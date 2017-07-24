  • На перекрестке ветров: волонтерство на Курилах
    Закат на пляже острова Кунашир. Фото: Евгений Городецкий
  • На перекрестке ветров: волонтерство на Курилах
    Вдалеке виднеется вулкан Тятя, точнее его боковой кратер «Отважный». Фото: Андрей Уляшев
  • На перекрестке ветров: волонтерство на Курилах
    Вулкан Менделеева. Фото: Юлия Степанова
Экотуризм в России

На перекрестке ветров: волонтерство на Курилах

Наш корреспондент отправилась волонтёром-экскурсоводом в Курильский заповедник, где несколько месяцев жила на кордоне и водила туристов по кальдере вулкана Головнина.
Юлия Степанова
24 июля 2017 в 19:50
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Нигде прежде я не была так близка к корейс­кой интеллигенции, как в зарослях бамбучника. По этому­ жёсткому злаку ходишь как в плаще-невидимке — не оставляя ни следов, ни тропинки. Передвигаться нужно аккуратно, след в след. За мной сквозь заросли продираются 24 профессора из Южной Кореи. В джунглях острова Кунашир — самого южного из Курильских островов — мы все оказались по службе. Они — в рамках научной конференции по сотрудничеству России и Кореи, я — для волонтёрской работы экскурсоводом в заповеднике.

Заповедник «Курильский» был создан в 1984 году. Волонтёров здесь начали принимать совсем недавно — с 2013 года. Курильскому, как и другим российским заповедникам, в основном требуется мужская сила: поддерживать экологические тропы, ремонтировать кордоны, участвовать в экопросветительских мероприятиях. Для меня подходила разве что вакансия экскурсовода.

Я нашла её на официальном­ сайте заповедника. И сразу поняла, что надо ехать. Воображение рисовало заманчивые картины дикой природы: как я загораю на лежбище с морскими котиками и лениво рассматриваю прыгающих на горизонте касаток. Сердце жаждало новых эмоций. Мозг подкупила возможность дешевле посмотреть один из самых дальних уголков нашей страны. Я заполнила анкету на участие в программе — и почти сразу получила приглашение.

Уже в первый день стало понятно: покупать продукты на Кунашире — гиблое дело. Ценник на товары здесь в два раза выше, чем на материке. И это не единст­венный минус.

— Свежая? — разглядываю я в магазине булочку с сыром за 60 рублей.

— Да, сегодня привезли­, — моментально отзывается продавщица.

Я верчу упаковку в руках: булочка появилась на свет в тот же день, что я вылетела из Москвы, — то есть неделю назад. На Кунашир мы приехали одновременно. По меркам местных мы с ней — свежие.

  • На перекрестке ветров: волонтерство на Курилах
    Дорога к озеру Горячему в кальдере вулкана Головнина. Сотрудники заповедника передвигаются по ней на квадроциклах. Фото: Юлия Степанова

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№60, июнь — август 2017).
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СМИ2
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