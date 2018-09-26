  • Музеи и библиотеки мира весь день публиковали мемы — вот 10 лучших
  • Музеи и библиотеки мира весь день публиковали мемы — вот 10 лучших
Английский для путешествий

Музеи и библиотеки мира весь день публиковали мемы — вот 10 лучших

В конце августа в мире прошла любопытная акция — День музейных мемов. Известные музеи опубликовали в своих соцсетях множество мемов с произведениями искусства, которые у них выставляются (и вообще много шуток на тему своей повседневной жизни).
26 сентября 2018 в 23:12

Skyeng Magazine выбрал самые запоминающиеся и перевел их на русский. Отличный повод обогатить свой словарный запас новой лексикой!

1. Музей сельского быта Англии

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«Это идеальное мужское тело. Вам может это не нравиться, но так выглядит пиковая производительность».

2. Музей естественной истории (Лондон)

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«Когда висит табличка «НЕ ТРОГАТЬ!"».

3. Музей естественной истории имени Филда (Чикаго)

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«Если ты не любишь меня в таком виде (слева), ты недостоин меня в таком (справа)».

4. Музей Открытий (Ньюкасл-апон-тайн)

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«Как ты ощущаешь себя в ночном клубе, когда тебе 18 лет vs. когда тебе 50 лет».

5. Музей Эшмола (Оксфорд)

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«Когда вы спрашиваете своих собак, что они едят, и они начинают жевать быстрее».

6. Национальная библиотека Шотландии Читать далее

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