Watch and travel: 8 отличных кинопутешествий по англоязычным странам
Великобритания
«Ни пуха, ни праха» (Burn Burn Burn, 2015)
О чем фильм? Две молодые женщины, Сеф и Алекс, провожают в последний путь своего близкого друга Дэна, который сгорел от рака всего в двадцать девять лет. Эта встреча могла бы закончиться на поминках, но после оглашения завещания оказывается, что Дэн завещал им развеять свой прах в красивейших уголках своей родины: в Лондоне, Кардиффе, Йорке, близ Стоунхэнджа и на вершине горы Бен-Ломонд. И это не просто каприз умирающего, а настоящее руководство по тому, как справиться с тяжелой утратой.
Зачем смотреть? Черная комедия показывает Британию такой, какая она есть. Хмурой, дождливой, полной странных людей, эксцентричных вечеринок и полуразрушенных аббатств, но в то же время невероятно притягательной.
«Путешествие» (The Trip, 2010)О чем фильм? Если точнее, это псевдодокументальная картина. Два друга-актера Стив Куган и Роб Брайдон (настоящие имена исполнителей) отправляются в гастрономический тур по Северной Англии. Очевидно, что кухня — не самая сильная сторона этой земли. Неудивительно, что дегустационный трип вскоре оборачивается для Стива и Роба попыткой пережить кризис среднего возраста и поупражняться в остроумии. Действие разворачивается на фоне деревень и пейзажей Озерного края (горного региона в Северо-Западной Англии).
Зачем смотреть? Этот фильм режиссера Майкла Уинтерботтома — настоящая бездна отсылок к классике голливудского кино и английской литературы. Так что образованный человек испытает восторг хотя бы в моменты узнавания цитат и образов.
Ирландия
«Ветер, который качает вереск» (The Wind That Shakes the Barley, 2006)
О чем фильм? Живой классик Кен Лоуч снял фильм о 20-х годах прошлого века — смутных временах, когда Ирландия была охвачена гражданской войной. Конфликт разгорается из-за разделения земли на две части и бесчинств британских военных. В центре повествования — братья Дамиен и Тедди О’Донован, которые присоединяются к Ирландской республиканской армии (хотят отстоять независимость, пусть даже ценой крови). Фильм взял Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале 2006 года.
Зачем смотреть? Сегодня Ирландия ассоциируется у нас с пинтой Гиннесса, бескрайними зелеными лугами и неспокойным океаном. Но этот край — в первую очередь история, и если ее знать, то и менталитет местных жителей будет понятнее. Несмотря на то, что фильм снят британским режиссером, в самой Великобритании он почти не демонстрировался — во многом из-за того, что автор неприкрыто сочувствует мятежным ирландцам.
США
«На дороге» (On the road, 2012)
О чем фильм? Послевоенные годы. Сэл Парадайз — подающий надежды молодой писатель. Дин Мориарти — юноша, который недавно освободился из заключения. Вместе они отправляются в автомобильное путешествие по Штатам. Новый Орлеан, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Денвер — километры дорог становятся для друзей способом познать мир и самих себя. Фильм снят по автобиографическому роману Джека Керуака. Произведение стало символом поколения битников, настоящей классикой американской прозы.
Зачем смотреть? Хоть отзывы критиков на картину и были неоднозначны (как когда-то и на саму книгу), обходить вниманием ее не стоит. Посмотрите ради духа свободы того времени и дорожной романтики почти утраченной Америки. К тому же, главные роли достались очень талантливым молодым актерам Гаррету Хедлунду, Сэму Райли и Кристен Стюарт. В небольших ролях появляются Вигго Мортенсен, Эми Адамс, Стив Бушеми, Кирстен Данст и Элизабет Мосс.
«Американские боги» (American Gods, 2017)
О чем сериал? Тень Мун выходит из тюрьмы и узнает, что его любимая супруга Лора изменила ему с лучшим другом и погибла в автокатастрофе. Так как терять ему больше нечего, он соглашается на авантюру: стать телохранителем загадочного Мистера Среды и отправиться с ним в путешествие по всей Америке. Главная цель — призвать к войне Старых богов, которым люди больше не желают поклоняться.
