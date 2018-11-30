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  • Что заказать в англоязычной стране?
    Фото: Smabs Sputzer / Flickr.com
  • Что заказать в англоязычной стране?
    Фото: Kurman Communications / Flickr.com
Английский для путешествий

Что заказать в англоязычной стране?

Топ-10 блюд, от которых без ума англичане и американцы.
Skyeng
30 ноября 2018 в 18:44
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Кажется, что главное достижение западной школы кулинарного искусства – это бургеры и картофель фри. Как бы не так! Американцы, например, обожают вальдорфский салат или суп чоппино. Вместе с онлайн-школой английского языка Skyeng мы подобрали десять блюд, которые нужно обязательно попробовать, когда вы приезжаете в англоязычную страну. А также несколько фраз, чтобы с легкостью заказать эти блюда в ресторане.

1. Pыбa и кapтoфeль фpи (Fish and Chips)

Где попробовать? Англия
  • Что заказать в англоязычной стране?

  Вопреки представлениям, что картошка фри – это что-то американское, fish ‘n chips – традиционное английское блюдо. Оно настолько популярно во всем мире, что, кажется, нет человека, который бы его не пробовал. В оригинальном рецепте британцы используют треску, но часто заменяют ее другими сортами белой рыбы.

2. Baльдopфcкий caлaт (Waldorf salad)

Где попробовать? Нью-Йорк.
  • Что заказать в англоязычной стране?
    Фото: Amy Ross
 
Классический американский салат. Его готовят из кисло-сладких яблок, сельдерея и грецкого ореха. Салат заправляют майонезом, лимонным соком или кайенским перцем. Считается, что впервые он появился в ресторане при отеле «Вальдорф-Астория» в Нью-Йорке. Отсюда и название – вальдорфский. Попробовать салат можно почти в любом американском ресторане.

3. Хаггис (Haggis)

Где попробовать? Шотландия

  • Что заказать в англоязычной стране?
    Фото: nikylewes / Instagram
Это не подгузники (они пишутся по-другому). Это блюдо из бараньих потрохов с луком, толокном, салом и различными приправами. Все это варится в бараньем желудке. Несмотря на довольно не аппетитный вид (хаггис похож на ливерную колбасу), блюдо известно по всему миру. Многие даже специально едут в Шотландию его попробовать.

4. Яйца Бенедикт (Eggs Benedict)

Где попробовать? Англия, США или Франция
  • Что заказать в англоязычной стране?
    Фото: Jon Mountjoy
За право называться родиной яиц Бенедикт спорят Париж и Нью-Йорк. А англичане так полюбили эти тосты с яйцом пашот и ветчиной, что включили их в книгу рецептов традиционной британской кухни и сервируют на завтрак практически в каждом заведении Лондона. Так что если вдруг вы захотите попробовать яйца Бенедикт, у вас огромный выбор, куда поехать.

5. Чoппинo (Cioppino)

Где попробовать? Сан-Франциско
  • Что заказать в англоязычной стране?
    Фото: Kjall Ryland

Это суп, который придумали рыбаки в Сан-Франциско около 200 лет назад. Его варили в день улова из остатков непроданной рыбы. Со временем к рецепту добавили овощи. После один из ресторанов включил суп в свое меню, в итоге чоппино быстро приобрел мировую известность. Любопытно, что, несмотря на итальянское название, в Италии про него никто не знает.

6. Бeйквeлл Tapт (Bakewell Tart)

Где попробовать? Англия
Этот пирог – настоящая классика британского кулинарного мастерства. Его делают из песочного тecтa co слоем джема и миндального бисквита. Есть даже легенда про то, как в нем появился миндальный бисквит: одна служанка неправильно поняла указания хозяйки и добавила в обычный тарт с джемом миндальный бисквит.

7. Kукуpузнaя кaшa c кpeвeткaми и pуккoлoй (Shrimp and grits)

Где попробовать? Южная Каролина
  • Что заказать в англоязычной стране?
    Фото: jpellgen (@1179_jp)

Собственно, рецепт – в названии. Кроме креветок и рукколы, в кашу добавляют сливочное масло и тертый сыр. Получается очень вкусное и сытное блюдо. Его придумали в Южной Каролине. Там ежегодно даже проводят фестиваль по приготовлению различных блюд из кукурузной муки.

8. Kлэм-чaудep (Clam Chowder)

Где попробовать? США
  • Что заказать в англоязычной стране?
    Фото: Jessica and Lon Binder

Этот суп готовят из картофеля, чеснока, лука, сельдерея, поджаренного бекона и моллюсков. Для густоты в него добавляют сливки. Суп был придуман в Новом Свете больше 500 лет назад – еще в XVI веке. Любопытно, что если в него добавить помидоры, то из обыкновенного клэм-чаудера он станет бостонским.

9. Koбб-caлaт (Cobb salad)

Где попробовать? США
  • Что заказать в англоязычной стране?
    Фото: SimonQ錫濛譙

Салат носит имя своего изобретателя – Роберта Говарда Кобба. Он владел рестораном в Лос Анджелесе. Как-то вечером Кобб приехал в свой ресторан перекусить. Он положил на тарелку все, что нашел в холодильнике: кусочки отварного куриного филе, авокадо, чеснок, сельдерей, помидоры, сыр «Чеддер», яйца и листья салата. Все это он заправил соусом из оливкового масла и горчицы. Так в меню его ресторана появился Кобб-салат, который вскоре стал известен по всей Америке.

10. Глубокая пиццa пo-чикaгcки (Chicago-style pizza)

Где попробовать: Чикаго
  • Что заказать в англоязычной стране?
    Фото: Sara B.

Эта пицца появилась в Чикаго благодаря иммигрантам из Италии. Со временем ее так разрекламировали, что многие стали приезжать в город только для того, чтобы попробовать эту пиццу. Ее делают с разным наполнением, главное отличие – глубокая форма. Сверху пиццу покрывают томатным соусом и толстым слоем моцареллы.

Как заказать?

Do you have any free tables? – У вас есть свободные столики?
I’d like to make a reservation – Я бы хотел забронировать столик
Could I see the menu, please? – Можно я посмотрю меню, пожалуйста?
What are you having? – Что вы будете?
What do you recommend? – Что вы порекомендуете?
I’ll have ..., please – Я бы хотел …, пожалуйста
How long will it take? – Когда еда будет готова?
We’re in a hurry – Мы торопимся
Could we have the bill, please? – Вы не могли бы принести счет?
Do you take credit cards? – Вы принимаете кредитные карты?
Can we pay separately? – Мы можем заплатить порознь?
Keep the change – Без сдачи
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