк, но и несколько небольших городов: Голуэй, Эннис, Лимерик. Хочется почувствовать себя в прошлом веке — возьмите паром до Аранских островов (Республика) или до острова Ратлин (Север). На последнем, кстати, почти круглый год можно увидеть милых птичек с разноцветными клювами — тупиков.
Чтобы погрузиться в историю, составьте список из замков (Малахайд, Бларни, Клифден, Эшфорд, Бунратти, Гленвей, Скала Кашэл) и полуразрушенных аббатств (Меллифонт, Коркомро, Макросс и другие). Если это ваш главный интерес, лучше выбирать места, где концентрация замков зашкаливает, — Дублин, Голуэй, Клэр или Типперэри.
Но лучшее в Ирландии — это ее природа. Самый популярный и протяженный маршрут — Дикий Атлантический путь (Wild Atlantic Way). Он проходит через девять графств по побережью океана. Включает утесы Мохер, полуостров Дингл, фьорд-бухту Киллари и Луп-Хед, то есть практически все знаковые локации республики. Правда, проехать весь этот путь за одну поездку не так-то просто даже опытным автомобилистам.
Внимания заслуживают так называемые «кольца» (закольцованные маршруты). Например, Кольцо Беры (Ring of Beara) по живописному полуострову Бера. Или Кольцо Керри (Ring of Kerry) по полуострову Айверах, кульминация которого — великолепный национальный парк Килларни. В Северной Ирландии самые примечательные локации — в пределах Causeway Сoastal Route. Это Тропа Гигантов, верёвочный мост Каррик-а-Рид, замки Данлюс и Кинбейн, бухта Баллинтой, храм Массенден.
В последнее время их чаще называют «местами съемок «Игры престолов», потому что именно здесь создавался самый популярный сериал современности.
Оптимальным решением станет автостоп. С ним в Ирландии совершенно нет проблем: машину приходится ждать всего по 10-15 минут. Подвозят туристов, в основном, пожилые местные жители. Во времена их юности, лет тридцать назад, автостопила вся Ирландия, и это было для многих не приключением, а ежедневным способом добраться на работу. Ирландцы — люди тактичные и участливые, по пути можно получить от них много ценных советов и выслушать кучу интересных историй.
Какие слова и выражения стоит знать?
Ирландцы часто шутят, что на одной улице может стоять пять домов, и в каждом из них будут говорить с разным акцентом. Произношение тут разнится не только от графства к графству: свой отпечаток накладывает и профессия, социальный слой, место, где человек провел детство, происхождение семьи.
Самый непонятный для русского уха акцент — в тех краях, где до сих пор активно используется ирландский гэльский (например, провинция Коннахт, Аранские острова) и в графстве Корк (ирландцы из других регионов называют его «зевающий английский»).
В каком-то смысле ирландский английский разборчивее для русского уха, чем британский. Например, ирландцы не опускают звук [r]. У хорошо образованных ирландцев это чуть ли не единственное отличие от британцев в плане произношения.
Но, например, вместо слова what среднестатистический ирландец скажет протяжное «ваа», а вместо Tuesday — «чуздей». No здесь чаще звучит как ленивое «naaah». Из гэльского в местный акцент пришли и так называемые «скрытые гласные». Даже само название «Северная Ирландия» (Northern Ireland) здесь в шутку переделали в Norn Iron, подражая местной манере речи. Много и других локальных словечек — вот те, которые могут вам пригодиться:
Well horse – дружеское приветствие
What’s a craiс?/What’s the craiс here? – Как дела?/Что тут происходит?
The craic’s ninety – ответ на предыдущий вопрос в духе «Всё хорошо». Craic — вечеринка, «туса», угощение
Bout ya? – тоже «Как дела?» (от «How about you?»)
Cheerio – объединенное дружеское «До свидания» и «Спасибо»
Stickin out! – Супер!
Mucker – друг
Dead on, deadly – что-то очень хорошее, превосходное
Bob – деньги
Hold yer horses! – Подождите!
Ges a feg! – Сигаретки не найдется?