Зачем смотреть? Многосерийная экранизация мистического романа нашего современника Нила Геймана — роуд-муви по «плавильному котлу» Америки. Ведь люди, прибывшие на эти земли с разных континентов и стран, «привезли» с собой и собственных богов (от Одина, Анубиса и Ананси до лепреконов и джиннов). Помимо Штатов, показанных далеко не с глянцевой стороны, нам открывается целый мир хлестких англоязычных выражений и красочных акцентов.
Канада
«Одна неделя» (One Week, 2008)
О чем фильм? Жизнь Бена была вполне ординарной: он работал учителем, собирался жениться на своей девушке и старался не ввязываться в незапланированные приключения. Но однажды врачи сообщают, что жить ему остается всего ничего и надежды на выздоровление нет. Он решает провести уикенд, путешествуя по окрестностям своего города, но новые знакомые заключают с ним неожиданный спор, который обязывает его пересечь всю Канаду.
Зачем смотреть? Трогательная и жизнеутверждающая картина о ценности жизни, важности семьи, значимости момента и примирении с неизбежностью. Все это приправлено медитативными канадскими пейзажами. Формула «живи каждый день как последний» работает неизменно — особенно когда ее преподносит симпатичный парень, рассекающий дороги на старом байке.
Австралия
«Тропы» (Tracks, 2013)О чем фильм? 27-летняя Робин решается пересечь австралийскую пустыню с четырьмя верблюдами и одной собакой. Это путешествие длиной в девять месяцев и 2700 километров должно привести ее к побережью Индийского океана. Девушка привлекает внимание фотографа журнала National Geographic Рика Смолана, и его репортажи приносят Робин неожиданную популярность против ее воли.
Зачем смотреть? Австралийская актриса Миа Васиковска исполняет в картине роль реально живущей писательницы Робин Дэвидсон, которая действительно проделала этот нелегкий путь, а потом занялась изучением жизни и быта кочевников. Фильм, как и одноименная книга, раскрывают Австралию с той стороны, которая остается скрытой даже от большинства опытных путешествиях: красные пески, священные для племен аборигенов земли, по которым простому человеку проход заказан.
«На гребне» (Drift, 2012)О чем фильм? Братья Энди и Джимми живут в Австралии, на континенте, где серфинг является национальным видом спорта. И они им просто одержимы! Еще в детстве они с семьей переезжают в городок у океана и начинают оттачивать мастерство владения доской. Повзрослев, они понимают, что не вся жизнь состоит из любимого дела: есть еще банковские счета, долги по кредитам и криминал. Остается найти способ зарабатывать тем, чем по-настоящему хочется заниматься.
Зачем смотреть? Серфинг показан реалистично и захватывающе. Кино так и подбивает все бросить и попробовать «поймать волну». Ехать в Австралию стоит, конечно же, за этим. Как и смотреть фильм: все перипетии сюжета здесь вторичны.
Этот материал подготовил Skyeng Magazine – журнал о том, как перестать бояться английского, узнать его получше и полюбить.
О чем фильм? Живой классик Кен Лоуч снял фильм о 20-х годах прошлого века — смутных временах, когда Ирландия была охвачена гражданской войной. Конфликт разгорается из-за разделения земли на две части и бесчинств британских военных. В центре повествования — братья Дамиен и Тедди О’Донован, которые присоединяются к Ирландской республиканской армии (хотят отстоять независимость, пусть даже ценой крови). Фильм взял Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале 2006 года.
Зачем смотреть? Сегодня Ирландия ассоциируется у нас с пинтой Гиннесса, бескрайними зелеными лугами и неспокойным океаном. Но этот край — в первую очередь история, и если ее знать, то и менталитет местных жителей будет понятнее. Несмотря на то, что фильм снят британским режиссером, в самой Великобритании он почти не демонстрировался — во многом из-за того, что автор неприкрыто сочувствует мятежным ирландцам.
США
«На дороге» (On the road, 2012)
О чем фильм? Послевоенные годы. Сэл Парадайз — подающий надежды молодой писатель. Дин Мориарти — юноша, который недавно освободился из заключения. Вместе они отправляются в автомобильное путешествие по Штатам. Новый Орлеан, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Денвер — километры дорог становятся для друзей способом познать мир и самих себя. Фильм снят по автобиографическому роману Джека Керуака. Произведение стало символом поколения битников, настоящей классикой американской прозы.
