В море животных
Бурый медведь
Заказник «Южно-Камчатский», Камчатский край
На Камчатском полуострове медведей около 21 тысячи — по одному мишке на пятнадцать местных жителей. Где их можно встретить наверняка, так это в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского — на Курильском озере, берега которого облюбовала одна из самых крупных популяций бурого медведя в мире. Здесь находится самое большое в Евразии нерестилище лосося, поэтому летом на озере могут рыбачить до двух сотен медведей! В это время на косолапых «охотятся» фотографы со всего мира. Попасть в заказник можно только на вертолёте и только с разрешения администрации. Список туроператоров, которым позволено организовывать поездки к озеру, указан на сайте заказника.
Как добраться: Москва — Петропавловск-Камчатский (8,5 часа), затем 1,5 часа на вертолёте из Елизово (30 км от Петропавловска-Камчатского)
Cезон: июль-сентябрь
Цена: около 36 000 руб. (перелёт + экскурсия)
Зубр
Заповедник «Калужские засеки», Калужская область
Зубры — самые крупные наземные млекопитающие Европы, их вес достигает одной тонны. На территории заповедника они появились ещё в 2002 году. Сегодня в южной части «Калужских засек» обитает порядка 150 этих могучих животных. Летом они теряются в густом лесу, а вот зимой их можно наблюдать с расстояния до пяти метров, когда зубры приходят к кормушкам, оборудованным для них сотрудниками заповедника, — даже в самое суровое время года здесь всегда можно подкрепиться сеном и овсом. У зубров уже выработался условный рефлекс на звон вёдер, поэтому лучше подгадать визит ко времени кормёжки. Не забывайте сохранять дистанцию и избегайте резких движений. Лучше всего записаться на экскурсию «Тропою зубра».
Как добраться: 4−5 часов на автомобиле из Москвы (300 км)
Сезон: декабрь-март
Цена: 1400 руб. (группа из 4 человек)
Лебедь-кликун
Заказник «Лебединый», Алтайский край
До заказника с говорящим названием «Лебединый» из Бийска — около 60 километров. На его территории находятся озёра, которые не замерзают зимой из-за подземных тёплых ключей. Одно из таких — Лебединое, где даже в холодное время года температура не опускается ниже четырёх градусов. Потому-то его и выбирают для зимовки лебеди-кликуны, и озеро становится временным домом для 400−500 птиц. На Алтай лебеди прилетают в конце ноября — начале декабря, в марте они переселяются в полярные районы, а на зиму опять возвращаются на Алтай уже с потомством. Для посетителей заказника построена специальная смотровая площадка.
Как добраться: перелёт Москва — Барнаул (3,5 часа), затем около 3 часов на машине (226 км)
Сезон: конец ноября — март
Цена: 50 руб. (посещение смотровой площадки), 225 руб./чел. (экскурсия с кормлением птиц для групп не менее 10 человек)
Речной бобр
Биосферный заповедник им. В. М. Пескова, Воронежская область
В 2017 году заповедник, созданный для защиты бобра обыкновенного, отмечает 90-летний юбилей. Долгое время этих промысловых зверей массово уничтожали по всей стране из-за ценного меха и жира. Когда в Воронежской области осталось всего 15 бобровых семей, в бывшей трапезной Толшевского мужского Спасо-Преображенского монастыря создали первый в мире экспериментальный питомник для их изучения и размножения. Сегодня половина всех бобров России — выходцы из этого питомника. Более того, бобры в Финляндии, Германии, Китае, Польше и даже Монголии тоже имеют воронежское происхождение. Увидеть животных можно в шеде — помещении для их изучения, а также в аквариуме, где обитает одна семья. В самом же заповеднике живут порядка 150 животных. Бобры наиболее активны ночью, но, если повезёт, их можно повстречать и прогуливаясь по тропе у реки.
Как добраться: 6,5 часа на поезде Москва — Воронеж, час на машине из Воронежа (50 км)
Сезон: ранняя весна — лето
Цена: 100/50 руб. (взрослый/детский) — экологическая тропа, 270/200 руб. — единый билет в питомник, аквариум и музей
Полярный медведь
Заповедник «Остров Врангеля», Чукотский АО
Самый северный заповедник Дальнего Востока представляет собой два арктических острова в Чукотском море — Врангеля и Геральд. Вместе с прибрежной акваторией их стали охранять в 1976 году. Постепенно этот безопасный, закованный во льды край с щедрыми запасами пищи полюбили белые медведи. Их численность в заповеднике — самая высокая в мире. Зимой тут залегают в снежные берлоги порядка 300−500 беременных медведиц, поэтому заповедник негласно называют «родильным домом». А ещё здесь самая высокая в Арктике плотность песцов, но, чтобы увидеть этих животных, нужно получить специальное разрешение.
Как добраться: перелёт Москва — Анадырь (8,5 часа), оттуда на экскурсионном судне Spirit of Enderby до острова Врангеля
Сезон: июль-август
Цена: от $8900 (15-дневная экспедиция с посещением и других островов Чукотки)
Перелётные птицы
Астраханский биосферный заповедник, Астраханская область
Заповедник находится в дельте Волги и занимает территорию, сопоставимую с площадью, скажем, Бахрейна. Седьмая его часть — морская акватория. Здесь встречается 283 вида пернатых, 27 из которых занесены в Красную книгу России. Наблюдать за птицами лучше всего в период их сезонных миграций — именно в это время в заповедник съезжаются орнитологи и бёрдвотчеры из разных уголков мира. Для них здесь создана экотропа длиной 1,7 километра. К деревянному настилу, соединяющему четыре острова, добираются на лодке, на моторном катере можно доплыть и до места впадения реки в Каспийское море. По пути есть шансы повстречать ловких орланов, гордых гагар и грациозных жёлтых цапель.
Как добраться: перелёт Москва — Астрахань (2 часа), затем час на автомобиле (50 км)
Сезон: март-октябрь
Цена: 6900 руб. (на группу из 10 человек)
Байкальская нерпа
Забайкальский национальный парк, Республика Бурятия
Байкальская нерпа — эндемик озера Байкал и редко встречается в живой природе. Но есть место, где вероятность увидеть пресноводных тюленей велика. Это небольшой архипелаг Ушканьи острова, на котором находится самое крупное на Байкале лежбище нерп. Посмотреть на то, как у скалистых берегов около двух тысяч тюленей греют свои бока, можно с одобрения руководства национального парка и в сопровождении инспектора. Подплывать к островам ближе чем на километр запрещено, высаживаться можно лишь в одном месте — с восточной стороны острова Тонкий, откуда к лежбищу ведёт тропа, — группе из 15 человек максимум и всего на 40 минут. Нерпы прячутся во время шторма, поэтому парк организует экскурсии лишь в солнечные дни.
Как добраться: 4 часа на автомобиле из Улан-Удэ до Усть-Баргузина (270 км), оттуда групповая экскурсия на катере
Сезон: июль-август
Цена: 61 000 руб. с группы из 10 человек (проезд на катере, разрешение, экскурсия)