Thingy – Как его зовут?
Time for a few scoops? Are you going for a swalley? Wee pint? – приглашения выпить
Arthurs – пинта Гиннесса (от имени основателя компании Артура Гиннесса)
Haven’t a badly notion! – Без понятия!
Mon in – Пойдем в…
Bog, loo – туалет
Back of beyond – непонятно где, то же самое, что «in the middle of nowhere»
Mile – тысяча, множество
Еще ирландцы странной любовью любят слово wee, используя его не только в значении «маленький», но и просто без повода. Если вам непонятна речь вашего собеседника, вы всегда можете попросить его замедлиться или «объяснить другими словами». К этому относятся нормально.
Как принято себя вести?Ирландцы, кажется, очень близки по менталитету русским людям – они открытые, гостеприимные, любят проводить время с новыми людьми и, конечно, выпивать с ними в пабе. Но без инициативы самого ирландца лучше не поднимать такие темы, как религия и политика.
Все дело в том, что два десятилетия назад в Ирландии закончился период так называемой «Смуты» (The Troubles) — борьбы католиков и протестантов, политических разногласий. Он длился почти сорок лет. Поэтому среди европейских стран Ирландия — лидер по числу людей с посттравматическим синдромом и депрессией. Острые темы могут стать болезненными для вашего собеседника.
Несмотря на то, что ирландцы очень душевные, на вопрос о ваших делах не стоит долго откровенничать, особенно если вы только познакомились. Лучше ограничиться вежливым «все хорошо». Если вы выпиваете компанией в пабе и кто-то один решил купить выпивку на всех, отказ может расцениваться как личное оскорбление. Кстати, у завсегдатаев старых пабов есть свои собственные места. Как правило, за стойкой и поближе к бармену.
Бармен здесь — священник, друг и психотерапевт в одном лице.
Ирландцы очень любят приглашать своих новых знакомых в гости. Если вы принимаете приглашение, по правилам хорошего тона нужно принести что-нибудь к столу. Лучше всего — пирог, который вы испекли своими руками. Еще ирландцы обожают открытки и дарят их по каждому поводу, будь то день рождения или получение водительских прав. В целом, ирландцы — именно те люди, которые потом станут вашими друзьями на всю жизнь.
Сложно ли получить визу?
Многие почему-то думают, что в Ирландию можно въехать по Шенгенской визе, и не знают, что на острове Ирландия — два разных государства. Есть Ирландская республика (Éire, столица — Дублин) и Северная Ирландия, часть Соединённого Королевства (столица — Белфаст). Граница между ними порой никак не обозначена. Изредка контролируется лишь моторвей — главная дорога — из Дублина в Белфаст. Могут остановить автобус и проверить у пассажиров документы, но раз на раз не приходится.
Решить, какую визу оформлять, очень просто — по первому городу въезда. Если вы хотите сначала в Лондон, а оттуда в Дублин, хватит туристической британской визы. А вот для перелета Москва — Дублин понадобится ирландская.
Важно помнить: неограниченно передвигаться по двум Ирландиям можно лишь с туристической или бизнес-визой (категория С). Обладатели рабочей, студенческой, волонтерской визы пересекают наземную границу на свой страх и риск. Серьезного контроля нет, но вылететь из Дублина с британской визой не получится.
Главный и самый простой совет перед подачей паспорта на визу: постарайтесь подготовить все документы и заполняйте анкету очень внимательно. На официальных сайтах ряд документов написан через дробь. Например, финансовые гарантии — это «справка о движении средств на счете / справка о заработной плате / предоплата проживания / оплаченные билеты». Не выбирайте что-то одно! Вам понадобится всё без исключения. Если у вас постоянная работа со стабильной зарплатой, шанс отказа крайне мал. Если нет — попросите спонсорское письмо у родственников.
Что брать с собой, а что оставить дома?
