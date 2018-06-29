Трекинг в Южной Корее: 5 самых популярных маршрутов
Национальный парк Халласан
Самый большой остров вулканического происхождения на территории Кореи Чечжудо в 2002 году был признан биосферным заповедником, в 2007 включён в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, в 2010 году получил статус международного геологического памятника.
В центре острова располагается гора Халласан, образовавшаяся на месте потухшего вулкана, высота которой составляет 1 950 метров. К вершине горы ведёт некрутая удобная дорога, что делает подъём совсем не тяжёлым. А в конце пути в самом жерле бывшего вулкана находится живописное озеро Пэннокдам протяжённостью в 1 720 метров и глубиной в 108 метров.
Национальный парк Сораксан
Провинция Канвон-до, расположенная к востоку от Сеула, находится в средней части горной цепи Пэктудэган (самая крупная и длинная горная цепь на Корейском полуострове). Особенной красотой славятся горы Сораксан, максимальная высота которых достигает 1 708 метров. Подняться на вершину этих гор — Тэчхонбон — можно разными маршрутами, но наибольшей популярностью среди них пользуется путь, пролегающий мимо водопада Сорак. Ещё одним довольно популярным маршрутом можно назвать подъём к скале Ульсанбави. Путешественников также непременно заинтересует маршрут Коннён нынсон, получивший своё название за то, что пролегает по территории горного хребта, напоминающего драконью спину.
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Национальный парк Чирисан
Чирисан — это вторые по высоте горы Кореи, отличающиеся наиболее плавным рельефом, отчего их прозвали «материнские горы». Благодаря обширной площади в 471 758 кв. км, горы Чирисан отличаются широким разнообразием маршрутов для трекинга. Наиболее популярным маршрутом считается маршрут Чончжу, ведущий от пика Чхонванбон к пику Ногодан. Прохождение всего пути займёт около 3 дней. Одним из наиболее впечатляющих моментов при прохождении этого маршрута можно назвать встречу восхода солнца на пике Чхонванбон. Чунсалли — это самый короткий из всех маршрутов, ведущий к горе Чхонванбон через скалу Кхальбави. Наибольший интерес на этом маршруте представляет крутая заострённая скала Кхальбави и буддийский храм Попкеса, расположенный на высоте 1 450 метров. Маршрут Пэнмудон также пользуется довольно большой популярностью среди туристов, поскольку отличается хорошей транспортной доступностью для жителей Сеула и столичного региона.
Горный парк Уллындо
Остров Уллындо, расположенный в трёх часах езды на пароме от города Тонхэ, представляет собой живописный горный парк. Этот пятиконечный остров возник в результате вулканической активности. Побережье острова представляет собой собрание крутых остроконечных скал, образовавшихся в результате того, что вытекшая лава быстро застывала, приобретая причудливые формы. Лес, окружающий пик Сонинбон (984 метра), расположенный в самом сердце острова Уллындо, был признан природным памятником, благодаря тому, что здесь в первозданном виде сохранена дикая природа.
Весь Уллындо представляет собой отличное место для трекинга. Маршрут Сонинбон начинается из порта Тодонхан и ведёт к самой вершине горы через храм Тэвонса и беседку Пхальгакчжон. С пика Сонинбон открывается потрясающий вид на расстилающееся далеко вокруг синее море.
Залив Сунчхонман
В городе Сунчхоне провинции Чолла-намдо, который по праву называют экологической столицей Республики Корея, располагается залив Сунчхонман, являющийся одной из пяти крупнейших болотистых топей мира и местом, где произрастает больше всего тростника в Корее. Залив Сунчхонман протянулся на 40 км вдоль линии побережья, являя собой причудливое сочетание затопленных территорий и густых тростниковых зарослей. Эта территория признана охраняемой экологической зоной международного значения. Сунчхон знаменит не только своим заливом, но и буддийскими храмами с тысячелетней историей, такими как: Сонамса и Сонгванса. Здесь также находится древняя фольклорная деревня Наган Ыпсон, существовавшая ещё с эпохи Чосон, в которой по сей день живут люди.