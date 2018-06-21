Как путешествовать, не тратя почти ничего?
«National Geographic Россия» и онлайн-школа английского языка Skyeng поговорили с бывалыми путешественниками и выяснили, на чем можно сэкономить и как проехать полмира, потратив не больше, чем рядовой турист тратит за неделю пакетного тура.
Жить
Дайте шанс хостелам
Хостелы во многих странах обходятся на порядок дешевле гостиниц, и это неплохой вариант сэкономить, если вы не против сна в общей спальне. Кстати, в хостелах останавливаются не только бедные студенты, но и люди, которые любят заводить новых друзей. Расслабленная атмосфера хостела гораздо больше способствует общению, чем пустынное лобби отеля. Не удивляйтесь, если обнаружите на соседней кровати человека, чей доход втрое больше вашего.
Воспользуйтесь Couchsurfing
Сервис Couchsurfing тоже способствует знакомствам — они объединяют людей, готовых принять в своем доме гостей, причем совершенно бесплатно. Однако не стоит воспринимать его как агрегатор для поиска бесплатного жилья — все-таки его главная задача состоит в том, чтобы позволить вам найти друзей среди местных.
Станьте волонтером
И, наконец, можно принять участие в волонтерском проекте — несколько недель вы будете работать бесплатно (например, учить детей в Непале или собирать виноград во Франции) и жить в предоставленном организаторами проекта доме. Читать далее
На сайте WWOOF International всегда можно найти волонтерские проекты для работы на органик-фермах. Projects Abroad предлагает самые разнообразные возможности, от подсчета поголовья морских черепах в Мексике до археологических раскопок в Румынии. Обычно за участие в волонтерской программе нужно заплатить небольшой взнос — действительно небольшой. Но будьте готовы работать по-честному. Волонтерство — это тоже работа, пусть она и будет оставлять немало времени для осмотра достопримечательностей.
Используйте социальные связи
В эпоху соцсетей у каждого из нас есть друзья по всему миру. Или у ваших друзей найдутся такие знакомые. Словом, стоит кинуть клич — наверняка в городе, куда вы направляетесь, найдутся какие-то приятели. Если вам повезет, они смогут приютить вас, но даже если нет, вы получите немало полезной информации, которая сэкономит вам деньги — кто, как не местные жители, знает, где можно недорого и вкусно поесть, какие бесплатные развлечения имеются в городе и какой район самый бюджетный.
Ездить
Разделите машину
На сайте blablacar.com очень просто найти попутчиков, которые едут на собственном автомобиле по тому же маршруту, что и вы. Система работает просто — владелец забирает вас в заранее оговоренном месте, вы делите плату за бензин и автостраду и под приятную беседу добираетесь до места назначения за сущие копейки.
Есть
Покупайте еду вечером
В маленьких пекарнях и кулинариях ближе к вечеру продукцию продают с большой скидкой — если никто ее не купит сегодня, завтра она уже пропадет. Это же касается местных фермерских рынков, где под закрытие торговцы стараются избавиться от остатков товара. Особенно это касается скоропортящихся и нежных продуктов — рыбы, ягод, салата.
Экономить
Не покупайте сувениры
В конечном итоге эти магнитики и прочие штучки никому не нужны — вы и без них сможете вспомнить свое путешествие. Они лишь будут собирать пыль на полке. А если вам хочется как-то поддержать местное сообщество, лучше присоединитесь к волонтерской работе.
Не ходите по ресторанам
Даже самые недорогие из них все равно обходятся в кругленькую сумму. Если в вашем отеле есть завтрак, не пренебрегайте им — через пару часов прогулок вы изрядно проголодаетесь. Захватите пластиковую бутылку и наполните ее водой (потом ее можно будет наполнить из питьевых фонтанчиков) — это гораздо дешевле, чем покупать несколько бутылок в течение дня, да и для экологии лучше. Обед всегда можно соорудить из простых продуктов, купленных в супермаркете — багет и пара ломтиков сыра из магазина будут стоить в 3−4 раза дешевле, чем такой же бутерброд в кафе.
Ходите пешком
Так вы не только сэкономите на общественном транспорте, но и сможете узнать город. Конечно, на большие расстояния можно ездить, но центр абсолютного большинства туристических городов запросто можно обойти ногами. Москва — один из крупнейших городов Европы, но на то, чтобы пересечь ее от одного края Садового кольца до другого, понадобиться всего полтора часа.
Посещение многих достопримечательностей обходится дорого — и притом не всегда они того стоят. Например, Эйфелевой башней лучше любоваться с моста Дебийи, а вот подниматься на нее вовсе необязательно — вас ждут очереди, огромные толпы туристов и не особенно интересный вид на Париж. Сайты вроде Tripadvisor позволят вам узнать, что о той или иной достопримечательности думают те, кто там уже побывал. На Google Maps тоже можно найти массу полезных отзывов.