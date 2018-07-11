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От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: Новосибирск

Nat-geo.ru продолжает рассказывать о приключениях команды брюеров, отправившихся в путешествие от Калининграда до Камчатки, чтобы увидеть настоящую Россию и рассказать о деле своей жизни. На очереди — главный город Сибири.
Партнерский материал
11 июля 2018 в 12:16
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  • От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: Новосибирск

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПРОЕКТА
Количество участников: 4
Количество городов: 16
Точка старта: Калининград
Пункт назначения: Камчатка
Дистанция: 16 000 километров
Ориентировочное время в пути: 70 дней
Машины: Volkswagen T1 «Bulli», Volkswagen Caravelle, Volkswagen Multivan «Bulli»
Карта.jpg

Бонус: Volkswagen T1 «Bulli» — полноправный участник проекта, отпраздновавший в 2017 году 70-летний юбилей. Реставрация машины, которой предстояло проехать через всю Россию, заняла полтора года.

КАК ЗАРОЖДАЛСЯ ПРОЕКТ И КТО ТАКИЕ БРЮЕРЫ

О том, что осталось за кадром, смотрите и читайте в соцсетях:
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