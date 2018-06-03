Гастрономические переулки Кореи
В Сеуле в районе Синдан-дон есть переулок ттокпокки, где готовят рисовые клёцки в остром соусе. В каждой лавке в этом переулке соус к клецкам готовят по-своему. Обычно в ттокпокки добавляют яйцо, лапшу рамён, пельмени или омук (маленькие лепёшки из рыбной муки).
В деревне корейской культуры писателя Ли Хёсока, расположенной в местечке Бонпхён в уезде Пхёнчхан-гун в провинции Канвон-до, можно попробовать огромное количество блюд из гречки. Например, маккуксу. Это гречневая лапша, залитая бульоном из кимчхи. Маккуксу считается исконным блюдом провинции Канвон-до. Приезжать сюда лучше всего осенью, когда зацветает гречиха.
За свежей рыбой нужно ехать в Пусан на улицу Миллак Хве. Изначально здесь был рынок, но после того, как построили мост Кванан тэгё, сюда стало приезжать много людей, чтобы насладиться ночным пейзажем. А в самом районе появилось много рыбных ресторанов. Заказывать еду в них нужно не по меню. Сначала вы выбираете понравившуюся рыбу на первом этаже здания и оплачиваете её приготовление. Затем вы поднимаетесь на второй этаж, где уже накрыт стол и приготовлены закуски, и ждете свой заказ.
В уезде Тамян-гун провинции Чолла-намдо бамбука больше, чем в любом другом регионе Кореи. Bamboo food village — это улица ресторанчиков, где подают различные блюда с побегами бамбука, а также рис, который готовят на пару в бамбуковой посуде. Молодые побеги бамбука можно есть с соусом из перечной пасты и уксуса в виде блюда чуксунхве, а можно заворачивать в них кусочки кальмара или улиток, смешанных с острым красным маринадом.
Отправляясь в Ёнаме, обязательно загляните на улицу осьминогов Токчхон. Обязательно попробуйте блюдо хорон накчи (запеченные осьминожки на палочке) и суп кальнактхан (суп из осьминогов и говяжьих ребрышек).
Главный стереотип о корейской кухне связан с употреблением в пищу собачьего мяса. Начать нужно с того, что употребляют собачье мясо не только в Корее, а практически во всей Юго-Восточной Азии: в Лаосе, Китае, Вьетнаме, Таиланде и Камбодже. В древности читалось, что собачье мясо полезно для здоровья, но даже тогда собак, которых употребляли в пищу, выращивали специально, а не ели домашние породы. Сегодня найти в Корее заведение, где готовят блюда из собачьего мяса, довольно сложно. Иностранца в такое заведение вряд ли пустят, а если и пустят, то несколько раз переспросят о том, не противоречит ли это его мировоззрению, и посоветуют блюда из говядины или свинины.
Типичные корейские блюда:
Манду — большие пельмени, которые можно попробовать в ресторанах, в закусочных или просто на улице, где их приготовят у вас на глазах.
Пульгоги — предварительно замаринованное в соевом соусе и нарезанное тонкими полосками мясо (говядина или свинина), которое обжаривают на специальной сковороде или гриле. Обжаренное мясо укладывают подают с листьями салата, рисом, овощами и специями.
Кимпап — роллы из риса с разными начинками, завернутые в листья морской капусты.
Тток — маленький пирожок из рисовой муки.
Что же касается популярной закуски кимчхи, то в Корее существует более 100 видов этого блюда, но наиболее известны пэчху кимчхи, ккактуги, набак кимчхи и ои собаги.
Пэчху кимчхи готовят из замаринованной массы мелко нарезанной редьки, молотого красного перца, чеснока и солёных морепродуктов «чоткаль», которую кладут между листьев засоленной пекинской капусты.
Ккактуги — блюдо из редьки. В приготовлении используются те же самые ингредиенты, что и для пэчху кимчхи, только вместо капусты используют редьку.
Набак кимчхи — кимчхи с рассолом, в который кладут мелко нарезанную засоленную редьку, лук-шалот, молотый красный перец, чеснок, имбирь, а также яблоко и грушу для придания сладковатого вкуса.
Ои собаги отличается тем, что его готовят из свежих огурцов.