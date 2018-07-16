  • Что нужно увидеть в Сеуле: 10 советов
  • Что нужно увидеть в Сеуле: 10 советов
  • Что нужно увидеть в Сеуле: 10 советов
  • Что нужно увидеть в Сеуле: 10 советов
    Фото: travel oriented / Flickr.com
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Что нужно увидеть в Сеуле: 10 советов

Столица Южной Кореи давно заработала репутацию крупного мегаполиса — но ухитрилась не потерять своего особого колорита. В чём он кроется? Может, в соседстве древних и суперсовременных зданий? На танцполе клубов или в лапшичных на рынках? Очевидно — во всём сразу.
Партнерский материал
16 июля 2018 в 15:45

Итак, вот список мест, которые стоит посетить каждому, кто хочет прочувствовать атмосферу подлинного Сеула XXI века.

Баня

Чимчильбаны в Сеуле — что термы в античном Риме. Сюда ходят с друзьями — но не просто «помыться», а побеседовать, пообедать и/или поужинать, позаниматься фитнесом, поиграть в компьютерные игры, сделать маникюр, даже переночевать! Места в таких банях много — они находятся в зданиях отелей и нередко занимают целый этаж, а то и два.

Местные правила этикета несложно усвоить налету. После входа мужчины и женщины разделяются и идут в раздевалки, а затем, помывшись и облачившись в выданную одежду — майку и шорты — вновь встречаются в общем зале. Там обычно людно: все сидят на полу или циновках, пьют чай (алкоголь тут под запретом), обсуждают новости. Отсюда можно пойти в разные комнаты-парилки: соляную (стены выложены кирпичиками из розовой соли), нефритовую, жаркую глиняную и даже ледяную — самую холодную.

  • Что нужно увидеть в Сеуле: 10 советов
    Соляная комната в Dragon Hill. Фото: dragonhillspa.com
Чимчильбан — например, гигантский Dragon Hill — отличное место, чтобы прийти в себя после перелета и познакомиться с жизнью корейцев.

Крафт-кафе

Чем обивать пороги сувенирных магазинчиков — куда интереснее сделать сувенир своими руками. В крафт-кафе на улице Сансан-киль можно дать волю фантазии: в одном — сделать кольца для себя и любимых, в другом — ароматические красивые свечи, в третьем — составить свой парфюм, в четвёром — украсить торт или печенюшку (окей, до дома этот сувенир не доживёт — но всё равно приятно!).

Если захочется чего-то с национальным подтекстом, то сделайте поделки из прочной корейской бумаги ханджи (не оригами, скорее — объемные аппликации). Творчество пробуждает аппетит — в меню кафе можно найти и европейские, и корейские блюда.

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