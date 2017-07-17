Экотуризм в России

В море животных

Совсем не обязательно отправляться на сафари в далекую Африку — в России найдутся заповедники ещё более экзотичные и диковинные. Мы выбрали несколько вариантов, где можно увидеть животных в их естественной среде обитания.
Наталья Майборода
17 июля 2017 в 19:50
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  • В море животных
    Фото: Антон Агарков

Бурый медведь

Заказник «Южно-Камчатский», Камчатский край

На Камчатском полуострове медведей около 21 тысячи — по одному мишке на пятнадцать местных жителей. Где их можно встретить наверняка, так это в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского — на Курильском озере, берега которого облюбовала одна из самых крупных популяций бурого медведя в мире. Здесь находится самое большое в Евразии нерестилище лосося, поэтому летом на озере могут рыбачить до двух сотен медведей! В это время на косолапых «охотятся» фотографы со всего мира. Попасть в заказник можно только на вертолёте и только с разрешения администрации. Список тур­операторов, которым позволено организовывать поездки к озеру, указан на сайте заказника.

Как добраться: Москва — Петропавловск-Камчатс­кий (8,5 часа), затем 1,5 часа на вертолёте из Елизово (30 км от Петропавловска-Камчатского)

Cезон: июль-сентябрь

Цена: около 36 000 руб. (перелёт + экскурсия)

  • В море животных
    Фото: lori / Legion media

Зубр

Заповедник «Калужские засеки», Калужская область

Зубры — самые крупные наземные млекопитающие Европы, их вес достигает одной тонны. На территории заповедника они появились ещё в 2002 году. Сегодня в южной части «Калужс­ких засек» обитает порядка 150 этих могучих животных. Летом они теряются в густом лесу, а вот зимой их можно наблюдать с расстояния до пяти мет­ров, когда зубры приходят к кормушкам, оборудованным для них сотрудниками заповедника, — даже в самое суровое время года здесь всегда можно подкрепиться сеном и овсом. У зубров уже выработался условный рефлекс на звон вёдер, поэтому лучше подгадать визит ко времени кормёжки. Не забывайте сохранять дистанцию и избегайте резких движений. Лучше всего записаться на экскурсию «Тропою зубра».

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№60, июнь — август 2017).
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