Если вы когда-нибудь бывали в Питере, то и в Ирландию соберетесь без проблем. Одевайтесь в несколько слоев, выбирайте одежду из дышащих материалов (погода переменчива — хорошо, если можно что-то снять и снова надеть). Если вы приезжаете не летом и любите фотографировать, не забудьте перчатки: на ветру, который дует с Атлантического океана, руки леденеют в момент. Зонт можно вообще не брать: ветер его все равно сломает за пару минут. Лучше найти непромокаемую куртку с капюшоном на завязках или дождевик. И заодно водоотталкивающий чехол для рюкзака.
Большинство природных достопримечательностей Ирландии — это скалы и каменистые тропы. Так что лучше не экономить на трекинговых ботинках, которые фиксируют голеностоп. О красивой городской обуви, будь то туфли на высоком каблуке или добротные кожаные ботинки, лучше забыть, даже если вы планируете гулять только по городу. Брусчатка и дожди беспощадны. Сами ирландцы почти круглый год ходят в кедах.
А вообще можно не заморачиваться с большим багажом. Во-первых, здесь есть бюджетная сеть магазинов Penney’s (в Северной Ирландии — Primark), где цены на трендовые вещи начинаются от 5 евро. Во-вторых, в любом городе вы найдете много чарити-шопов — местную версию комиссионных магазинов. Они продают вещи за сущие копейки, а весь доход идет на благотворительность. Если знать места — например, ходить в чарити-шопы в обеспеченных районах вроде Холивуда (это в графстве Даун, не путать с США), — можно найти одежду люксовых брендов по цене обеда в ресторане.
Как спланировать маршрут?
Общественный транспорт — это главный минус Ирландии. Местные им почти не пользуются, потому что в каждой семье есть машина, а то и несколько. Автобусы почти всегда дешевле поездов, хотя время в пути не так уж отличается. Google Maps очень хорошо знает местные маршруты — смело открывайте и смотрите, как куда добраться.
Если вы едете в Ирландию за той самой атмосферой маленьких пабов и уютных улочек, постарайтесь захватить не только Дублин и Корк, но и несколько небольших городов: Голуэй, Эннис, Лимерик. Хочется почувствовать себя в прошлом веке — возьмите паром до Аранских островов (Республика) или до острова Ратлин (Север). На последнем, кстати, почти круглый год можно увидеть милых птичек с разноцветными клювами — тупиков.
Чтобы погрузиться в историю, составьте список из замков (Малахайд, Бларни, Клифден, Эшфорд, Бунратти, Гленвей, Скала Кашэл) и полуразрушенных аббатств (Меллифонт, Коркомро, Макросс и другие). Если это ваш главный интерес, лучше выбирать места, где концентрация замков зашкаливает, — Дублин, Голуэй, Клэр или Типперэри.
Но лучшее в Ирландии — это ее природа. Самый популярный и протяженный маршрут — Дикий Атлантический путь (Wild Atlantic Way). Он проходит через девять графств по побережью океана. Включает утесы Мохер, полуостров Дингл, фьорд-бухту Киллари и Луп-Хед, то есть практически все знаковые локации республики. Правда, проехать весь этот путь за одну поездку не так-то просто даже опытным автомобилистам.
Внимания заслуживают так называемые «кольца» (закольцованные маршруты). Например, Кольцо Беры (Ring of Beara) по живописному полуострову Бера. Или Кольцо Керри (Ring of Kerry) по полуострову Айверах, кульминация которого — великолепный национальный парк Килларни. В Северной Ирландии самые примечательные локации — в пределах Causeway Сoastal Route. Это Тропа Гигантов, верёвочный мост Каррик-а-Рид, замки Данлюс и Кинбейн, бухта Баллинтой, храм Массенден.
В последнее время их чаще называют «местами съемок «Игры престолов», потому что именно здесь создавался самый популярный сериал современности.
Оптимальным решением станет автостоп. С ним в Ирландии совершенно нет проблем: машину приходится ждать всего по 10−15 минут. Подвозят туристов, в основном, пожилые местные жители. Во времена их юности, лет тридцать назад, автостопила вся Ирландия, и это было для многих не приключением, а ежедневным способом добраться на работу. Ирландцы — люди тактичные и участливые, по пути можно получить от них много ценных советов и выслушать кучу интересных историй.
