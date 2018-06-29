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Трекинг в Южной Корее: 5 самых популярных маршрутов

Продолжаем знакомить с главными достопримечательностями Южной Кореи. На очереди — маршруты для трекинга.
Партнерский материал
29 июня 2018 в 14:06
  • Трекинг в Южной Корее: 5 самых популярных маршрутов

Национальный парк Халласан

Самый большой остров вулканического происхождения на территории Кореи Чечжудо в 2002 году был признан биосферным заповедником, в 2007 включён в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, в 2010 году получил статус международного геологического памятника.

В центре острова располагается гора Халласан, образовавшаяся на месте потухшего вулкана, высота которой составляет 1 950 метров. К вершине горы ведёт некрутая удобная дорога, что делает подъём совсем не тяжёлым. А в конце пути в самом жерле бывшего вулкана находится живописное озеро Пэннокдам протяжённостью в 1 720 метров и глубиной в 108 метров.

Национальный парк Сораксан

  • Трекинг в Южной Корее: 5 самых популярных маршрутов

Провинция Канвон-до, расположенная к востоку от Сеула, находится в средней части горной цепи Пэктудэган (самая крупная и длинная горная цепь на Корейском полуострове). Особенной красотой славятся горы Сораксан, максимальная высота которых достигает 1 708 метров. Подняться на вершину этих гор — Тэчхонбон — можно разными маршрутами, но наибольшей популярностью среди них пользуется путь, пролегающий мимо водопада Сорак. Ещё одним довольно популярным маршрутом можно назвать подъём к скале Ульсанбави. Путешественников также непременно заинтересует маршрут Коннён нынсон, получивший своё название за то, что пролегает по территории горного хребта, напоминающего драконью спину.

  • Трекинг в Южной Корее: 5 самых популярных маршрутов
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