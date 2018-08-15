  • Язык до Мдины доведет: как преодолеть языковой барьер на Мальте
  • Язык до Мдины доведет: как преодолеть языковой барьер на Мальте
  • Язык до Мдины доведет: как преодолеть языковой барьер на Мальте
Английский для путешествий

Язык до Мдины доведет: как преодолеть языковой барьер на Мальте

Можно неплохо знать английский, но практически не говорить на нем. Языковой барьер — серьезная психологическая проблема. Эксперты из онлайн-школы английского языка Skyeng Travel создали сервис языковых челленджей Talk, который поможет перестать бояться ошибок и начать разговаривать с носителями языка, не смущаясь.
15 августа 2018 в 18:09
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Представьте, что вы приехали на Мальту — остров с удивительной культурой, запутанной историей и самой большой концентрацией языковых школ на квадратный километр в Европе. Конечно, в школе вам помогут подтянуть грамматику и помогут разговориться. Но чтобы выжать из своей поездки максимум, попробуйте назначить себе испытание: каждый день выходите на улицу и выполняйте задания, которые помогут преодолеть застенчивость и страх ошибки.

В обучающих сервисах вроде Talk можно получать ежедневные задания, тематически связанные с тем местом, в котором вы находитесь. Например, такие:

Уровень «Новичок»

Зайдите в раздел отзывов на любом сайте и напишите свое мнение о музее, ресторане или кофейне, магазине или достопримечательности. Но не на русском, а на английском. Разрешается подсматривать неизвестные слова в словаре, а вот онлайн-переводчики использовать нельзя. Постарайтесь писать развернуто — просто «Good» или «Awful» за отзыв не считаются.

Покатайтесь по городу и стране, используя общественный транспорт. Разыщите приложение, которое помогает прокладывать маршрут и подсказывает, какими автобусами можно воспользоваться. Выберите место назначения, отыщите самые выгодные тарифы, попробуйте купить проездной.

Уровень «Уверенный»

Познакомьтесь с местным жителем (неважно, где вы его найдете — в ближайшем кафе, в комнате отдыха языковой школы или в приложении для знакомств вроде Bumble) и попросите его научить вас паре-тройке полезных фраз на мальтийском, рассказать, где тут подают самые вкусные фтиры и бигиллу и на какой пляж лучше всего поехать, если хочется избежать толпы.

  • Язык до Мдины доведет: как преодолеть языковой барьер на Мальте
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