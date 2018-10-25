Английские пословицы для путешественников
Итак, вы приехали в Лондон. Не теряйте времени, заводите будильник на 7 утра. Потому что Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise – Кто рано ложится и рано встает, тот здоров, богат и умен. Наш аналог этой пословицы: «Кто рано встает, тому бог подает».
Надеемся, вы хорошо подготовились и нашли интересный путеводитель по Королевству, так что точно знаете, куда ехать и что смотреть. Кстати, лучше одним гидом и ограничиться – любой британец знает, что Too many cooks spoil the broth – Слишком много поваров портят бульон, то есть «У семи нянек дитя без глазу».
Допустим, вы поехали в Солсбери полюбоваться на шпили соборов. Долго тряслись в автобусе, а когда прибыли на место, поняли, что смотреть там не на что. Ну, шпили и шпили. Что ж, You can take a horse to the water, but you cannot make him drink – Ты можешь привести коня к воде, но не можешь заставить его пить. По-русски эта народная мудрость звучит намного короче: «Сердцу не прикажешь». В любом случае, It’s better to light a candle than curse the darkness – Лучше зажечь свечу, чем проклинать темноту. В России мы сказали бы: «Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть».
Отправляйтесь из Уилтшира обратно в Лондон, но уж будьте любезны не скучать по провинциальной тишине в суете мегаполиса. Англичанин сказал бы в этом случае: We never know the value of water till the well is dry – Мы не ценим воду, пока колодец не пересохнет. В России мы в той же ситуации говорим: «Что имеем – не храним, потерявши – плачем».
Впрочем, и в Лондоне неплохо. Ходить придется много, так что запаситесь удобными кроссовками. Конечно, к вечеру вы все равно будете валиться с ног, но, как говорится, No pain no gain – Нет выгоды без боли. То есть «без труда не вытянешь и рыбку из пруда».
Кстати, прогуливаясь по Пикадилли, воздержитесь от реплик вроде «А вот у нас в Москве метро красивее/улицы чище/кофе вкуснее». Британцы считают, что Comparisons are odorous – Сравнения дурно пахнут.
Увы, в столице Соединенного Королевства, как и во всех крупных туристических городах, немало карманников. Если вы хотите увезти домой не только приятные воспоминания и открытки, но и кошелек с полным набором кредитных карт, следите за своими вещами и держите их поближе к телу. Better safe than sorry – Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Иными словами, береженого бог бережет. Если же вы будете разгуливать, помахивая бумажником, любой лондонец сможет сказать про вас: The lights are оn but nobody’s home – Свет горит, а дома никого. Проще говоря, вы не особенно умно поступаете.
Но надеемся, ваша поездка прошла успешно и без неприятных сюрпризов. Великобритания прекрасна, но East or West, home is best: Восток или Запад, а дом – самый лучший. Мы тоже считаем, что в гостях хорошо, а дома лучше.
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Впрочем, и в Лондоне неплохо. Ходить придется много, так что запаситесь удобными кроссовками. Конечно, к вечеру вы все равно будете валиться с ног, но, как говорится, No pain no gain — Нет выгоды без боли. То есть «без труда не вытянешь и рыбку из пруда».
Кстати, прогуливаясь по Пикадилли, воздержитесь от реплик вроде «А вот у нас в Москве метро красивее/улицы чище/кофе вкуснее». Британцы считают, что Comparisons are odorous — Сравнения дурно пахнут.
Увы, в столице Соединенного Королевства, как и во всех крупных туристических городах, немало карманников. Если вы хотите увезти домой не только приятные воспоминания и открытки, но и кошелек с полным набором кредитных карт, следите за своими вещами и держите их поближе к телу. Better safe than sorry — Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Иными словами, береженого бог бережет. Если же вы будете разгуливать, помахивая бумажником, любой лондонец сможет сказать про вас: The lights are оn but nobody’s home — Свет горит, а дома никого. Проще говоря, вы не особенно умно поступаете.
Но надеемся, ваша поездка прошла успешно и без неприятных сюрпризов. Великобритания прекрасна, но East or West, home is best: Восток или Запад, а дом — самый лучший. Мы тоже считаем, что в гостях хорошо, а дома лучше.