Какие слова и выражения стоит знать?
Ирландцы часто шутят, что на одной улице может стоять пять домов, и в каждом из них будут говорить с разным акцентом. Произношение тут разнится не только от графства к графству: свой отпечаток накладывает и профессия, социальный слой, место, где человек провел детство, происхождение семьи.
Самый непонятный для русского уха акцент — в тех краях, где до сих пор активно используется ирландский гэльский (например, провинция Коннахт, Аранские острова) и в графстве Корк (ирландцы из других регионов называют его «зевающий английский»).
В каком-то смысле ирландский английский разборчивее для русского уха, чем британский. Например, ирландцы не опускают звук [r]. У хорошо образованных ирландцев это чуть ли не единственное отличие от британцев в плане произношения.
Но, например, вместо слова what среднестатистический ирландец скажет протяжное «ваа», а вместо Tuesday — «чуздей». No здесь чаще звучит как ленивое «naaah». Из гэльского в местный акцент пришли и так называемые «скрытые гласные». Даже само название «Северная Ирландия» (Northern Ireland) здесь в шутку переделали в Norn Iron, подражая местной манере речи. Много и других локальных словечек — вот те, которые могут вам пригодиться:
Well horse — дружеское приветствие
What’s a craiс?/What's the craiс here? — Как дела?/Что тут происходит?
The craic’s ninety — ответ на предыдущий вопрос в духе «Всё хорошо». Craic — вечеринка, «туса», угощение
Bout ya? — тоже «Как дела? » (от «How about you? »)
Cheerio — объединенное дружеское «До свидания» и «Спасибо»
Stickin out! — Супер!
Mucker — друг
Dead on, deadly — что-то очень хорошее, превосходное
Bob — деньги
Hold yer horses! — Подождите!
Ges a feg! — Сигаретки не найдется?
Thingy — Как его зовут?
Time for a few scoops? Are you going for a swalley? Wee pint? — приглашения выпить
Arthurs — пинта Гиннесса (от имени основателя компании Артура Гиннесса)
Haven’t a badly notion! — Без понятия!
Mon in — Пойдем в…
Bog, loo — туалет
Back of beyond — непонятно где, то же самое, что «in the middle of nowhere»
Mile — тысяча, множество
Еще ирландцы странной любовью любят слово wee, используя его не только в значении «маленький», но и просто без повода. Если вам непонятна речь вашего собеседника, вы всегда можете попросить его замедлиться или «объяснить другими словами». К этому относятся нормально.
Как принято себя вести?
Ирландцы, кажется, очень близки по менталитету русским людям — они открытые, гостеприимные, любят проводить время с новыми людьми и, конечно, выпивать с ними в пабе. Но без инициативы самого ирландца лучше не поднимать такие темы, как религия и политика.
Все дело в том, что два десятилетия назад в Ирландии закончился период так называемой «Смуты» (The Troubles) — борьбы католиков и протестантов, политических разногласий. Он длился почти сорок лет. Поэтому среди европейских стран Ирландия — лидер по числу людей с посттравматическим синдромом и депрессией. Острые темы могут стать болезненными для вашего собеседника.
Несмотря на то, что ирландцы очень душевные, на вопрос о ваших делах не стоит долго откровенничать, особенно если вы только познакомились. Лучше ограничиться вежливым «все хорошо». Если вы выпиваете компанией в пабе и кто-то один решил купить выпивку на всех, отказ может расцениваться как личное оскорбление. Кстати, у завсегдатаев старых пабов есть свои собственные места. Как правило, за стойкой и поближе к бармену.
Бармен здесь — священник, друг и психотерапевт в одном лице.
Ирландцы очень любят приглашать своих новых знакомых в гости. Если вы принимаете приглашение, по правилам хорошего тона нужно принести что-нибудь к столу. Лучше всего — пирог, который вы испекли своими руками. Еще ирландцы обожают открытки и дарят их по каждому поводу, будь то день рождения или получение водительских прав. В целом, ирландцы — именно те люди, которые потом станут вашими друзьями на всю жизнь.