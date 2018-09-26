Музеи и библиотеки мира весь день публиковали мемы — вот 10 лучших
Skyeng Magazine выбрал самые запоминающиеся и перевел их на русский. Отличный повод обогатить свой словарный запас новой лексикой!
1. Музей сельского быта Англии
«Это идеальное мужское тело. Вам может это не нравиться, но так выглядит пиковая производительность».
2. Музей естественной истории (Лондон)
«Когда висит табличка «НЕ ТРОГАТЬ!"».
3. Музей естественной истории имени Филда (Чикаго)
«Если ты не любишь меня в таком виде (слева), ты недостоин меня в таком (справа)».
4. Музей Открытий (Ньюкасл-апон-тайн)
«Как ты ощущаешь себя в ночном клубе, когда тебе 18 лет vs. когда тебе 50 лет».
5. Музей Эшмола (Оксфорд)
«Когда вы спрашиваете своих собак, что они едят, и они начинают жевать быстрее».
6. Национальная библиотека Шотландии Читать далее
«Смотрю, вы ищете книги без библиотекаря. Я тоже люблю рисковать».
7. Музей Королевского колледжа врачей (Лондон)
«Ты и парень, о котором она просила не беспокоиться».
8. Смитсоновские библиотеки (Вашингтон)
«Когда надел носки и наступил во что-то мокрое».
9. Национальный музей футбола (Манчестер)
«Статуя Майкла Джексона», «Наши посетители», «150 лет истории футбола».
10. Галерея библиотеки Лидского университета
«Когда тебе приходится готовить кофе перед тем, как ты выпил кофе».