Что заказать в англоязычной стране?
1. Pыбa и кapтoфeль фpи (Fish and Chips)Где попробовать? Англия
Вопреки представлениям, что картошка фри – это что-то американское, fish ‘n chips – традиционное английское блюдо. Оно настолько популярно во всем мире, что, кажется, нет человека, который бы его не пробовал. В оригинальном рецепте британцы используют треску, но часто заменяют ее другими сортами белой рыбы.
2. Baльдopфcкий caлaт (Waldorf salad)Где попробовать? Нью-Йорк.
Классический американский салат. Его готовят из кисло-сладких яблок, сельдерея и грецкого ореха. Салат заправляют майонезом, лимонным соком или кайенским перцем. Считается, что впервые он появился в ресторане при отеле «Вальдорф-Астория» в Нью-Йорке. Отсюда и название – вальдорфский. Попробовать салат можно почти в любом американском ресторане.
3. Хаггис (Haggis)Где попробовать? Шотландия
4. Яйца Бенедикт (Eggs Benedict)Где попробовать? Англия, США или Франция
5. Чoппинo (Cioppino)Где попробовать? Сан-Франциско
Это суп, который придумали рыбаки в Сан-Франциско около 200 лет назад. Его варили в день улова из остатков непроданной рыбы. Со временем к рецепту добавили овощи. После один из ресторанов включил суп в свое меню, в итоге чоппино быстро приобрел мировую известность. Любопытно, что, несмотря на итальянское название, в Италии про него никто не знает.
6. Бeйквeлл Tapт (Bakewell Tart)Где попробовать? Англия
Этот пирог – настоящая классика британского кулинарного мастерства. Его делают из песочного тecтa co слоем джема и миндального бисквита. Есть даже легенда про то, как в нем появился миндальный бисквит: одна служанка неправильно поняла указания хозяйки и добавила в обычный тарт с джемом миндальный бисквит.
7. Kукуpузнaя кaшa c кpeвeткaми и pуккoлoй (Shrimp and grits)Где попробовать? Южная Каролина
Собственно, рецепт – в названии. Кроме креветок и рукколы, в кашу добавляют сливочное масло и тертый сыр. Получается очень вкусное и сытное блюдо. Его придумали в Южной Каролине. Там ежегодно даже проводят фестиваль по приготовлению различных блюд из кукурузной муки.
8. Kлэм-чaудep (Clam Chowder)Где попробовать? США
Этот суп готовят из картофеля, чеснока, лука, сельдерея, поджаренного бекона и моллюсков. Для густоты в него добавляют сливки. Суп был придуман в Новом Свете больше 500 лет назад – еще в XVI веке. Любопытно, что если в него добавить помидоры, то из обыкновенного клэм-чаудера он станет бостонским.
9. Koбб-caлaт (Cobb salad)Где попробовать? США
Салат носит имя своего изобретателя – Роберта Говарда Кобба. Он владел рестораном в Лос Анджелесе. Как-то вечером Кобб приехал в свой ресторан перекусить. Он положил на тарелку все, что нашел в холодильнике: кусочки отварного куриного филе, авокадо, чеснок, сельдерей, помидоры, сыр «Чеддер», яйца и листья салата. Все это он заправил соусом из оливкового масла и горчицы. Так в меню его ресторана появился Кобб-салат, который вскоре стал известен по всей Америке.
10. Глубокая пиццa пo-чикaгcки (Chicago-style pizza)Где попробовать: Чикаго
Эта пицца появилась в Чикаго благодаря иммигрантам из Италии. Со временем ее так разрекламировали, что многие стали приезжать в город только для того, чтобы попробовать эту пиццу. Ее делают с разным наполнением, главное отличие – глубокая форма. Сверху пиццу покрывают томатным соусом и толстым слоем моцареллы.
Как заказать?Do you have any free tables? – У вас есть свободные столики?
