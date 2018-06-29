По-английски или по-американски? Как не запутаться во вариантах и диалектах
С некоторых пор всем, кто отправляется в путешествие, я рекомендую заранее задаться вопросом: на каком английском вы планируете общаться? Это только кажется, что английский один, а на самом деле их больше, чем разновидностей сыра в итальянском супермаркете. Вам какой — британский, австралийский, канадский или американский? Литературный или так себе? Решите этот вопрос заранее — и вам не придется попадать в неловкие ситуации. Я вот об этих тонкостях не знала, и потому во время учебы по обмену в Австрии со мной случилось немало конфузов.
Стаф и спот — универсальные слова
Я твердо убеждена, что слова stuff и spot надо учить в школе сразу после тем «О себе», «Моя семья» и форм глагола to be. Потому что в английском мало настолько полезных слов.
Stuff — это практически любая вещь или группа вещей. Student stuff, party stuff, homeplace stuff. Ближе всего по смыслу русское слово «фигня». «Куда ты положил эту фигню», «Зайду в гастроном, надо купить какой-нибудь фигни на ужин», «Посидели, поболтали о девичьей фигне». Разница лишь в том, что английское stuff — вполне себе обычное слово, разговорное, но не сленговое.
Spot — это любое место, где делают то, что вам нужно. Water spot, wi-fi spot (такое сочетание вы наверняка слышали), picnic spot. Последнее очень важно, так как в Европе много непривычных для нас правил по перемещению по газонам, паркам и набережным, и упаси вас небо устроить picnic в неподходящем spot.
Если кратко, stuff и spot могут заменить вам любое слово, которое вы забыли. Но будьте аккуратны с использованием при формальном общении. Лучше не использовать эти слова во время презентации на лекции в университете. Thanks God, я узнала об этом на этапе репетиции перед напарницей из Калифорнии. А то вовсе неловко вышло бы: представьте, стою такая серьезная перед светилами науки и говорю «Моя научная работа посвящена социальной фигне». Читать далее
«Это мое место! »
И я, и все мои сокурсники — все мы жили в общежитии на территории кампуса. Это нормальная практика — большинство студентов по обмену живет в общагах, особенно когда учебные корпуса и студгородок находятся на окраине, как в университете Йоханнеса Кеплера в Линце. Возможно, поэтому я долго считала слово place специфическим названием не квартир, а комнат в общежитии. Let’s go to my place, I’ll come to your place — понятные по смыслу фразы звучали в прямом переводе очень смешно. Дескать, «Бобик, место!». Но оказалось, что в США более традиционные для нас room, home, flat, apartment (кстати, последнее — в американском английском) заменяют на place. Благо, замена простая. Но у меня до сих пор в голове перевод фразы «I am at my place» выглядит как цветастый коврик в коридоре, а рядом миска с водой.
Машины на газу
Одни из главных развлечений Erasmus-students (конечно, после безумных вечеринок) — путешествия. Если студенты собираются посетить больше одного города, то собираются по 4−5 человек, арендуют машину и отправляются в Eurotrip. Но заправляются они (в смысле машины, а не студенты) не британским petrol, а американским gasoline. Последний в разговорной речи превращается в gaz. В общем, до первой нашей заправки в Хорватии я была уверена, что еду в машине на газу.
Кстати, лайфхак: если берете машину в Европе зимой, обязательно уточните, есть ли в ней все необходимое: щетка для снега, скребок для стекла, цепи на покрышки. По факту будет очень сложно решать этот вопрос, потому что с 99% вероятностью ни вы, ни ваши друзья не знают, «как это будет по-английски».
Во время путешествия вы наверняка встретите массу народу изо всех уголков мира. Ну, в случае с американцами и британцами более-менее понятно, на какой версии языка они будут говорить, а вот с европейцами никогда не угадаешь. Придется ориентироваться на ходу.
Для себя я выработала три правила, которые помогут облегчить жизнь и общение:
во-первых, перед поездками освежать в памяти все парные слова в британском и американском английском. Благо, таких списков в интернете много. Например, то, что в Англии называется lift, в США — elevator. Британцы идут в кино смотреть film или cartoon, а американцы — movie или animated movie.
Во-вторых, регулярно смотреть видео на Youtube (например, наш канал Skyeng) и хоть изредка сериалы в оригинале. Оттуда можно узнать немало полезных разговорных слов и сокращений.
И, наконец, в третьих, не переживать, что вас поправляют или не понимают. Только так и можно научиться говорить на жизнеспособном английском.
Мой друг американец из Цинциннати как-то сказал мне: «Я абсолютно не понимаю, что ты хочешь мне объяснить. Но по крайней мере ты можешь со мной разговаривать! Американцы в большинстве своем знают только английский. Поэтому ты уже круче нас. А теперь успокойся и попробуй объяснить еще раз».