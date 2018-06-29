  • По-английски или по-американски? Как не запутаться во вариантах и диалектах
    Фото: Анна Шерстнева
  • По-английски или по-американски? Как не запутаться во вариантах и диалектах
    Фото: Анна Шерстнева
Английский для путешествий

По-английски или по-американски? Как не запутаться во вариантах и диалектах

Наша героиня, Анна Шерстнева, smm-менеджер проекта Skyeng Junior, рассказывает о том, как разобраться во всем многообразии видов английского — и почему это важно.
Skyeng
29 июня 2018 в 18:22
2

С некоторых пор всем, кто отправляется в путешествие, я рекомендую заранее задаться вопросом: на каком английском вы планируете общаться? Это только кажется, что английский один, а на самом деле их больше, чем разновидностей сыра в итальянском супермаркете. Вам какой — британский, австралийский, канадский или американский? Литературный или так себе? Решите этот вопрос заранее — и вам не придется попадать в неловкие ситуации. Я вот об этих тонкостях не знала, и потому во время учебы по обмену в Австрии со мной случилось немало конфузов.

Стаф и спот — универсальные слова

Я твердо убеждена, что слова stuff и spot надо учить в школе сразу после тем «О себе», «Моя семья» и форм глагола to be. Потому что в английском мало настолько полезных слов.

Stuff — это практически любая вещь или группа вещей. Student stuff, party stuff, homeplace stuff. Ближе всего по смыслу русское слово «фигня». «Куда ты положил эту фигню», «Зайду в гастроном, надо купить какой-нибудь фигни на ужин», «Посидели, поболтали о девичьей фигне». Разница лишь в том, что английское stuff — вполне себе обычное слово, разговорное, но не сленговое.

Spot — это любое место, где делают то, что вам нужно. Water spot, wi-fi spot (такое сочетание вы наверняка слышали), picnic spot. Последнее очень важно, так как в Европе много непривычных для нас правил по перемещению по газонам, паркам и набережным, и упаси вас небо устроить picnic в неподходящем spot.

Если кратко, stuff и spot могут заменить вам любое слово, которое вы забыли. Но будьте аккуратны с использованием при формальном общении. Лучше не использовать эти слова во время презентации на лекции в университете. Thanks God, я узнала об этом на этапе репетиции перед напарницей из Калифорнии. А то вовсе неловко вышло бы: представьте, стою такая серьезная перед светилами науки и говорю «Моя научная работа посвящена социальной фигне». Читать далее

Тоже интересно

Как пользоваться английской розеткой без переходника

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Тоже интересно
Вызов брошен: в британском кафе подают завтрак, который никто не может съесть
Вызов брошен: в британском кафе подают завтрак, который никто не может съесть
Незабываемый город
Незабываемый город