I’d like to make a reservation – Я бы хотел забронировать столик
Could I see the menu, please? – Можно я посмотрю меню, пожалуйста?
What are you having? – Что вы будете?
What do you recommend? – Что вы порекомендуете?
I’ll have ..., please – Я бы хотел …, пожалуйста
How long will it take? – Когда еда будет готова?
We’re in a hurry – Мы торопимся
Could we have the bill, please? – Вы не могли бы принести счет?
Do you take credit cards? – Вы принимаете кредитные карты?
Can we pay separately? – Мы можем заплатить порознь?
Keep the change – Без сдачи
5. Чoппинo (Cioppino)
Где попробовать? Сан-Франциско
Это суп, который придумали рыбаки в Сан-Франциско около 200 лет назад. Его варили в день улова из остатков непроданной рыбы. Со временем к рецепту добавили овощи. После один из ресторанов включил суп в свое меню, в итоге чоппино быстро приобрел мировую известность. Любопытно, что, несмотря на итальянское название, в Италии про него никто не знает.
6. Бeйквeлл Tapт (Bakewell Tart)
Где попробовать? Англия
Этот пирог — настоящая классика британского кулинарного мастерства. Его делают из песочного тecтa co слоем джема и миндального бисквита. Есть даже легенда про то, как в нем появился миндальный бисквит: одна служанка неправильно поняла указания хозяйки и добавила в обычный тарт с джемом миндальный бисквит.
7. Kукуpузнaя кaшa c кpeвeткaми и pуккoлoй (Shrimp and grits)
Где попробовать? Южная Каролина
Собственно, рецепт — в названии. Кроме креветок и рукколы, в кашу добавляют сливочное масло и тертый сыр. Получается очень вкусное и сытное блюдо. Его придумали в Южной Каролине. Там ежегодно даже проводят фестиваль по приготовлению различных блюд из кукурузной муки.
8. Kлэм-чaудep (Clam Chowder)
Где попробовать? США
Этот суп готовят из картофеля, чеснока, лука, сельдерея, поджаренного бекона и моллюсков. Для густоты в него добавляют сливки. Суп был придуман в Новом Свете больше 500 лет назад — еще в XVI веке. Любопытно, что если в него добавить помидоры, то из обыкновенного клэм-чаудера он станет бостонским.
9. Koбб-caлaт (Cobb salad)
Где попробовать? США
Салат носит имя своего изобретателя — Роберта Говарда Кобба. Он владел рестораном в Лос Анджелесе. Как-то вечером Кобб приехал в свой ресторан перекусить. Он положил на тарелку все, что нашел в холодильнике: кусочки отварного куриного филе, авокадо, чеснок, сельдерей, помидоры, сыр «Чеддер», яйца и листья салата. Все это он заправил соусом из оливкового масла и горчицы. Так в меню его ресторана появился Кобб-салат, который вскоре стал известен по всей Америке.
10. Глубокая пиццa пo-чикaгcки (Chicago-style pizza)
Где попробовать: Чикаго
Эта пицца появилась в Чикаго благодаря иммигрантам из Италии. Со временем ее так разрекламировали, что многие стали приезжать в город только для того, чтобы попробовать эту пиццу. Ее делают с разным наполнением, главное отличие — глубокая форма. Сверху пиццу покрывают томатным соусом и толстым слоем моцареллы.
Как заказать?
Do you have any free tables? — У вас есть свободные столики?
I’d like to make a reservation — Я бы хотел забронировать столик
Could I see the menu, please? — Можно я посмотрю меню, пожалуйста?
What are you having? — Что вы будете?
What do you recommend? — Что вы порекомендуете?
I’ll have …, please — Я бы хотел …, пожалуйста
How long will it take? — Когда еда будет готова?
We’re in a hurry — Мы торопимся
Could we have the bill, please? — Вы не могли бы принести счет?
Do you take credit cards? — Вы принимаете кредитные карты?
Can we pay separately? — Мы можем заплатить порознь?
Keep the change — Без сдачи