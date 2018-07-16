Что нужно увидеть в Сеуле: 10 советов
Итак, вот список мест, которые стоит посетить каждому, кто хочет прочувствовать атмосферу подлинного Сеула XXI века.
Баня
Чимчильбаны в Сеуле — что термы в античном Риме. Сюда ходят с друзьями — но не просто «помыться», а побеседовать, пообедать и/или поужинать, позаниматься фитнесом, поиграть в компьютерные игры, сделать маникюр, даже переночевать! Места в таких банях много — они находятся в зданиях отелей и нередко занимают целый этаж, а то и два.
Местные правила этикета несложно усвоить налету. После входа мужчины и женщины разделяются и идут в раздевалки, а затем, помывшись и облачившись в выданную одежду — майку и шорты — вновь встречаются в общем зале. Там обычно людно: все сидят на полу или циновках, пьют чай (алкоголь тут под запретом), обсуждают новости. Отсюда можно пойти в разные комнаты-парилки: соляную (стены выложены кирпичиками из розовой соли), нефритовую, жаркую глиняную и даже ледяную — самую холодную.
Крафт-кафе
Чем обивать пороги сувенирных магазинчиков — куда интереснее сделать сувенир своими руками. В крафт-кафе на улице Сансан-киль можно дать волю фантазии: в одном — сделать кольца для себя и любимых, в другом — ароматические красивые свечи, в третьем — составить свой парфюм, в четвёром — украсить торт или печенюшку (окей, до дома этот сувенир не доживёт — но всё равно приятно!).
Если захочется чего-то с национальным подтекстом, то сделайте поделки из прочной корейской бумаги ханджи (не оригами, скорее — объемные аппликации). Творчество пробуждает аппетит — в меню кафе можно найти и европейские, и корейские блюда.
Книжный магазин
Спрятаться от толп туристов или непогоды можно в библиотеке или книжном. Вообще корейцы их любят — книжные стеллажи последнее время появляются даже в холлах гостиниц. Например, «BookPark» — оазис спокойствия в центре города, чем-то похожий на библиотеку в замке диснеевского Чудовища: лестницы, этажи, а полки с книгами уходят под самый потолок.
Впрочем, тут не помпезно, а очень уютно: можно найти укромный уголок и устроиться с книжкой поудобнее. Даже если вы не читаете на корейском (ну а вдруг читаете?), всегда можно найти издания на европейских языках. Может быть, желаете чашечку чая или кофе? Пожалуйста!
Тондэмун Дизайн Плаза
Это одно из самых необычных сооружений в Сеуле. Плавные металлические фасады, футуристичные интерьеры: при одном только взгляде на здание узнается стиль архитектора — несравненной Захи Хадид. Под его крышей расположились рестораны, бутики, галереи, конференц-залы, библиотека и образовательный центр.
Это место отлично смотрится в любое время суток, но вам определенно стоит взглянуть на него вечером: с наступлением темноты здесь начинается световое шоу, и блестящие алюминиевые бока здания сияют в лучах сотен прожекторов.
Светится даже мостовая: у подножия Плазы разбили сад из 25 550 (!) искуственных светодиоидных роз, которые мерцают в темноте. Сад посвящен 70-летней годовщине Независимости Кореи, так чти количество цветов символично: 70 х 365.
Деревня Пукчхон
Здания вроде Плазы давно стяжали Сеулу статус современного мегаполиса, но ради них корейцы не жертвовали культурным прошлым. Некоторые районы столицы — настоящая живая легенда. Например, Пукчхон (в переводе — «северная деревня») — почти что ровесница Сеула, появившаяся шесть столетий назад.
Старая железная дорога
Вообще к уже построенному корейцы относятся по-восточному мудро и дальновидно: зачем лишний раз ломать? Так, очевидно, решили и создатели парка «Имхансон Greenway»: до 80-х он был железной дорогой, по которой возили грузы из порта Масан-хан.Теперь же он стал необычной достопримечательностью и излюбленным местечком горожан. Деревья, цветы (некоторые из которых даже святятся в темноте — как и те, что рядом с Плазой), специальная фотозона на фоне уходящих вдаль рельс, настенные росписи — тут очень уютно и на редкость находчиво.
Хондэ
Всего три слова: любимый район молодёжи. Тут, в кварталах вокруг престижного художественного университета Хоник, в любое время дня и ночи кипит жизнь.
Модные места и шоппинг
Если Хондэ — самое молодёжное место, то статус шоппинг-мекки удерживает Мёндон — район в километр длиной в километр: от станции метро Мёндон четвертой линии до станции Ыльчжиро. Если идти на сюда со стороны площади Чхонге, то ориентиром будет торговый центр Lotte Young Plaza.
Охотиться на редкие дизайнерские вещи надо на прогулочной аллее Каросукиль, вдоль которой стоят бутики и прохаживаются завзятые модники столицы. Каросукиль — то место, где раньше других выставляются на продажу коллекции с подиумов. Если повезёт, сможете стать гордым обладателем самого-самого эксклюзива.
Доширак на рынке
Путь к сердцу туриста лежит через желудок — это факт. Рынок Тхонин — самое подходящее место, чтобы прочувствовать колорит Кореи и воздать должное кимчи, жареному рису, стеклянной лапше и острой курятине, тушёным рисовым колбаскам токпокки и еще десятку-другому восхитительных местных блюд. Местные рекомендуют «Кафе Доширак». Кстати, учтите, что расплачиваются здесь особыми медные монетками, которые в ходу исключительно на этом рынке.
Ручей Чхонгечхон
По столице Южной Кореи течет неглубокий ручей; его набережная длиной в 12 километров — прекрасное место для прогулок. Сюда и местные, и приезжие приходят отдохнуть от городского ритма под журчание воды, загадать желание и бросить монетку, посмотреть инсталляции и выставки, которые часто размещают у воды.
Здесь здорово в любой сезон, но особенно — весной, в день рождения Будды, и во время ноябрьского фестиваля света, когда ручей украшают фонариками из традиционной корейской бумаги ханчжи.