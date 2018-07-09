Открой свою Корею

Уйти в монастырь: необычный способ познакомиться с корейской культурой

В Южной Корее уже не первый год действует весьма популярная программа Templestay — специальный тематический тур, в рамках которого можно пожить в традиционном буддийском храме.
Партнерский материал
9 июля 2018 в 12:14
  • Уйти в монастырь: необычный способ познакомиться с корейской культурой

Что такое Templestay?

Templestay — это программа по проживанию в традиционном буддийском храме в окружении живописной природы, участие в которой позволяет познакомиться с повседневной жизнью монахов и буддийской культурой.

  • Уйти в монастырь: необычный способ познакомиться с корейской культурой

Какие занятия проводятся в храмах?

В каждом буддийском храме программа немного отличается. Однако, в основном она состоит из таких занятий, как чтение буддийских сутр и изучение правил этикета, духовная медитация, включающая выполнение 108 поклонов, и участие в чайной церемонии.

Никаких поблажек для гостей не предусмотрено: ранний отбой, сон на циновке, подъём в 3−4 утра, скромные и исключительно вегетарианские трапезы.

  • Уйти в монастырь: необычный способ познакомиться с корейской культурой

В некоторых храмах можно научиться изготавливать фонарики в форме цветка лотоса или освоить древнейшую технику гравирования по дереву, которая использовалась для создания Трипитаки Кореаны — корейский сборник буддийских текстов (Трипитака) XIII века, нанесённых на 81 340 деревянных табличек.

  • Уйти в монастырь: необычный способ познакомиться с корейской культурой

Может ли иностранец принять участие в программе?

Да. Причем для иностранных посетителей предоставляется информация на английском языке. Зарегистрироваться в программе можно через официальный сайт.

Тоже интересно

Трекинг в Южной Корее: 5 самых популярных маршрутов

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Тоже интересно
Пластик: проклятье мирового океана
Пластик: проклятье мирового океана
Незабываемый город
Незабываемый город