  • Гастрономические переулки Кореи
  • Гастрономические переулки Кореи
  • Гастрономические переулки Кореи
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Гастрономические переулки Кореи

Корейская кухня — это не только кимчхи и пибимпаб. В каждом регионе страны есть свои особенные блюда.
Партнерский материал
3 июня 2018 в 13:10

В Сеуле в районе Синдан-дон есть переулок ттокпокки, где готовят рисовые клёцки в остром соусе. В каждой лавке в этом переулке соус к клецкам готовят по-своему. Обычно в ттокпокки добавляют яйцо, лапшу рамён, пельмени или омук (маленькие лепёшки из рыбной муки).

  • Гастрономические переулки Кореи

В деревне корейской культуры писателя Ли Хёсока, расположенной в местечке Бонпхён в уезде Пхёнчхан-гун в провинции Канвон-до, можно попробовать огромное количество блюд из гречки. Например, маккуксу. Это гречневая лапша, залитая бульоном из кимчхи. Маккуксу считается исконным блюдом провинции Канвон-до. Приезжать сюда лучше всего осенью, когда зацветает гречиха.

За свежей рыбой нужно ехать в Пусан на улицу Миллак Хве. Изначально здесь был рынок, но после того, как построили мост Кванан тэгё, сюда стало приезжать много людей, чтобы насладиться ночным пейзажем. А в самом районе появилось много рыбных ресторанов. Заказывать еду в них нужно не по меню. Сначала вы выбираете понравившуюся рыбу на первом этаже здания и оплачиваете её приготовление. Затем вы поднимаетесь на второй этаж, где уже накрыт стол и приготовлены закуски, и ждете свой заказ.

  • Гастрономические переулки Кореи

В уезде Тамян-гун провинции Чолла-намдо бамбука больше, чем в любом другом регионе Кореи. Bamboo food village — это улица ресторанчиков, где подают различные блюда с побегами бамбука, а также рис, который готовят на пару в бамбуковой посуде. Молодые побеги бамбука можно есть с соусом из перечной пасты и уксуса в виде блюда чуксунхве, а можно заворачивать в них кусочки кальмара или улиток, смешанных с острым красным маринадом.

Отправляясь в Ёнаме, обязательно загляните на улицу осьминогов Токчхон. Обязательно попробуйте блюдо хорон накчи (запеченные осьминожки на палочке) и суп кальнактхан (суп из осьминогов и говяжьих ребрышек).

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