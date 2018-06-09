  • Как говорить по-английски с теми, для кого он не родной: 9 хитростей для взаимопонимания
    Фото: Phil Coffman
  • Как говорить по-английски с теми, для кого он не родной: 9 хитростей для взаимопонимания
Английский для путешествий

Как говорить по-английски с теми, для кого он не родной: 9 хитростей для взаимопонимания

Во всем мире 700 миллионов человек говорят на английском как на иностранном. Даже если ваш английский очень неплох, вы наверняка столкнетесь со сложностями, когда попробует договориться с испанцем или малайцем.
Skyeng
9 июня 2018 в 20:25

Как говорить с теми, для кого английский — не родной? Разбираемся вместе с онлайн-школой английского языка Skyeng.

Говорите четко

Невнятное произношение и «глотание» слогов и целых слов — главное препятствие в беседе людей, для которых английский не является первым языком. Так что тщательно выговаривайте каждое слово. Как ни удивительно, иногда могут помочь и ошибки — если вы будете произносить слова так, как это делает собеседник (даже если он это делает неправильно), вы быстрее придете к взаимопониманию.

Не повышайте голос

Собеседник не туговат на ухо — он вас просто не понимает. И крик тут никак не поможет — хотя многие, кажется, полагают, что разговор на повышенных тонах автоматически становится более понятным.

Не прикрывайте рот

Очень часто, разговаривая с кем-то на иностранном языке, мы не только слушаем слова, но и следим за артикуляцией — это помогает понять собеседника.

  • Как говорить по-английски с теми, для кого он не родной: 9 хитростей для взаимопонимания
Не используйте разговорный сленг

Даже если вы в совершенстве им овладели и знаете кучу неформальных словечек, подхваченных у носителей языка. Это как раз тот случай, когда лучше говорить на правильном «школьном» английском, потому что собеседник, знающий слово refrigerator (холодильник), вряд ли знает слово fridge, а те, кто совсем недавно выучил слово food (еда), совершенно точно не знают, что такое nosh.

Используйте простые слова вместо сложных

К счастью, английский богат на синонимы. Так что всегда выбирайте самый простой — big вместо enormous, good вместо presentable. Чем проще слово, тем выше шансы, что собеседник его слышал.

Откажитесь от фразовых глаголов

Читать далее

Тоже интересно

Как освежить английский перед путешествием?

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
7 лучших стран для отпуска, если нет ни визы, ни денег
7 лучших стран для отпуска, если нет ни визы, ни денег
Тоже интересно
Англичане катаются за сыром с холма: видео
Англичане катаются за сыром с холма: видео
Женщины моря
Женщины моря