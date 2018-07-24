  • Как учили английский в СССР и кому он был нужен
  • Как учили английский в СССР и кому он был нужен
Английский для путешествий

Как учили английский в СССР и кому он был нужен

Как перевести «Кузькину мать» и как учили язык разведчики? Отвечают знатоки английского из школы Skyeng.
Skyeng
24 июля 2018 в 19:45

В фильме «Я шагаю по Москве» есть сцена, где молодому Никите Михалкову не дают спать уроки английского языка, которые на всей мощности проигрывателя слушал официант из соседнего ресторана. Это яркая примета времени: в начале 60-х изучение языков стало национальной политикой. Все началось в 1961 году с выхода постановления Совета министров СССР. Оно так и называлось — «Об улучшении изучения иностранных языков». По методу спецслужб разбирается Skyeng Magazine.

Учил, но не владею

В этом постановлении говорилось о том, что Советский Союз расширяет международные связи, так что знание языков становится особенно важным — и для высококлассных специалистов, и для простых трудящихся.

С этого момента по всей стране начинают открываться спецшколы, в университетах изменяются учебные планы, а уроки иностранных языков вводятся чуть ли не с детского сада. Правда, эти меры были эффективны лишь отчасти: уровень языка преподавателей, лишенных возможности практиковаться в языковой среде, да и просто говорить с носителями, оставался невысоким.

Таким образом сформировался канон «зубрёжки» — учить язык так, будто это точная наука. Вероятность того, что советскому человеку хоть раз в жизни удастся пообщаться с иностранцем, стремилась к нулю, поэтому задачи научить людей говорить ни у кого не стояло. Но партия сказала: «Надо!» — и ученики обычных школ годами зубрили модальные глаголы, образования времен и функции причастий, чтобы после выпускного указывать во всех анкетах: «Иностранными языками не владею». Это к тому же было гарантией, что человек не сбежит за границу и не выдаст врагам военные тайны.

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