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5 главных английских примет
Недавно в США провели опрос, в ходе которого выяснилось, что около 40% американцев верят в приметы. А ведь они считаются одной из самых прагматичных наций! Что уж говорить об англичанах и ирландцах, выросших на таинственных сказках про фейри. В какие знаки судьбы верят в англоязычном мире, какие приметы считаются счастливыми, а какие — не очень? Эксперты онлайн-школы английского Skyeng разбираются в самых распространенных суевериях (superstitions) и приметах (omens).
Найти монетку – это к хорошему дню! «See a penny, pick it up. All day long you'll have good luck» – «Видишь пенни – подними, и весь день тебе будет сопутствовать удача». Достоинство монетки значения не имеет, но, конечно, гораздо приятнее найти доллар (или фунт стерлингов), чем пенни.
Black cat – черная кошка
В России черная кошка, перебежавшая дорогу, – определенно плохая примета. А вот англичане и американцы к котикам намного терпимее: тут черный кот считается счастливым знаком. Поэтому моряки часто брали с собой в плавание именно черных кошек: во-первых, они ловили крыс, уничтожавших провиант, а во-вторых, любой капитан знал: наличие такой пассажирки гарантирует счастливое возвращение в родной порт. Примета «If a black cat crosses your path, you will have good luck» идет именно из тех времен.
Small spider – маленький паучок
Мало кто любит пауков. Но и от них есть польза (особенно если вы - суеверный англичанин). Во многих англоязычных странах говорят: «If you see a small spider, you will get a lot of money», то есть «Если вы увидите маленького паука, то разбогатеете». Примета не уточняет, каких размеров паучок считается маленьким, так что тут довольно широкий простор для трактовки. Если очень хочется надеяться на нежданное богатство, то и гигантский паук-птицеед может сойти за счастливого “маленького паучка”.
Salute a magpie – Поприветствовать сороку
У сорок в Англии неоднозначная репутация. Эти птицы могут приносить как несчастье, так и удачу. Хуже всего увидеть одинокую сороку – это уж точно к беде. Если вы хотите избежать неприятностей, сороку нужно вежливо поприветствовать. Она оценит такую учтивость и не станет портить вам жизнь. Будущее зависит от количества встреченных сорок. В Англии есть такой стишок:
One for sorrow,
Two for joy,
Three for a girl,
Four for a boy,
Five for silver,
Six for gold,
Seven for a secret
Never to be told.
Одна – к печали,
Две – к радости,
Три – к девочке,
Четыре - к мальчику,
Пять – к серебру,
Шесть – к золоту,
Семь – к секрету, который нельзя выдавать.
White tablecloth – Белая скатерть
В Англии говорят: “Make sure you haven't left a white tablecloth on a table overnight” – Убедись, что не оставил на ночь белую скатерть на столе. Это очень грозная примета, предвещающая смерть, ведь белая скатерть так похожа на саван, а в давние времена усопших перед похоронами клали на стол. В общем, лучше не показывать смерти, что для ее визита все подготовлено.
Материал подготовлен онлайн-школой английского языка Skyeng.