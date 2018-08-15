Язык до Мдины доведет: как преодолеть языковой барьер на Мальте
Представьте, что вы приехали на Мальту — остров с удивительной культурой, запутанной историей и самой большой концентрацией языковых школ на квадратный километр в Европе. Конечно, в школе вам помогут подтянуть грамматику и помогут разговориться. Но чтобы выжать из своей поездки максимум, попробуйте назначить себе испытание: каждый день выходите на улицу и выполняйте задания, которые помогут преодолеть застенчивость и страх ошибки.
В обучающих сервисах вроде Talk можно получать ежедневные задания, тематически связанные с тем местом, в котором вы находитесь. Например, такие:
Уровень «Новичок»
Зайдите в раздел отзывов на любом сайте и напишите свое мнение о музее, ресторане или кофейне, магазине или достопримечательности. Но не на русском, а на английском. Разрешается подсматривать неизвестные слова в словаре, а вот онлайн-переводчики использовать нельзя. Постарайтесь писать развернуто — просто «Good» или «Awful» за отзыв не считаются.
Покатайтесь по городу и стране, используя общественный транспорт. Разыщите приложение, которое помогает прокладывать маршрут и подсказывает, какими автобусами можно воспользоваться. Выберите место назначения, отыщите самые выгодные тарифы, попробуйте купить проездной.
Уровень «Уверенный»
Познакомьтесь с местным жителем (неважно, где вы его найдете — в ближайшем кафе, в комнате отдыха языковой школы или в приложении для знакомств вроде Bumble) и попросите его научить вас паре-тройке полезных фраз на мальтийском, рассказать, где тут подают самые вкусные фтиры и бигиллу и на какой пляж лучше всего поехать, если хочется избежать толпы.
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Отыщите профессионального гида-мальтийца и отправьтесь с ним в путешествие по острову. Пусть он расскажет вам о самых интересных местах, покажет нетуристические городки и природные красоты. Фотографируйте, ахайте, а потом каждый вечер пересказывайте все, что узнали от проводника, своим сокурсникам — на английском, конечно же. Пусть завидуют.
Уровень «Продвинутый»
На Мальте буквально в каждом городке проводятся фестивали и праздники, которыми все местные очень гордятся. Найдите календарь фестивалей и отправляйтесь веселиться — пробовать местные блюда, смотреть службу в церкви, гулять вместе с праздничным шествием. Но обязательно расспросите местных, чему посвящен праздник, что обязательно нужно попробовать и из чего это кушанье приготовлено и кого изображают участники карнавала.
Прокатитесь по острову автостопом. Помните, что водители подсаживают автостопщиков в расчете на интересную беседу — просто так ехать скучно. Будьте готовы рассказать о себе, загадочной далекой России, своих путешествиях и планах — или послушать водителя.
Найдите на сайте meetup.com или в группах в соцсетях какую-нибудь встречу единомышленников и присоединяйтесь. Турнир по пляжному волейболу, встреча любителей поиграть на диджериду или станцевать танго, общий сбор экспатов, лекция по онлайн-маркетингу — вокруг происходит немало интересного, и это ваш шанс не только прокачать навык разговорного английского, но и найти новых друзей.
Единственный способ преодолеть языковой барьер — набраться храбрости и начать говорить с людьми. И Мальта — оптимальное место для таких экспериментов. Во-первых, тут очень много языковых школ, где разговорная практика является приоритетом. А во-вторых, каждый год на Мальту приезжают десятки тысяч туристов, и немногочисленное местное население давно привыкло и к акцентам, и к не идеальному английскому. Не волнуйтесь, вас постараются понять и никто не будет смеяться, если вы cпутаете времена или забудете какой-то слово.