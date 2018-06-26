Главные достопримечательности ДМЗ
Главные достопримечательности ДМЗ в провинции Кёнги-до
Парк мира Имчжингак
В Парке мира Имчжингак, основанном в 1972 году после совместного заявления Южной и Северной Кореи, представлена экспозиция артефактов и памятников, связанных с Корейской войной и послевоенным противостоянием Севера и Юга.
Подземный тоннель №3
Подземный тоннель №3, сооружённый с целью проникновения из Северной в Южную Корею, обнаружили в 1978 году. Этот тоннель шириной и высотой по 2 метра и общей протяжённостью 1635 метра является наглядным примером существующей конфронтации двух Корей.
Станция Торасан
Станция Торасан — железнодорожная станция линии Кёнъисон соединяющая Сеул и Синыйчжу и входящая в зону гражданского контроля. С этого места можно наблюдать металлическое ограждение горы Торасан и разграничительной линии Юга.
Вышка объединения (Обзорная вышка Одусан)
Расположенная в месте слияния реки Ханган и реки Имчжингак вышка объединения выполняет роль центра по обучению безопасности, выступающего за объединение Юга и Севера. На обзорной вышке Одусан с помощью бинокля можно увидеть жителей Северной Кореи.
Главные достопримечательности ДМЗ в провинции Канвон-до
Обзорная площадка мира в Чхорвоне Читать далее
С Обзорной площадки можно увидеть Северную Корею за равниной Чхорвон и окрестностями ДМЗ. На нижнем этаже площадки воссозданы Подземный тоннель №2, сторожка, контрольно-пропускной пункт, а также проводится фотовыставка. Все желающие могут посетить это место на монорельсе с вместимостью 50 пассажиров.
Станция Вольчжонни
После прекращения войны станция Вольчжонни оказалась на самом близком расстоянии от линии границы на юге. Эта станция известна лозунгом «Мы хотим возобновить движение поезда», отражающим реальность разделения на юг и север. Здесь осталась только задняя часть поезда, поскольку переднюю часть забрали северокорейский войска.
Мемориальный музей войны в Янгу
В местности Янгу проходила одна из самых ожесточённых битв во время Корейской войны. В память о сражениях был основан Мемориальный музей войны. Выставочные залы представлены оружие и более 500 экспонатов, связанных с войной. Также имеется секция, где размещены истории оставшихся в живых свидетелей, которые передают реальную ситуацию тех лет.
Поезд Мира
По ДМЗ можно также проехаться на туристическом поезде. «Поезд Мира» состоит из трёх вагонов, интерьер каждого из которых посвящен отдельной теме: мир, любовь и единение.
По линии Кёнъисон туристический поезд стал отправляться со станции Ёнсан до самой северной станции Торасан с мая 2014 года. С октября 2015 года на конечной станции Торасан открыли «платформу Объединения». Платформа украшена различными скульптурами, символизирующими соединение северной и южной корейских железных дорог, посланиями жителей с пожеланиями скорейшего объединения стран, а также на платформе установлен фрагмент разрушенной Берлинской стены, как символ объединения Германии.
Туристические поезда по линии Кёнвонсон отправляются со станции Чхонняни по направлению к станциям Хантханган, Синтхалли и Пэкмагочжи. Одна из главных достопримечательностей этого маршрута — здание Рабочей партии в Чхорвоне. Трёхэтажное здание было построено в 1946 году. До начала Корейской войны оно использовалось Рабочей партией Северной Кореи, но во время войны было значительно разрушено снарядами и бомбами.