Зачем смотреть? Хоть отзывы критиков на картину и были неоднозначны (как когда-то и на саму книгу), обходить вниманием ее не стоит. Посмотрите ради духа свободы того времени и дорожной романтики почти утраченной Америки. К тому же, главные роли достались очень талантливым молодым актерам Гаррету Хедлунду, Сэму Райли и Кристен Стюарт. В небольших ролях появляются Вигго Мортенсен, Эми Адамс, Стив Бушеми, Кирстен Данст и Элизабет Мосс.
«Американские боги» (American Gods, 2017)
О чем сериал? Тень Мун выходит из тюрьмы и узнает, что его любимая супруга Лора изменила ему с лучшим другом и погибла в автокатастрофе. Так как терять ему больше нечего, он соглашается на авантюру: стать телохранителем загадочного Мистера Среды и отправиться с ним в путешествие по всей Америке. Главная цель — призвать к войне Старых богов, которым люди больше не желают поклоняться.
Зачем смотреть? Многосерийная экранизация мистического романа нашего современника Нила Геймана — роуд-муви по «плавильному котлу» Америки. Ведь люди, прибывшие на эти земли с разных континентов и стран, «привезли» с собой и собственных богов (от Одина, Анубиса и Ананси до лепреконов и джиннов). Помимо Штатов, показанных далеко не с глянцевой стороны, нам открывается целый мир хлестких англоязычных выражений и красочных акцентов.
Канада
«Одна неделя» (One Week, 2008)
О чем фильм? Жизнь Бена была вполне ординарной: он работал учителем, собирался жениться на своей девушке и старался не ввязываться в незапланированные приключения. Но однажды врачи сообщают, что жить ему остается всего ничего и надежды на выздоровление нет. Он решает провести уикенд, путешествуя по окрестностям своего города, но новые знакомые заключают с ним неожиданный спор, который обязывает его пересечь всю Канаду.
Зачем смотреть? Трогательная и жизнеутверждающая картина о ценности жизни, важности семьи, значимости момента и примирении с неизбежностью. Все это приправлено медитативными канадскими пейзажами. Формула «живи каждый день как последний» работает неизменно — особенно когда ее преподносит симпатичный парень, рассекающий дороги на старом байке.
Австралия
«Тропы» (Tracks, 2013)
О чем фильм? 27-летняя Робин решается пересечь австралийскую пустыню с четырьмя верблюдами и одной собакой. Это путешествие длиной в девять месяцев и 2700 километров должно привести ее к побережью Индийского океана. Девушка привлекает внимание фотографа журнала National Geographic Рика Смолана, и его репортажи приносят Робин неожиданную популярность против ее воли.
Зачем смотреть? Австралийская актриса Миа Васиковска исполняет в картине роль реально живущей писательницы Робин Дэвидсон, которая действительно проделала этот нелегкий путь, а потом занялась изучением жизни и быта кочевников. Фильм, как и одноименная книга, раскрывают Австралию с той стороны, которая остается скрытой даже от большинства опытных путешествиях: красные пески, священные для племен аборигенов земли, по которым простому человеку проход заказан.
«На гребне» (Drift, 2012)
О чем фильм? Братья Энди и Джимми живут в Австралии, на континенте, где серфинг является национальным видом спорта. И они им просто одержимы! Еще в детстве они с семьей переезжают в городок у океана и начинают оттачивать мастерство владения доской. Повзрослев, они понимают, что не вся жизнь состоит из любимого дела: есть еще банковские счета, долги по кредитам и криминал. Остается найти способ зарабатывать тем, чем по-настоящему хочется заниматься.
Зачем смотреть? Серфинг показан реалистично и захватывающе. Кино так и подбивает все бросить и попробовать «поймать волну». Ехать в Австралию стоит, конечно же, за этим. Как и смотреть фильм: все перипетии сюжета здесь вторичны.
Этот материал подготовил Skyeng Magazine — журнал о том, как перестать бояться английского, узнать его получше и полюбить.