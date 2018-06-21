  • Как путешествовать, не тратя почти ничего?
  • Как путешествовать, не тратя почти ничего?
  • Как путешествовать, не тратя почти ничего?
Английский для путешествий

Как путешествовать, не тратя почти ничего?

Для того, чтобы посмотреть на Мачу-Пикчу в Перу, Миланский собор или морских черепах на Филиппинах, необязательно быть миллионером.
Skyeng
21 июня 2018 в 14:18

«National Geographic Россия» и онлайн-школа английского языка Skyeng поговорили с бывалыми путешественниками и выяснили, на чем можно сэкономить и как проехать полмира, потратив не больше, чем рядовой турист тратит за неделю пакетного тура.

Жить

Дайте шанс хостелам

Хостелы во многих странах обходятся на порядок дешевле гостиниц, и это неплохой вариант сэкономить, если вы не против сна в общей спальне. Кстати, в хостелах останавливаются не только бедные студенты, но и люди, которые любят заводить новых друзей. Расслабленная атмосфера хостела гораздо больше способствует общению, чем пустынное лобби отеля. Не удивляйтесь, если обнаружите на соседней кровати человека, чей доход втрое больше вашего.

Воспользуйтесь Couchsurfing

Сервис Couchsurfing тоже способствует знакомствам — они объединяют людей, готовых принять в своем доме гостей, причем совершенно бесплатно. Однако не стоит воспринимать его как агрегатор для поиска бесплатного жилья — все-таки его главная задача состоит в том, чтобы позволить вам найти друзей среди местных.

Станьте волонтером

И, наконец, можно принять участие в волонтерском проекте — несколько недель вы будете работать бесплатно (например, учить детей в Непале или собирать виноград во Франции) и жить в предоставленном организаторами проекта доме. Читать далее

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