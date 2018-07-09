Английский для путешествий

Toп-10 англоговорящих YouTube-блогеров, которые уговорят вас отправиться в путешествие

Согласно исследованию Google, 64% тех, кто смотрят видеоролики о путешествиях, делают это для того, чтобы спланировать свою собственную поездку мечты. А если вы давно хотели посмотреть мир, но никак не можете решиться сняться с насиженного места, вот вам 10 вдохновляющих примеров от онлайн-школы английского языка Skyeng.
Skyeng
9 июля 2018 в 20:25
  • Toп-10 англоговорящих YouTube-блогеров, которые уговорят вас отправиться в путешествие

Indy Blue

Окончив среднюю школу, Индия решила, что колледж подождет, и отправилась путешествовать. Gap-year немного затянулся, а Индия стала одним из самых популярных тревел-влогеров. Ролики Индии очень кинематографичны, атмосферны и сняты практически профессионально. А еще после просмотра любого из них очень хочется, чтобы тебе было снова 20 лет, можно было бы бросить все и отправиться с друзьями летать на воздушном шаре над Каппадокией. Не зря у Индии 68 тысяч подписчиков.

Sam Evans

  • Toп-10 англоговорящих YouTube-блогеров, которые уговорят вас отправиться в путешествие

Сэм Эванс — оператор, фотограф и искатель приключений, который начал свой путь в Австралии и уже объехал большую часть планеты. Сэм виртуозно обращается с GoPro и делает отличные 360-видео.

Ritchie Ollie

  • Toп-10 англоговорящих YouTube-блогеров, которые уговорят вас отправиться в путешествие

Ричи — не только прекрасный оператор, но и талантливый рассказчик, способный вместить целую историю в трехминутный ролик. У парня 186 тысяч подписчиков, и их число стремительно растет.

Kristen & Siya

  • Toп-10 англоговорящих YouTube-блогеров, которые уговорят вас отправиться в путешествие

Кристен и Сийя уже много лет ведут тревел-блог Hopscotch the Globe, а некоторое время назад они добавили к своим путевым заметкам и YouTube-канал. Кристин невероятно харизматична (что и неудивительно, ведь она — актриса), а ее канал посвящен необычным путешествиям и неизбитым маршрутам, кухням мира, лайфхакам для путешествий и особенностям жизни в доме на колесах. У парочки уже более 186 тысяч подписчиков.

Vagabrothers

  • Toп-10 англоговорящих YouTube-блогеров, которые уговорят вас отправиться в путешествие
Читать далее

Тоже интересно

Парижские тайны: путеводитель от NG Traveler

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Тоже интересно
Сделано с любовью: романтические достопримечательности
Сделано с любовью: романтические достопримечательности
Незабываемый город
Незабываемый город