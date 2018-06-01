  • Секретные материалы: Южная Корея
  • Секретные материалы: Южная Корея
  • Секретные материалы: Южная Корея
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Секретные материалы: Южная Корея

Южная Корея настолько открыта и дружелюбна к туристам, что во время поездки по стране проблема у всех возникает только одна — как втиснуть в рамки отпуска её многочисленные достопримечательности. Рассказываем о том, как сделать это наилучшим образом: где имеет смысл останавливаться на ночь, как быстро и недорого добраться из точки А в точку B, и почему Сеул можно считать одной из мировых столиц шопинга.
Партнерский материал
1 июня 2018 в 13:10
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Альтернатива гостиницам

Помимо классических отелей, хостелов и апартаментов в Южной Корее есть и другие варианты размещения — иногда довольно неожиданные. По всей стране разбросаны многочисленные фольклорные деревни. В общей сложности их около 170, и в некоторых по-прежнему живут люди. Наиболее самобытна основанная ещё в XIV веке Хахве, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — в ней приглашают остановиться в традиционном доме ханок, где полы подогреваются при помощи труб с тёплой водой. Ряд частных апартаментов и гестхаусов участвуют в программе KoreaStay — о проживающих в них иностранцах заботятся корейские­ хозяева, что предполагает большее погружение в «контекст». Наконец, провести ночь можно даже в круглосуточных корейских банях — чимчильбанах, которые можно найти во многих городах: каждому гостю выдают матрац.

  • Секретные материалы: Южная Корея

Отельный кэшбэк

До конца года туристы, остановившиеся в ряде отелей Южной Кореи, могут получить кэшбэк в размере 10% от потраченной на проживание суммы. Для этого нужно провести в гостинице минимум 2 и максимум 30 ночей, заполнить специальную форму и предъявить её в аэропорту. Список участвующих в акции оте­лей (а всего их свыше 100 по стране) можно найти на сайте visitkorea.or.kr. Читать далее

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