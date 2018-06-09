Как говорить по-английски с теми, для кого он не родной: 9 хитростей для взаимопонимания
Как говорить с теми, для кого английский — не родной? Разбираемся вместе с онлайн-школой английского языка Skyeng.
Говорите четко
Невнятное произношение и «глотание» слогов и целых слов — главное препятствие в беседе людей, для которых английский не является первым языком. Так что тщательно выговаривайте каждое слово. Как ни удивительно, иногда могут помочь и ошибки — если вы будете произносить слова так, как это делает собеседник (даже если он это делает неправильно), вы быстрее придете к взаимопониманию.
Не повышайте голос
Собеседник не туговат на ухо — он вас просто не понимает. И крик тут никак не поможет — хотя многие, кажется, полагают, что разговор на повышенных тонах автоматически становится более понятным.
Не прикрывайте рот
Очень часто, разговаривая с кем-то на иностранном языке, мы не только слушаем слова, но и следим за артикуляцией — это помогает понять собеседника.
Даже если вы в совершенстве им овладели и знаете кучу неформальных словечек, подхваченных у носителей языка. Это как раз тот случай, когда лучше говорить на правильном «школьном» английском, потому что собеседник, знающий слово refrigerator (холодильник), вряд ли знает слово fridge, а те, кто совсем недавно выучил слово food (еда), совершенно точно не знают, что такое nosh.
Используйте простые слова вместо сложных
К счастью, английский богат на синонимы. Так что всегда выбирайте самый простой — big вместо enormous, good вместо presentable. Чем проще слово, тем выше шансы, что собеседник его слышал.
Откажитесь от фразовых глаголов
Конечно, они звучат отлично и выглядят элегантно. Но человека, который говорит по-английски не очень хорошо, они скорее запутают. Потому что для тех, кто все еще находится в начале пути, give up (сдаваться), give back (возвращать) и give away (дарить, раздавать бесплатно) звучат практически одинаково. На этот случай хорошо иметь под рукой синонимы — surrender, return и present, например.
Следите за словами-паразитами
В русском нас постоянно преследуют всякие «ну», «короче», «типа» и «как бы». Английский замусоривают «like», «kinda», «well» и «anyway». Если собеседник не дотягивает до вашего уровня, ему будет трудно вычленить суть из этой горы словесного мусора — он просто решит, что не понял и половины сказанного вами. Исключите из речи все, что не несет смысловой нагрузки.
Повторяйте
Если человек вас не понял или переспросил, сперва повторите свою фразу слово в слово — возможно, он действительно не расслышал. И лишь потом попробуйте переформулировать свою мысль, заменив ключевые слова на синонимы попроще.
Избегайте коротких форм
«Can't», «gonna», «won't» и прочие сокращения могут сберечь время в разговоре с носителем языка, но далеко не все понимают такие сокращения и еще меньше людей могут с ходу расслышать разницу между «can» и «can't». Используйте полные формы — «can not», «going to» и «will not».