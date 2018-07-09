Toп-10 англоговорящих YouTube-блогеров, которые уговорят вас отправиться в путешествие
Indy Blue
Окончив среднюю школу, Индия решила, что колледж подождет, и отправилась путешествовать. Gap-year немного затянулся, а Индия стала одним из самых популярных тревел-влогеров. Ролики Индии очень кинематографичны, атмосферны и сняты практически профессионально. А еще после просмотра любого из них очень хочется, чтобы тебе было снова 20 лет, можно было бы бросить все и отправиться с друзьями летать на воздушном шаре над Каппадокией. Не зря у Индии 68 тысяч подписчиков.
Sam Evans
Сэм Эванс — оператор, фотограф и искатель приключений, который начал свой путь в Австралии и уже объехал большую часть планеты. Сэм виртуозно обращается с GoPro и делает отличные 360-видео.
Ritchie Ollie
Ричи — не только прекрасный оператор, но и талантливый рассказчик, способный вместить целую историю в трехминутный ролик. У парня 186 тысяч подписчиков, и их число стремительно растет.
Kristen & Siya
Кристен и Сийя уже много лет ведут тревел-блог Hopscotch the Globe, а некоторое время назад они добавили к своим путевым заметкам и YouTube-канал. Кристин невероятно харизматична (что и неудивительно, ведь она — актриса), а ее канал посвящен необычным путешествиям и неизбитым маршрутам, кухням мира, лайфхакам для путешествий и особенностям жизни в доме на колесах. У парочки уже более 186 тысяч подписчиков.
Vagabrothers
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Марко и Алекс Айлинги, два брата-бэкпекера, катаются по миру и делают запоминающиеся видеоролики обо всем, что видят. Кроме того, братья щедро делятся проверенными на практике хитростями. У братьев уже более 670 тысяч подписчиков.
Mr Ben Brown
Бен — бывший профессиональный спортсмен, который резко сменил направление деятельности. Сейчас он — один из признанных мастеров визуальных искусств, а его видео о путешествиях по миру поражают своей красотой. Бен выбирает нетривиальные места для путешествий: катается на сноуборде в Канаде, снимает айсберги в Арктике, бродит по монгольским степям. Значительная часть роликов посвящена экстремальным видам спорта — Бен буквально влюблен в мотоциклы.
Samuel Elkins
Этот канал понравится всем любителям сидеть в Pinterest и выискивать красивые снимки для вдохновения. Каждый кадр его видео мог бы стать такой фотографией — их хочется распечатать, вставить в рамку и повесить на стену.
Matt Komo
Еще один видеоблогер, который специализируется на потрясающе красивых роликах о путешествиях. Жаль, что видео не так много — Мэтт выкладывает по одному ролику в месяц. Но их стоит ждать — по крайней мере, 138 тысяч подписчиков ждут их с нетерпением.
Sam Kolder
Колдер — настоящий безумец и человек, начисто лишенный страха. Прогуляться по стреле подъемного крана в Индии, спуститься в пещеры на Кубе, пересечь пустыню на багги — для Сэма нет ничего слишком экстремального. Он меняет страны каждую неделю и снимает фантастически красивые и динамичные ролики о своих путешествиях.
True Transient
Канал для тех, кто мечтает путешествовать налегке. Три года назад Патрик бросил работу и решил воплотить свою давнюю мечту — проехаться по Америке автостопом. И втянулся. Теперь он катается по миру, не тратя почти ничего, а тем временем его блог о путешествиях становится все более и более популярным. Потому что этот парень говорит не только о красотах мира, но и об очень практичных вещах — например, как справляться с одиночеством, если путешествуешь без спутников, что взять с собой в поездку и как зарабатывать на репутации первопроходца.