Открой свою Корею

Главные достопримечательности ДМЗ

Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей образовалась 27 июля 1953 года, когда во время Корейской войны было заключено Соглашение о временном перемирии. Для посещения всей зоны потребуется не одна поездка, поэтому рекомендуем заранее выбрать регион и совершить экскурсию по главным достопримечательностям.
Партнерский материал
26 июня 2018 в 16:54
31
  • Главные достопримечательности ДМЗ

Главные достопримечательности ДМЗ в провинции Кёнги-до

Парк мира Имчжингак

В Парке мира Имчжингак, основанном в 1972 году после совместного заявления Южной и Северной Кореи, представлена экспозиция артефактов и памятников, связанных с Корейской войной и послевоенным противостоянием Севера и Юга.

_____________ ____ ____________ _________, ______ _ ________ ______ (____. _______, _____ ______.jpg

Подземный тоннель №3

Подземный тоннель №3, сооружённый с целью проникновения из Северной в Южную Корею, обнаружили в 1978 году. Этот тоннель шириной и высотой по 2 метра и общей протяжённостью 1635 метра является наглядным примером существующей конфронтации двух Корей.

Станция Торасан

Станция Торасан — железнодорожная станция линии Кёнъисон соединяющая Сеул и Синыйчжу и входящая в зону гражданского контроля. С этого места можно наблюдать металлическое ограждение горы Торасан и разграничительной линии Юга.

_______ _______ (DMZ) (____. _______, _____ ______).jpg

Вышка объединения (Обзорная вышка Одусан)

Расположенная в месте слияния реки Ханган и реки Имчжингак вышка объединения выполняет роль центра по обучению безопасности, выступающего за объединение Юга и Севера. На обзорной вышке Одусан с помощью бинокля можно увидеть жителей Северной Кореи.

Главные достопримечательности ДМЗ в провинции Канвон-до

Обзорная площадка мира в Чхорвоне Читать далее

Тоже интересно

Что означают названия стран: новый атлас мира

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
7 лучших стран для отпуска, если нет ни визы, ни денег
7 лучших стран для отпуска, если нет ни визы, ни денег
Тоже интересно
Исполнительный лист: нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО
Исполнительный лист: нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы