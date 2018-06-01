Секретные материалы: Южная Корея
Альтернатива гостиницам
Помимо классических отелей, хостелов и апартаментов в Южной Корее есть и другие варианты размещения — иногда довольно неожиданные. По всей стране разбросаны многочисленные фольклорные деревни. В общей сложности их около 170, и в некоторых по-прежнему живут люди. Наиболее самобытна основанная ещё в XIV веке Хахве, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — в ней приглашают остановиться в традиционном доме ханок, где полы подогреваются при помощи труб с тёплой водой. Ряд частных апартаментов и гестхаусов участвуют в программе KoreaStay — о проживающих в них иностранцах заботятся корейские хозяева, что предполагает большее погружение в «контекст». Наконец, провести ночь можно даже в круглосуточных корейских банях — чимчильбанах, которые можно найти во многих городах: каждому гостю выдают матрац.
Отельный кэшбэк
До конца года туристы, остановившиеся в ряде отелей Южной Кореи, могут получить кэшбэк в размере 10% от потраченной на проживание суммы. Для этого нужно провести в гостинице минимум 2 и максимум 30 ночей, заполнить специальную форму и предъявить её в аэропорту. Список участвующих в акции отелей (а всего их свыше 100 по стране) можно найти на сайте visitkorea.or.kr. Читать далее
Знакомство с буддизмом
Южная Корея — одно из немногих мест в мире, где буддийская культура продвигается на высочайшем уровне. Храмы, принимающие участие в государственной программе Templestay, можно найти повсюду — и в Сеуле, и на курортном острове Чеджудо, чаще же всего они расположены в национальных парках. Обычно программа пребывания в таких монастырях рассчитана на один или два дня, которые помимо участия в практиках медитации и поклонения Будде можно потратить — в зависимости от места — на кулинарные классы, чайные церемонии, прогулки по окрестностям, уроки по изготовлению бумажных фонариков и даже практику боевых искусств.
Туры для транзитных пассажиров
Пассажиры во время стоповера в международном аэропорту Инчхона могут отправиться в один из девяти бесплатных туров по Сеулу и окрестностям продолжительностью от 1 до 5 часов (бронировать их лучше заблаговременно). В программу экскурсий с англоговорящим гидом входят посещение буддийских храмов и телевизионной студии Ara, дворца Кёнбоккун и улицы Инсадон, пещеры Кванмён и фольклорной деревни Пукчхон, торгового квартала Мёндон и Сеульской башни со смотровой площадкой. Оплатить потребуется только входные билеты в достопримечательности, а вот зонтики и тёплые парки для холодной погоды можно найти в автобусе. Туры проходят по расписанию с 6:00 до 15:00. Если нет желания выходить в город, можно устроить себе и экскурсию с гидом по аэропорту — она начинается в 11:00 и включает посещение нескольких музеев, посвящённых корейской культуре, наблюдение за парадом, воссоздающим шествие королевской четы династии Чосон, мастер-класс по изготовлению традиционных сувениров и даже концерт классической музыки.
Система такс-фри
Южная Корея — настоящий рай для шопоголиков, и после похода по тематическим торговым улицам, дневным и ночным рынкам и моллам величиной с небольшой город трудно не вернуться в отель с целым ворохом покупок. А благодаря развитой системе такс-фри шопинг не бьёт по карману — с января туристы могут сразу получить на руки порядка 10% от стоимости при покупке от 30 000 и до 500 000 корейских вон (общий лимит покупок на человека — 1 млн корейских вон). Участвующие в системе магазины легко узнать по наклейке Tax Free или Tax Refund. Вдобавок круглый год в Южной Корее проходит фестиваль шопинга с дополнительными скидками. В общем, всегда носите с собой паспорт, чтобы доказать, что вы турист.
Скидки для иностранцев
В ряде стран туристы платят больше местных жителей за посещение музеев и достопримечательностей, но в Южной Корее дела часто обстоят наоборот. При покупке билета на выставки, в аквакомплексы и тематические парки не поленитесь спросить про скидки для иностранцев: они случаются регулярно и во многих местах. А на сайте Visit Korea Year 2016−2018 можно найти и распечатать купоны на скидки в различные магазины и на экскурсии — предложения постоянно обновляются.
Транспортные карты
Для перемещения по южнокорейским городам лучше обзавестись специальными транспортными картами, которые сэкономят вам время и деньги при поездках на метро, автобусах и даже такси, и помогут получить скидку при пересадках. Это, прежде всего, T-Money (бывают не только в виде карты, но и в виде брелка на ключи, карманного зеркальца
Наличные деньги
Пластиковые карточки международных платёжных систем в Южной Корее в ходу, и их принимают в большинстве магазинов, чего не скажешь о банкоматах — снимите наличные в аэропорту по прилёте, чтобы расплачиваться за мелкие покупки. Обменные пункты в банках — как и сами банки — работают до 16:00.
Правильное питание
В любом заведении Южной Кореи при заказе основного блюда вам обязательно принесут тарелочки с закусками — в их числе непременно будет кимчхи, маринованная пекинская капуста. Так что нет смысла заказывать сразу первое-второе-третье — порции большие, многие блюда рассчитаны на несколько человек, а в мясных ресторанах стейки и вовсе принято жарить самостоятельно. В Сеуле можно пройти мастер-класс от местных жителей по приготовлению национальных блюд и даже корейскому стритфуду. Учтите, что чаевые в стране давать не принято.
Сервисы для путешественников
Многие жители Южной Кореи неплохо изъясняются на английском языке, есть в стране и отдельная Туристическая полиция, и даже горячая линия для путешественников (короткий номер 1330 без кода, поддержка и на русском языке по добавочному номеру 5 — ежедневно с 8:00 до 19:00), но всегда лучше иметь в арсенале и прогрессивное приложение для смартфона. Например, KakaoMap — с картой метрополитенов, навигацией по всей стране, поиском нужных мест и рейсов общественного транспорта, информацией о ближайших отелях и ресторанах. Очень популярно и приложение Naver Map, которое недавно было переведено на английский язык.
Городское такси
Если вы устали от длительных прогулок и нет желания ехать на автобусе или нырять в метро — воспользуйтесь услугами такси, ведь многие их водители неплохо изъясняются на английском языке. Стоянки такси расположены в главных городских районах, их можно поймать на улице или заказать по телефону. Но будьте аккуратны — заказанные по телефону такси обойдутся вам дороже, чем пойманные на улице. В Сеуле большинство водителей примут у вас кредитные или транспортные карты, однако в отдалённых частях страны иногда можно расплатиться исключительно наличными — южнокорейскими вонами. Также около отелей и вокзалов вам могут встретиться такси делюкс — чёрного цвета с жёлтой полосой на боку. Их сервис дороже, чем у обычных городских, так как считается, что они более комфортны, надёжны и безопасны, зато у них отсутствует ночная наценка.
Мобильная связь
Южная Корея — один из мировых лидеров по качеству и доступности мобильной связи и интернета, в крупных городах точки доступа к Wi-Fi вы найдёте повсюду: в отелях, торговых центрах, ресторанах. Однако при необходимости оставаться на связи в поездках по стране и нежелании переплачивать за международный роуминг, имеет смысл приобрести SIM-карту одного из местных операторов (например, KT, SK Telecom или LG U+) — в стране используется непривычный нам стандарт GSM, а CDMA и IMT-2000.