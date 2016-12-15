Двойная камера – в этом весь фокус!

Фотоконкурс «Поймать момент»

Работы принимаются с 14 декабря 2016 года по 16 января 2017 года. В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет.
Партнерский материал
15 декабря 2016 в 16:06
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  • Фотоконкурс «Поймать момент»

Великий фотограф XX века Анри Картье-Брессон не признавал цветную фотографию, отдавая предпочтение черно-белой, и верил, что самое главное в фотографии — поймать момент. С небольшой камерой Leica в руках, замотанной черной изолентой, Брессон был невидимым в толпе, что позволяло ему максимально близко подходить к человеку, которого он снимал.

Сегодня, когда цветная фотография практически полностью вытеснила черно-белую, а телеобъективы избавили от необходимости непосредственного контакта с людьми, мы предлагаем вспомнить методы Брессона и принять участие в фотоконкурсе «Поймать момент», организованном брендом Huawei и журналом «National Geographic Россия».

В рамках фотоконкурса не устанавливаем никаких жанровых ограничений. Единственное правило — фотографии должны быть черно-белыми и отражать решающий момент события, свидетелем которого вы стали.

Победители станут обладателями смартфонов Huawei P9 и Honor 8.

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